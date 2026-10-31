Ο Κέλβιν Οφόρι για τις αναμετρήσεις του Ατρομήτου με τον Βόλο Elabet

Ο Κέλβιν Οφόρι, ένας από τους πρωταγωνιστές του Ατρομήτου, προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με τις δύο σημαντικές αναμετρήσεις της ομάδας του Περιστερίου απέναντι στον Βόλο Elabet. Μετά την εκτός έδρας νίκη για το Κύπελλο Ελλάδας, ο Γκανέζος ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε στην πορεία της ομάδας, την προσωπική του προσαρμογή και απηύθυνε κάλεσμα στους φιλάθλους ενόψει του επόμενου αγώνα πρωταθλήματος.

Η μεγάλη νίκη στο κύπελλο και το βήμα πρόκρισης

Ο Ατρόμητος σημείωσε μια πολύ μεγάλη νίκη στην οικονομία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, επικρατώντας εκτός έδρας με σκορ 1-3 του Βόλου Elabet. Αυτό το αποτέλεσμα επέτρεψε στην ομάδα του Περιστερίου να φτάσει τους 6 πόντους στον θεσμό, μετά την ολοκλήρωση τριών αγωνιστικών.

Η επικράτηση αυτή χαρακτηρίστηκε ως ένα αποφασιστικό βήμα πρόκρισης για τον Ατρόμητο, ο οποίος πλέον βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Η εμφάνιση της ομάδας και το τελικό σκορ έδωσαν ώθηση και αυτοπεποίθηση ενόψει των επόμενων υποχρεώσεων.

Η επικείμενη αναμέτρηση πρωταθλήματος

Μετά την επιτυχία στο Κύπελλο, ο Ατρόμητος στρέφει πλέον το ενδιαφέρον του στην αναμέτρηση πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσει ξανά την ομάδα της Μαγνησίας, τον Βόλο Elabet. Αυτή τη φορά, ο αγώνας θα διεξαχθεί εντός έδρας, στο γήπεδο του Περιστερίου.

Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Δευτέρας, 2 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 18:00. Η ομάδα του Κέρκεζ καλείται να διαχειριστεί την κούραση και να παρουσιαστεί το ίδιο αποτελεσματική και στο παιχνίδι για το πρωτάθλημα, επιδιώκοντας ένα θετικό αποτέλεσμα μπροστά στο κοινό της.

Το κάλεσμα του Κέλβιν Οφόρι στον κόσμο

Ο Κέλβιν Οφόρι, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος του Ατρομήτου στον αγώνα Κυπέλλου με τον Βόλο, μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας. Στις δηλώσεις του, απηύθυνε κάλεσμα στους φιλάθλους να στηρίξουν ενεργά την προσπάθεια των παικτών και του προπονητή Κέρκεζ.

Ο Γκανέζος ποδοσφαιριστής τόνισε τη σημασία της παρουσίας του κόσμου, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε ωραία πράγματα φέτος. Σας περιμένουμε, παίζουμε για εσάς». Με αυτό τον τρόπο, υπογράμμισε την ανάγκη για συσπείρωση και ενότητα, προκειμένου η ομάδα να πετύχει τους στόχους της.

Η προσαρμογή και η συμβολή του στην ομάδα

Σχετικά με την προσωπική του προσαρμογή στον Ατρόμητο, ο Κέλβιν Οφόρι δήλωσε ότι όλα έχουν κυλήσει πολύ ομαλά από τη στιγμή που εντάχθηκε στην ομάδα. Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους ανθρώπους της ομάδας και τον προπονητή, αναφέροντας συγκεκριμένα τον κ. Γιάννη, για τη βοήθειά τους.

«Ο προπονητής και ο κ. Γιάννης έχουν φροντίσει να αισθάνομαι καλά τόσο στην ομάδα, όσο και στην πόλη, και η βοήθειά τους ήταν πραγματικά πολύ σημαντική», ανέφερε ο Οφόρι. Αυτή η υποστήριξη τον βοήθησε να ενσωματωθεί πλήρως και να αποδώσει στο γήπεδο.

Αναφερόμενος στα συναισθήματά του κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Βόλο, ο Οφόρι δήλωσε ότι ένιωθε καλά και ήταν απόλυτα έτοιμος, τόσο πνευματικά όσο και σωματικά. Γνώριζαν, όπως είπε, πόσο σημαντικό ήταν αυτό το παιχνίδι για να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα. Από τη στιγμή που η ομάδα πήρε το προβάδισμα, όλα έγιναν καλύτερα και απέκτησε μεγαλύτερη ηρεμία.

Το πρώτο γκολ με τη φανέλα του Ατρομήτου

Ο Κέλβιν Οφόρι μίλησε και για το γκολ που πέτυχε στον αγώνα Κυπέλλου, το οποίο ήταν και το πρώτο του με τη φανέλα του Ατρομήτου. Περιέγραψε το συναίσθημα ως «πολύ όμορφο», ειδικά επειδή με το γκολ της ισοφάρισης βοήθησε την ομάδα να επιστρέψει στο παιχνίδι.

Σχετικά με την απόφασή του να επιχειρήσει το πλασέ, ο Οφόρι εξήγησε: «Από τη θέση στην οποία βρισκόμουν, θεώρησα πως η καλύτερη επιλογή ήταν να δοκιμάσω το σουτ. Πήρα την απόφαση, εκτέλεσα και τελικά δικαιώθηκα!». Η επιτυχία αυτή πρόσθεσε ένα προσωπικό επίτευγμα στην ομαδική νίκη και ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta