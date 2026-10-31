Ο ΟΦΗ χωρίς νέα προβλήματα ταξιδεύει στο Αγρίνιο για τον Παναιτωλικό

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, η οποία είναι προγραμματισμένη για την 1η Νοεμβρίου στις 18:00. Η ομάδα της Κρήτης, μετά την ήττα στο Κύπελλο Ελλάδας από την ΑΕΛ Novibet, στρέφει πλέον την προσοχή της στην 9η αγωνιστική της Super League, με τον προπονητή Χρήστο Κόντη να ανακοινώνει την αποστολή χωρίς να έχουν προκύψει νέα προβλήματα τραυματισμών.

Η προετοιμασία και η ανακοίνωση της αποστολής

Οι Κρητικοί πραγματοποίησαν την τελευταία τους προπόνηση το πρωί στο ΒΑΚ, ολοκληρώνοντας έτσι την προετοιμασία τους για τον αγώνα με τον «Τίτορμο». Αμέσως μετά το τέλος της προπόνησης, ο τεχνικός του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, προχώρησε στην ανακοίνωση των παικτών που θα συμπεριληφθούν στην αποστολή για το ταξίδι στην Αιτωλοακαρνανία.

Η προσοχή του τεχνικού επιτελείου επικεντρώθηκε στην τακτική προσέγγιση του αγώνα, καθώς ο ΟΦΗ επιδιώκει να επιστρέψει στις θετικές εμφανίσεις στο πρωτάθλημα. Η ομάδα έδειξε συγκέντρωση κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα στην δύσκολη έδρα του Παναιτωλικού.

Οι απουσίες λόγω τραυματισμών

Από την αποστολή του ΟΦΗ απουσιάζουν, όπως ήταν αναμενόμενο, οι τραυματίες ποδοσφαιριστές. Συγκεκριμένα, εκτός μάχης παραμένουν ο Έλληνας τερματοφύλακας Χριστογεώργος, ο οποίος συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας του, καθώς και ο Βέλγος επιθετικός Ισέκα, ο οποίος ακολούθησε το ατομικό του πρόγραμμα. Επίσης, ο Χνάρης δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή λόγω τραυματισμού.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι δεν προέκυψε κανένα νέο πρόβλημα τραυματισμού κατά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας, γεγονός που επιτρέπει στον Χρήστο Κόντη να έχει στη διάθεσή του τους υπόλοιπους παίκτες χωρίς απρόοπτα της τελευταίας στιγμής.

Επιστροφές και άλλες επιλογές

Σε σχέση με την αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στην ΑΕΛ Novibet, ο ΟΦΗ θα έχει στη διάθεσή του τρεις σημαντικές επιστροφές. Πρόκειται για τους Μπουχαλάκη, Ντίκμαν και Πούγγουρα, οι οποίοι δεν είχαν ταξιδέψει στη Λάρισα για το παιχνίδι του Κυπέλλου, προκειμένου να πάρουν τις απαραίτητες «ανάσες».

Από την 23άδα των παικτών που θα ταξιδέψουν στο Αγρίνιο, δεν συμπεριλήφθηκαν επίσης ο Μαρινάκης, καθώς και οι νεαροί ποδοσφαιριστές Καινουργιάκης, Λαγουδάκης και Κουτσουπιάς. Οι επιλογές του προπονητή αντανακλούν την προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή σύνθεση ενόψει του αγώνα πρωταθλήματος.

Η πλήρης αποστολή για το Αγρίνιο

Για την κρίσιμη αναμέτρηση της 9ης αγωνιστικής της Super League, ο Χρήστος Κόντης επέλεξε συνολικά είκοσι τρεις ποδοσφαιριστές που θα αποτελέσουν την αποστολή του ΟΦΗ. Η λίστα περιλαμβάνει έμπειρους παίκτες αλλά και νεότερους, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό.

Αναλυτικά, οι παίκτες που συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή για το ταξίδι στην Αιτωλοακαρνανία είναι οι εξής: Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Κρίζμανιτς, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Νικολαου, Ντίκμαν, Αθανασίου, Αποστολάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλακης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Χατζηγιοβάνης, Θεοδοσουλάκης, Κόντρο.

Το προηγούμενο παιχνίδι και η επόμενη πρόκληση

Η ομάδα του ΟΦΗ προέρχεται από μια «εκτός προγράμματος» ήττα στο Κύπελλο Ελλάδας από την ΑΕΛ Novibet, ένα αποτέλεσμα που οφείλεται, σύμφωνα με τις πηγές, στη διαφορά κατηγορίας των δύο ομάδων. Αυτό το αποτέλεσμα δίνει ένα επιπλέον κίνητρο στους παίκτες του Χρήστου Κόντη να παρουσιαστούν δυνατοί στην αναμέτρηση της Super League.

Ο αγώνας με τον Παναιτωλικό για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τον ΟΦΗ να επανέλθει στις νίκες και να βελτιώσει τη θέση του στην βαθμολογία. Η αναμέτρηση στο Αγρίνιο αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς και οι δύο ομάδες θα επιδιώξουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta