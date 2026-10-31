Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ: Τρία ρεκόρ με τον Ολυμπιακό κόντρα στην Αρμάνι

Ο Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή για τον Ολυμπιακό στην πρόσφατη αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο, οδηγώντας τους «ερυθρόλευκους» σε μία σημαντική νίκη. Ο Αμερικανός γκαρντ όχι μόνο ξεχώρισε με την απόδοσή του, αλλά κατάφερε να καταρρίψει και τρία προσωπικά ρεκόρ φορώντας τη φανέλα του πειραϊκού συλλόγου, υπογράφοντας μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του.

Η εμφάνιση που ξεχώρισε

Ο Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ συγκαταλέγεται στους πολυτιμότερους παίκτες του Ολυμπιακού στη νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο. Η παρουσία του στο παρκέ ήταν καθοριστική, καθώς αγωνίστηκε για 31 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα, διάστημα στο οποίο έδειξε τις ικανότητές του και βοήθησε σημαντικά την ομάδα του.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν αυτός που οδήγησε τους Πειραιώτες κυρίως στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και εκτελώντας με επιτυχία. Η συνεισφορά του ήταν εμφανής σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, καθιστώντας τον έναν από τους βασικούς παράγοντες για την επικράτηση του Ολυμπιακού.

Τα εντυπωσιακά στατιστικά του αγώνα

Η στατιστική του Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ στην αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή και αντικατοπτρίζει την ολοκληρωμένη του απόδοση. Ολοκλήρωσε τον αγώνα έχοντας σημειώσει συνολικά 24 πόντους, ένα επίτευγμα που αναδεικνύει την επιθετική του δεινότητα.

Πιο αναλυτικά, ο γκαρντ του Ολυμπιακού είχε 5/10 εύστοχα δίποντα, 4/9 εύστοχα τρίποντα και 2/3 εύστοχες βολές. Εκτός από το σκοράρισμα, συνέβαλε και σε άλλους τομείς του παιχνιδιού, μαζεύοντας 3 ριμπάουντ και μοιράζοντας 4 ασίστ στους συμπαίκτες του. Η συνολική του παρουσία αποτυπώθηκε και στους 19 βαθμούς που συγκέντρωσε στο σύστημα αξιολόγησης.

Τριπλό ρεκόρ με την «ερυθρόλευκη» φανέλα

Η εξαιρετική εμφάνιση του Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ δεν περιορίστηκε μόνο στην ουσιαστική του συμβολή στη νίκη, αλλά επεκτάθηκε και στην κατάρριψη προσωπικών ρεκόρ. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός γκαρντ κατάφερε να σπάσει τρία ρεκόρ με τη φανέλα του Ολυμπιακού, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία.

Οι 24 πόντοι που σημείωσε αποτελούν τη μεγαλύτερη επίδοση που έχει πετύχει ποτέ με την «ερυθρόλευκη» φανέλα. Παράλληλα, τα πέντε εύστοχα δίποντα που πέτυχε στον αγώνα είναι τα περισσότερα που έχει σκοράρει σε ένα ματς φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού. Τέλος, τα τέσσερα εύστοχα τρίποντα που ευστόχησε είναι επίσης η κορυφαία του επίδοση σε αναμέτρηση με τους Πειραιώτες.

Καθοριστική συμβολή στην επικράτηση

Ο Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ απέδειξε με την απόδοσή του πως μπορεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο και να βγει μπροστά για τον Ολυμπιακό στις κρίσιμες στιγμές. Η εμφάνισή του κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο χαρακτηρίστηκε ως μία από τις καλύτερες που έχει πραγματοποιήσει με τα χρώματα του πειραϊκού συλλόγου, αφήνοντας το στίγμα του στην αναμέτρηση.

Η υπογραφή του Αμερικανού γκαρντ ήταν εμφανής σε αυτή την πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Η ικανότητά του να προσφέρει τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία, τον καθιστά ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του προπονητή, συμβάλλοντας ενεργά στην επίτευξη των στόχων του Ολυμπιακού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta