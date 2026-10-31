Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Κίλιαν Χέιζ για την ενίσχυση του ρόστερ

Ο Ολυμπιακός, μετά τον απρόσμενο και σοβαρό τραυματισμό του Γιαν Μοντέρο, έχει στρέψει άμεσα την προσοχή του στην αγορά των παικτών, αναζητώντας ενίσχυση για την περιφερειακή του γραμμή. Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από ισραηλινά δημοσιεύματα, οι «ερυθρόλευκοι» φέρονται να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Κίλιαν Χέιζ. Η ομάδα του Πειραιά επιδιώκει να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε, με τον Γάλλο-Αμερικανό άσο να βρίσκεται πλέον στο «στόχαστρο» των πρωταθλητών.

Η αναζήτηση για ενίσχυση μετά τον τραυματισμό Μοντέρο

Ο σοβαρός τραυματισμός του Γιαν Μοντέρο έχει προκαλέσει την ανάγκη για άμεση και ουσιαστική ενίσχυση στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Ο Δομινικανός παίκτης αναμένεται να απουσιάσει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας για ένα διάστημα έξι μηνών, δημιουργώντας ένα σημαντικό κενό στη θέση του γκαρντ.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, είχε αναφέρει ο ίδιος ότι η ομάδα θα βγει στην αγορά, προκειμένου να ενισχυθεί και να καλύψει την απώλεια του Μοντέρο. Η αναζήτηση επικεντρώνεται σε έναν παίκτη που θα μπορεί να προσφέρει άμεσα λύσεις και να συμβάλει στην αγωνιστική λειτουργία της ομάδας στα γκαρντ.

Το ισραηλινό δημοσίευμα και το ενδιαφέρον για τον Χέιζ

Το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Κίλιαν Χέιζ προέκυψε αρχικά από δημοσιεύματα στον ισραηλινό Τύπο. Συγκεκριμένα, ο Τομέρ Γκιβάτι αναφέρει ότι ο 25χρονος Αμερικανός άσος εμφανίζεται να βρίσκεται στο «στόχαστρο» των Πειραιωτών, ως μία από τις πιθανές επιλογές για την ενίσχυση.

Παράλληλα, το ισραηλινό μέσο «IsraelHayomHeb» επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, τονίζοντας ότι οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να μπουν δυναμικά στο «κόλπο» για την απόκτηση του παίκτη. Αυτή η πληροφορία υποδηλώνει ότι ο Ολυμπιακός παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από τον Χέιζ.

Οι διαπραγματεύσεις με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και η «σφήνα» του Ολυμπιακού

Ο Κίλιαν Χέιζ, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από την προηγούμενη ομάδα του, βρισκόταν το τελευταίο χρονικό διάστημα σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ωστόσο, στις επαφές μεταξύ του παίκτη και της ισραηλινής ομάδας έχουν προκύψει κάποιες διαφορές, οι οποίες φαίνεται να είναι σημαντικές.

Οι διαφορές αυτές, οι οποίες αναφέρονται ως οικονομικές διαφωνίες, φαίνεται πως είναι ικανές να εμποδίσουν την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας ανάμεσα στον Χέιζ και τη Μακάμπι. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί ένα «παράθυρο» ευκαιρίας για άλλες ομάδες.

Σύμφωνα με τον Γκιβάτι, οι Πειραιώτες φέρονται να σκέφτονται να εκμεταλλευτούν αυτές τις διαφορές που έχουν προκύψει μεταξύ του παίκτη και της Μακάμπι. Στόχος τους είναι να τον κάνουν δικό τους, μπαίνοντας ουσιαστικά «σφήνα» στις επαφές που έχει ο Χέιζ με την ομάδα του Τελ Αβίβ, προκειμένου να τον εντάξουν στο δυναμικό τους.

Το προφίλ και τα στατιστικά του Κίλιαν Χέιζ

Ο Κίλιαν Χέιζ είναι ένας Γάλλος-Αμερικανός παίκτης, ηλικίας 25 ετών, ο οποίος αγωνίζεται στη θέση του γκαρντ. Η παρουσία του στην αγορά ως ελεύθερος παίκτης τον καθιστά μια ενδιαφέρουσα επιλογή για ομάδες που αναζητούν ενίσχυση στην περιφέρεια.

Τη σεζόν 2024-25, ο Χέιζ αγωνίστηκε στη G-League, όπου είχε αξιοσημείωτη παρουσία. Σύμφωνα με το Newsit, αγωνίστηκε με τη θυγατρική ομάδα των Κάβαλίερς, καταγράφοντας σε 19 παιχνίδια έναν μέσο όρο 22,4 πόντους και 8,4 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά, το Gazzetta αναφέρει ότι ο παίκτης πέρασε από τη G-League με τη θυγατρική των Νετς. Εκεί, είχε μέσο όρο 20,8 πόντους, 7,6 ασίστ και 2,2 κλεψίματα. Τα στατιστικά αυτά στοιχεία υπογραμμίζουν την ικανότητά του τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία φάσεων για τους συμπαίκτες του, καθώς και στην αμυντική του συνεισφορά.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta