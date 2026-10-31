Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης σε τροχιά για το χάλκινο μετάλλιο στην Αστάνα

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης ανδρών-γυναικών που διεξάγεται στην Αστάνα, καθώς έχει κάνει το πρώτο από τα δύο απαραίτητα βήματα για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου. Ο Έλληνας παλαιστής αγωνίζεται στην κατηγορία των 86 κιλών ελευθέρας, διεκδικώντας μια σημαντική διάκριση για την χώρα του.

Η προσπάθειά του για μια θέση στο βάθρο συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, έχοντας ήδη σημειώσει μια νίκη που του εξασφάλισε την ευκαιρία να αγωνιστεί για το μετάλλιο. Το απόγευμα του Σαββάτου, 31 Οκτωβρίου, θα δώσει τον τελικό αγώνα που θα κρίνει την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, προσθέτοντας ενδεχομένως μια ακόμα επιτυχία στην καριέρα του.

Η πορεία προς το μετάλλιο στην Αστάνα

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης, ένας 25χρονος αθλητής, έχει δείξει την αποφασιστικότητά του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης που φιλοξενείται στην Αστάνα. Η παρουσία του στην διοργάνωση αυτή είναι σημαντική, καθώς του δίνεται η ευκαιρία να μην φύγει με άδεια τα χέρια, διεκδικώντας ένα μετάλλιο.

Η συμμετοχή του στην κατηγορία των 86 κιλών ελευθέρας απαιτεί υψηλή απόδοση και στρατηγική, καθώς ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Ο Κουγιουμτσίδης έχει ήδη διανύσει ένα μέρος της διαδρομής του προς το βάθρο, έχοντας μπροστά του την τελική αναμέτρηση για την τρίτη θέση.

Η καθοριστική νίκη στον αγώνα ρεπεσάζ

Το πρωί του Σαββάτου, 31 Οκτωβρίου, ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης έδωσε έναν κρίσιμο αγώνα ρεπεσάζ στην κατηγορία των 86 κιλών ελευθέρας. Αντιμετώπισε τον Κιντίρ Σαϊπουντίνοφ, παλαιστή από το Μπαχρέιν, σε μια αναμέτρηση που έκρινε την πρόκριση για τον αγώνα του χάλκινου μεταλλίου.

Ο Έλληνας αθλητής κατάφερε να επικρατήσει του αντιπάλου του με σκορ 8-4, δείχνοντας την ανωτερότητά του και την ικανότητά του να διαχειρίζεται την πίεση. Αυτή η νίκη του έδωσε το δικαίωμα να συνεχίσει την προσπάθειά του και να αγωνιστεί για μια θέση στο βάθρο των νικητών.

Ο αγώνας για το χάλκινο μετάλλιο

Μετά την επιτυχημένη του πορεία στον αγώνα ρεπεσάζ, ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης προετοιμάζεται για την τελική αναμέτρηση που θα του χαρίσει, εφόσον νικήσει, το χάλκινο μετάλλιο. Ο αγώνας αυτός είναι προγραμματισμένος για το απόγευμα του Σαββάτου, 31 Οκτωβρίου, στις 15:50 ώρα Ελλάδος.

Στον αγώνα για την τρίτη θέση, ο Κουγιουμτσίδης θα αντιμετωπίσει τον Γεωργιανό παλαιστή Βλαντεμίρι Γκαμκρελίτζε. Η αναμέτρηση αναμένεται να είναι ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς και οι δύο αθλητές θα διεκδικήσουν με όλες τους τις δυνάμεις την κατάκτηση του μεταλλίου. Μια νίκη σε αυτόν τον αγώνα θα προσθέσει ένα ακόμα σημαντικό μετάλλιο στην συλλογή του Έλληνα παλαιστή.

Προηγούμενες διακρίσεις του Έλληνα παλαιστή

Η τρέχουσα προσπάθεια του Γιώργου Κουγιουμτσίδη στην Αστάνα δεν είναι η πρώτη του σημαντική διάκριση σε διεθνές επίπεδο. Ο 25χρονος παλαιστής έχει ήδη στο ενεργητικό του μια πολύ σημαντική επιτυχία από την περσινή χρονιά, η οποία υπογραμμίζει το ταλέντο και την σκληρή του δουλειά.

Συγκεκριμένα, πέρυσι, ο Κουγιουμτσίδης είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 79 κιλών ελευθέρας. Αυτή η θριαμβευτική νίκη είχε σημειωθεί στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που είχε διεξαχθεί στην πόλη του Ζάγκρεμπ. Η εμπειρία από αυτή την προηγούμενη επιτυχία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εφόδιο για τον επερχόμενο αγώνα του στην Αστάνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta