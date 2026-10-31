Ο Βινίσιους αναζητά επανεκκίνηση με την ΑΕΚ για επιστροφή στην ενδεκάδα της Ρεάλ

Η αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με την ΑΕΚ αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον Βινίσιους Τζούνιορ, ο οποίος βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση της καριέρας του, προσπαθώντας να ανακτήσει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός επιδιώκει να επιστρέψει στις βασικές επιλογές του προπονητή Ζοσέ Μουρίνιο, με το επερχόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι να αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για αυτόν. Η δουλειά του είναι εντατική, καθώς θέλει να δείξει την πρόοδό του και να διεκδικήσει ξανά σταθερή θέση στην ενδεκάδα της Ρεάλ.

Εντατική προετοιμασία μετά την τιμωρία

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Defensa Central, ο Βινίσιους Τζούνιορ πραγματοποιεί μια μίνι προετοιμασία, η οποία περιλαμβάνει εντατική δουλειά τόσο στο προπονητικό κέντρο του Βαλδεμπέμπας όσο και στο σπίτι του. Αυτή η ειδική προετοιμασία έρχεται μετά την τιμωρία τεσσάρων αγωνιστικών στο ισπανικό πρωτάθλημα, την οποία υπέστη ο παίκτης έπειτα από την αποβολή του στον αγώνα απέναντι στη Βιγιαρεάλ.

Το πρόγραμμα του Βραζιλιάνου περιλαμβάνει δύο προπονήσεις την ημέρα, σε συνδυασμό με μια αυστηρά ελεγχόμενη διατροφή, όλα υπό την καθοδήγηση του συλλόγου. Στόχος του είναι να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση και να παρουσιαστεί πλήρως έτοιμος για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Ρεάλ Μαδρίτης, δείχνοντας ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του υψηλού επιπέδου.

Η αναμέτρηση με την ΑΕΚ ως ευκαιρία

Το παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με την ΑΕΚ αποκτά έτσι μια ξεχωριστή διάσταση για τον Βινίσιους. Αποτελεί μια χρυσή ευκαιρία για τον ίδιο να αποδείξει την πρόοδό του και να πείσει τον Ζοσέ Μουρίνιο ότι αξίζει ξανά μια θέση στο αρχικό σχήμα. Ο Βραζιλιάνος επιθυμεί να αξιοποιήσει αυτή την αναμέτρηση για να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη του προπονητή του και να επανέλθει στις βασικές επιλογές.

Η προσπάθειά του είναι να δείξει ότι η εντατική δουλειά που έχει κάνει αποδίδει καρπούς και ότι μπορεί να προσφέρει ουσιαστικά στην ομάδα. Η αναμέτρηση αυτή είναι ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθειά του να ανακτήσει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο και να σταθεροποιηθεί στην ενδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης, ειδικά στις κρίσιμες ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο ανταγωνισμός και οι επιλογές του Μουρίνιο

Ο Βινίσιους αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό για μια θέση στην ενδεκάδα, κυρίως από τον Ντιομαντέ. Ο Ιβοριανός παίκτης προτιμά επίσης την αριστερή πλευρά της επίθεσης, δημιουργώντας μια άμεση σύγκριση μεταξύ των δύο. Ο Ζοσέ Μουρίνιο εκτιμά ιδιαίτερα τη συνεισφορά του Ντιομαντέ στην πίεση προς τον αντίπαλο, καθώς και τις αμυντικές του επιστροφές, στοιχεία που θεωρούνται σημαντικά για το σύστημα της ομάδας.

Αυτά τα δεδομένα έχουν αλλάξει την κατάσταση για τον Βραζιλιάνο, ο οποίος καλείται να προσαρμοστεί και να δείξει ότι μπορεί να προσφέρει ανάλογα ή και καλύτερα. Ο ανταγωνισμός αυτός τον ωθεί να δουλέψει ακόμα πιο σκληρά, προκειμένου να κερδίσει την προτίμηση του προπονητή του και να μην περιοριστεί σε ρόλο αναπληρωματικού.

Η επιθυμία για συνύπαρξη και η πίστη του προπονητή

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός επιθυμεί να πείσει τον προπονητή του ότι μπορεί να συνυπάρξει αρμονικά με τον Ντιομαντέ στην ίδια ενδεκάδα. Ο συμπαίκτης του έχει την ικανότητα να αγωνιστεί και στα δεξιά της επίθεσης, γεγονός που θα μπορούσε να επιτρέψει και στους δύο να βρίσκονται στο αρχικό σχήμα, αντί ο Βινίσιους να βρεθεί στον πάγκο. Αυτή η ευελιξία είναι ένα στοιχείο που ο Βινίσιους θέλει να αναδείξει στον Μουρίνιο.

Το ίδιο δημοσίευμα της Defensa Central υπογραμμίζει ότι ο Ζοσέ Μουρίνιο εξακολουθεί να πιστεύει ακράδαντα στις δυνατότητες του Βινίσιους Τζούνιορ. Ωστόσο, η παρουσία του στο αρχικό σχήμα απέναντι στην ΑΕΚ δεν θεωρείται δεδομένη. Αυτή ακριβώς η θέση στην ενδεκάδα είναι αυτό που ο Βραζιλιάνος προσπαθεί να κερδίσει μέσα από την καθημερινή και εντατική του δουλειά, αποδεικνύοντας την αξία του στο γήπεδο.

Με πληροφορίες από: Athletiko