Πειθαρχικό παράπτωμα θέτει εκτός ομάδας τον Τζακ Γκρίλις στην Έβερτον

Ένα σοβαρό πειθαρχικό ζήτημα έχει ανακύψει στην Έβερτον, οδηγώντας στην απομάκρυνση του Άγγλου μεσοεπιθετικού Τζακ Γκρίλις από την πρώτη ομάδα. Ο 31χρονος ποδοσφαιριστής τέθηκε εκτός ομάδας λόγω ενός πειθαρχικού παραπτώματος, με τον Ντέιβιντ Μόγιες, προπονητή της Έβερτον, να εκφράζει την πλήρη στήριξή του στην απόφαση του συλλόγου.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει αυξημένο ενδιαφέρον σχετικά με το μέλλον του Γκρίλις στα «ζαχαρωτά», καθώς η παρουσία του στην ομάδα βρίσκεται πλέον υπό αμφισβήτηση. Η διοίκηση της Έβερτον αναμένεται να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για την πειθαρχική διαδικασία και τα επόμενα βήματα που θα ακολουθηθούν.

Η απόφαση της Έβερτον και η απουσία από τις προπονήσεις

Ο Τζακ Γκρίλις τιμωρήθηκε για αδικαιολόγητη απουσία από τις προπονήσεις της ομάδας. Αυτή η απουσία αποτέλεσε τη βασική αιτία για τον αποκλεισμό του από την αποστολή, παρά το γεγονός ότι είχε προηγουμένως χάσει την αναμέτρηση του περασμένου Σαββατοκύριακου με την Άρσεναλ λόγω ασθένειας.

Συγκεκριμένα, ο Άγγλος μεσοεπιθετικός δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για τον αγώνα της Πέμπτης, όπου η Έβερτον επικράτησε της Νιούκαστλ με 3-1 στο League Cup. Ο Ντέιβιντ Μόγιες επιβεβαίωσε ότι ο αποκλεισμός του Γκρίλις ήταν «απόφαση του συλλόγου», τονίζοντας τη στήριξή του σε αυτήν την ενέργεια.

Το ιστορικό του Άγγλου μεσοεπιθετικού

Ο Τζακ Γκρίλις εντάχθηκε στην Έβερτον τον Αύγουστο, ως δανεικός από τη Μάντσεστερ Σίτι. Η μετακίνησή του είχε ως στόχο την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής της ομάδας, ωστόσο το πειθαρχικό ζήτημα που προέκυψε επισκιάζει την παρουσία του.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η τρέχουσα κατάσταση έρχεται μετά από μια δύσκολη προηγούμενη σεζόν για τον Γκρίλις, κατά την οποία αντιμετώπισε κάταγμα στο πόδι. Εκείνη την περίοδο, οι εμφανίσεις του περιορίστηκαν σε 22 αγώνες, στους οποίους σημείωσε μόλις δύο γκολ.

Επιφυλάξεις για τον τρόπο ζωής του

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη από την αρχή της παρουσίας του στην Έβερτον, υπήρχαν εσωτερικές επιφυλάξεις εντός του συλλόγου. Οι ανησυχίες αυτές σχετίζονταν με τον τρόπο ζωής και τον επαγγελματισμό του ποδοσφαιριστή, παρά την αναγνώριση της αγωνιστικής του ποιότητας.

Οι ίδιες ανησυχίες συνδέονται και με την προηγούμενη δύσκολη σεζόν του Άγγλου, η οποία χαρακτηρίστηκε από τον τραυματισμό του και τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του. Αυτά τα στοιχεία φαίνεται να έχουν συμβάλει στη σημερινή απόφαση του συλλόγου για την πειθαρχική του τιμωρία.

Το μέλλον του στα «ζαχαρωτά»

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, το μέλλον του Τζακ Γκρίλις στην Έβερτον παραμένει αβέβαιο. Η διοίκηση του συλλόγου αναμένεται να προχωρήσει σε περαιτέρω ανακοινώσεις σχετικά με την πειθαρχική διαδικασία και τα επόμενα βήματα που θα ακολουθηθούν για την υπόθεση του παίκτη.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ερωτήματα για το αν ο Γκρίλις θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα της Έβερτον ή αν θα υπάρξουν άλλες αποφάσεις που θα επηρεάσουν την παραμονή του στην ομάδα, δεδομένου ότι βρίσκεται εκεί ως δανεικός.

Με πληροφορίες από: Athletiko