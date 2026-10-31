Εμιλιάνο Μαρτίνες: Αποκαλύψεις για το τραυματισμένο δάχτυλο και τη γνάθο

Ο Αργεντίνος τερματοφύλακας Εμιλιάνο Μαρτίνες παραχώρησε συνέντευξη, κατά τη διάρκεια της οποίας αναφέρθηκε σε σοβαρούς τραυματισμούς που τον απασχολούν. Ο κίπερ της Τσέλσι μίλησε για το δάχτυλο του χεριού του, το οποίο πλέον δεν μπορεί να λυγίσει, καθώς και για το πρόσφατο κάταγμα στη γνάθο του, μετά από ένα χτύπημα που δέχθηκε σε αγώνα.

Το κάταγμα στη γνάθο και η αποκατάσταση

Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες βρίσκεται το τελευταίο διάστημα σε στάδιο αποκατάστασης, έχοντας περάσει την πόρτα του χειρουργείου για ένα κάταγμα στη γνάθο. Ο τραυματισμός αυτός προέκυψε μετά από ένα χτύπημα που δέχθηκε ο Αργεντίνος τερματοφύλακας κατά τη διάρκεια του αγώνα της Τσέλσι με την Έβερτον, ο οποίος διεξήχθη στις 17 Οκτωβρίου.

Μετά την επέμβαση, ο Μαρτίνες έχει ξεκινήσει το στάδιο της ανάρρωσης, προσπαθώντας να επανέλθει στην αγωνιστική δράση. Η συνέντευξη που παραχώρησε αποτέλεσε ευκαιρία να μοιραστεί λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του και τους τραυματισμούς που τον ταλαιπωρούν.

Η ιστορία πίσω από το «ραγισμένο» δάχτυλο

Πέρα από τις αναφορές του για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες αποκάλυψε την ιστορία που κρύβεται πίσω από το «ραγισμένο» του δάχτυλο. Ο τραυματισμός αυτός χρονολογείται από τον περασμένο Μάιο, στον τελικό του Europa League. Εκείνη την περίοδο, ο «Έμι» αγωνιζόταν ως πορτιέρε της Άστον Βίλα, όταν υπέστη κάταγμα στο συγκεκριμένο δάχτυλο.

Οι εξετάσεις που ακολούθησαν μετά τον αρχικό τραυματισμό έδειξαν ότι το πρόβλημα ήταν πολύ πιο σοβαρό από ό,τι αρχικά φαινόταν. Μάλιστα, η έκταση του τραυματισμού ήταν τέτοια που υπήρχε σοβαρή πιθανότητα να τον έθετε εκτός από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η απόφαση να αγωνιστεί για την πατρίδα του

Παρά τη σοβαρότητα του κατάγματος και τους κινδύνους που εγκυμονούσε για την υγεία του, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες πήρε την απόφαση να αγωνιστεί κανονικά. Ο Αργεντίνος τερματοφύλακας θέλησε να βοηθήσει την πατρίδα του, επιλέγοντας να μην υποβληθεί σε επέμβαση για το δάχτυλο εκείνη την περίοδο. Όπως αναφέρθηκε, έπαιξε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 με ένα κάταγμα στο δάχτυλο, αναβάλλοντας την επέμβαση για να εκπροσωπήσει τη χώρα του.

Αυτή η επιλογή είχε μακροπρόθεσμες συνέπειες για την κατάσταση του χεριού του. Ο «Έμι» τονίζει ότι καθημερινά νιώθει δυνατούς πόνους εξαιτίας του τραυματισμού. Ακόμη και σήμερα, δεν έχει προχωρήσει σε κάποια χειρουργική επέμβαση για το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Μόνιμη βλάβη στο δάχτυλο

Η συνέπεια της απόφασής του να αγωνιστεί με τον τραυματισμό είναι ότι το δάχτυλό του δεν μπορεί να λυγίσει πλήρως. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η γροθιά του δεν κλείνει κανονικά. Μάλιστα, ο τερματοφύλακας αποκάλυψε πως αυτή η κατάσταση, δηλαδή η αδυναμία να κλείσει πλήρως το δεξί του χέρι, θα παραμείνει έτσι για το υπόλοιπο της ζωής του.

Οι δηλώσεις του αναδεικνύουν το τίμημα που πλήρωσε για να εκπροσωπήσει την Αργεντινή, καθώς ο τραυματισμός στο δάχτυλο έχει αφήσει μόνιμα σημάδια στην λειτουργικότητα του χεριού του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta