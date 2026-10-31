Ποινές σε Φερστάπεν και Λόσον μετά τη σύγκρουση στο Μεξικό, κλήση και για τον Χατζάρ

Ποινές επιβλήθηκαν στους Μαξ Φερστάπεν και Λίαμ Λόσον, ενώ ο Ισάκ Χατζάρ κλήθηκε για εξηγήσεις, στα «μεθεόρτια» της Παρασκευής στο Grand Prix του Μεξικού. Οι δύο πρώτοι τιμωρήθηκαν με μία θέση στην εκκίνηση του αγώνα και από έναν βαθμό ποινής στη superlicence τους, έπειτα από τη σύγκρουση που είχαν στα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά (FP2). Ο Χατζάρ, από την πλευρά του, θα παρουσιαστεί στους αγωνοδίκες για ένα ξεχωριστό περιστατικό που αφορά ανάρμοστη συμπεριφορά στα paddock.

Η σύγκρουση Φερστάπεν και Λόσον στο FP2

Το συμβάν ανάμεσα στον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull και τον Λίαμ Λόσον της Racing Bulls εκτυλίχθηκε στο τμήμα του σταδίου, παρότι κανένας από τους δύο οδηγούς δεν βρισκόταν σε γρήγορο γύρο. Ο οδηγός της Red Bull προετοίμαζε την προσπάθειά του, ενώ εκείνος της Racing Bulls βρισκόταν σε γύρο ψύξης, πριν επιχειρήσει ξανά να κάνει χρόνο.

Ο Φερστάπεν επιχείρησε να περάσει στην προσέγγιση της στροφής 12, ωστόσο ο Λόσον δεν υποχώρησε. Τα δύο μονοθέσια συνέχισαν δίπλα δίπλα προς τη στροφή 13, με τον Ολλανδό οδηγό να βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά της πίστας. Ο Φερστάπεν θεώρησε ότι ο πρώην ομόσταβλός του τον έσπρωξε εκτός πίστας.

Στη συνέχεια, ο Φερστάπεν πέρασε πάνω από το κερμπ στη στροφή 14 και, όταν τα δύο μονοθέσια βρέθηκαν ξανά δίπλα δίπλα, ακολούθησε επαφή. Η σύγκρουση προκάλεσε ζημιές στο δάπεδο της Red Bull και στην εμπρός πτέρυγα της Racing Bulls, ενώ χρειάστηκε να διακοπεί η διαδικασία με κόκκινη σημαία για την απομάκρυνση των συντριμμιών. Παρά το συμβάν, και οι δύο οδηγοί συνέχισαν το πρόγραμμά τους, με τον Φερστάπεν να ολοκληρώνει την περίοδο στην πέμπτη θέση και τον Λόσον στην ένατη.

Η απόφαση των αγωνοδικών και οι ποινές

Οι αγωνοδίκες εξέτασαν τα βίντεο και τα δεδομένα του συμβάντος, ενώ άκουσαν και τις εξηγήσεις των δύο οδηγών, καταλήγοντας στην απόφαση να τιμωρηθούν και οι δύο. Χαρακτήρισαν τη συμπεριφορά τους απαράδεκτη, υπογραμμίζοντας ότι είχε προηγηθεί σχετική προειδοποίηση στη συνάντηση των team managers νωρίτερα την ίδια ημέρα. Στην απόφασή τους, οι αγωνοδίκες ανέφεραν ότι «και οι δύο οδηγοί παραδέχθηκαν ότι οι κινήσεις ήταν περιττές και “αδέξιες”».

Τα παρόμοια περιστατικά που έχουν σημειωθεί στις ελεύθερες δοκιμές μέσα στη χρονιά, σε συνδυασμό με την προειδοποίηση που είχε δοθεί προς τις ομάδες, οδήγησαν τους αγωνοδίκες να επιλέξουν ποινές εκκίνησης αντί να περιοριστούν σε μία επίσημη προειδοποίηση. Έτσι, ο Μαξ Φερστάπεν και ο Λίαμ Λόσον θα χάσουν από μία θέση στο grid του κυριακάτικου αγώνα και χρεώθηκαν από έναν βαθμό ποινής στη superlicence τους.

Οι δηλώσεις μετά το συμβάν

Ο Μαξ Φερστάπεν δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του μετά το τέλος της περιόδου των δοκιμαστικών. Μιλώντας στο Motorsport.com, δήλωσε ότι δεν καταλάβαινε «τι περνούσε από το μυαλό του Λίαμ» και πρόσθεσε ότι «για μένα, δεν είναι πολύ έξυπνη συμπεριφορά, όταν βρίσκεσαι στη θέση του, να επιδιώκεις κόντρα μαζί μου».

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Racing Bulls, Άλαν Περμέιν, εξήγησε ότι και οι δύο οδηγοί είχαν λόγο να κινηθούν γρήγορα στο συγκεκριμένο τμήμα της πίστας. Ο σκοπός ήταν να προετοιμάσουν τα ελαστικά τους για την επόμενη προσπάθεια, καθώς, όπως ανέφερε, «όταν κάνεις έναν γύρο εξόδου ή έναν γύρο ψύξης εδώ, είναι πολύ σημαντικό να περάσει».

Η κλήση του Ισάκ Χατζάρ

Πέρα από τις ποινές στους Φερστάπεν και Λόσον, ο Ισάκ Χατζάρ κλήθηκε επίσης από τους αγωνοδίκες. Η κλήση αφορά ένα ξεχωριστό περιστατικό ανάρμοστης συμπεριφοράς που έλαβε χώρα στα paddock, για το οποίο ο οδηγός θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta