Το στιγμιότυπο του Τζέι Τζέι Ρέντικ που έγινε viral στο NBA

Ένα ασυνήθιστο στιγμιότυπο με πρωταγωνιστή τον προπονητή των Λος Άντζελες Λέικερς, Τζέι Τζέι Ρέντικ, κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, κατάφερε να γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Ρέντικ εμφανίστηκε στον πάγκο φορώντας ένα λαστιχένιο γάντι και άπλωσε μια αλοιφή χαμηλά στην πλάτη του, προκαλώντας άμεσα ποικίλα σχόλια και ερωτήματα στους φίλους του NBA. Το περιστατικό απέδειξε πως δεν χρειάζεται πάντα ένα εντυπωσιακό κάρφωμα ή μια τρελή ασίστ στο παρκέ για να γίνει κάποιος το επίκεντρο της συζήτησης.

Το ασυνήθιστο στιγμιότυπο του Ρέντικ

Το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει τον Τζέι Τζέι Ρέντικ καθισμένο στον πάγκο των Λέικερς, κατά τη διάρκεια του αγώνα κόντρα στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Αυτό που τράβηξε την προσοχή ήταν το γεγονός ότι φορούσε ένα λαστιχένιο γάντι. Στη συνέχεια, ο προπονητής βούτηξε το δάχτυλό του, φορώντας το γάντι, μέσα σε μία αλοιφή και τελικά άπλωσε την ουσία χαμηλά στην πλάτη του.

Η εικόνα αυτή, από μόνη της, ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει έναν μικρό χαμό στα σχόλια των φίλων του NBA. Πολλοί χρήστες του διαδικτύου εξέφρασαν την έκπληξή τους και προσπάθησαν να ερμηνεύσουν την κίνηση του Ρέντικ, με το στιγμιότυπο να διαδίδεται με ταχύτητα.

Τα ερωτήματα που προέκυψαν

Μετά την κυκλοφορία του βίντεο, δύο κύρια ερωτήματα κυριάρχησαν στις συζητήσεις. Το ένα από αυτά, σύμφωνα με τις αναφορές, είναι καλύτερο να το ξεχάσουμε. Το δεύτερο, ωστόσο, αφορούσε την ταυτότητα της ουσίας που χρησιμοποιούσε ο Ρέντικ. Οι φίλοι του μπάσκετ αναρωτήθηκαν εάν επρόκειτο για βαζελίνη ή για κάποια ειδική αλοιφή ανακούφισης των μυϊκών ενοχλήσεων, όπως το Biofreeze ή το Icy Hot.

Από το συγκεκριμένο βίντεο δεν μπορεί να εξακριβωθεί τι ακριβώς χρησιμοποιούσε ο προπονητής των Λέικερς. Ωστόσο, η χρήση του γαντιού, σε συνδυασμό με την κίνηση, έδωσε άφθονη τροφή για πειράγματα και σχόλια στο διαδίκτυο, με πολλούς να προσπαθούν να μαντέψουν τον λόγο πίσω από αυτή την ασυνήθιστη πρακτική.

Η ιστορία της βαζελίνης στο NBA

Η χρήση βαζελίνης, ή παρόμοιων ουσιών, δεν είναι κάτι που πρωτοακούγεται τώρα στον κόσμο του NBA. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν όπου παίκτες έχουν χρησιμοποιήσει τέτοιες ουσίες με ασυνήθιστους τρόπους, οι οποίες έχουν γίνει γνωστές στο ευρύ κοινό. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι αυτό του θρυλικού Τσαρλς Μπάρκλεϊ.

Το όνομα του Μπάρκλεϊ έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια με τη χρήση βαζελίνης, καθώς ο ίδιος είχε αποκαλύψει μια δική του, ιδιαίτερη συνήθεια κατά τη διάρκεια των αγώνων του. Αυτή η αποκάλυψη είχε προκαλέσει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον και συζητήσεις στην εποχή της, δείχνοντας ότι οι ασυνήθιστες πρακτικές δεν είναι κάτι καινούργιο στο άθλημα.

Η αποκάλυψη του Τσαρλς Μπάρκλεϊ

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ είχε αποκαλύψει ότι συνήθιζε να κρατάει λίγη βαζελίνη στον αφαλό του κατά τη διάρκεια των αγώνων. Ο λόγος για αυτή την ασυνήθιστη πρακτική ήταν για να την χρησιμοποιεί όταν ξεραίνονταν τα χείλη του. Η ιστορία αυτή είχε αποκαλυφθεί από τον Καρλ Μαλόουν, ο οποίος είχε αναφέρει το περιστατικό σε μια εκπομπή.

Ο Μπάρκλεϊ, σε μια συζήτηση με τον παρουσιαστή, επιβεβαίωσε την ιστορία, εξηγώντας τους λόγους πίσω από την επιλογή του. «Το γέμιζα πριν τον αγώνα γιατί δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από ένα άτομο με μεγάλα χείλη, και κατά τη διάρκεια του αγώνα, αφού γλείψεις τα χείλη σου μερικές φορές, γίνονται όλα ξερά και άσπρα», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Έτσι συνήθιζα να βάζω βαζελίνη στον αφαλό μου».

Όταν ο παρουσιαστής τον ρώτησε αν η βαζελίνη δεν έφευγε μόλις άρχιζε να ιδρώνει, ο Μπάρκλεϊ απάντησε: «Όχι, μένει εκεί λίγο...». Η αποκάλυψη αυτή, όπως και το πρόσφατο περιστατικό με τον Τζέι Τζέι Ρέντικ, αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες και τις προσωπικές συνήθειες που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι του μπάσκετ, οι οποίες μερικές φορές γίνονται αντικείμενο δημόσιας συζήτησης και χιούμορ.

Με πληροφορίες από: Athletiko