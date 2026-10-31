Ο Πέδρο Ακόστα νικητής στο σπριντ της Μαλαισίας, κερδισμένος ο Μαρκ Μάρκεθ

Ο Πέδρο Ακόστα αναδείχθηκε νικητής στο σπριντ του GP Μαλαισίας, σε έναν αγώνα που σημαδεύτηκε από απρόοπτα, απειλή βροχής και μια τετραπλή μάχη για την επικράτηση. Ο αναβάτης της KTM κατάφερε να επικρατήσει στην πίστα της Σεπάνγκ, τερματίζοντας μπροστά από τον Μαρκ Μάρκεθ και τον Μάρκο Μπετζέκι, οι οποίοι συμπλήρωσαν το βάθρο.

Η επικράτηση του Ακόστα

Ο Πέδρο Ακόστα κέρδισε το σπριντ στη Σεπάνγκ, επιδεικνύοντας τις ικανότητές του σε δύσκολες συνθήκες. Ο αναβάτης της KTM τερμάτισε με διαφορά 0,578 δευτερολέπτων από τον Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Την τρίτη θέση στο βάθρο εξασφάλισε ο Μάρκο Μπετζέκι με την Aprilia, ολοκληρώνοντας μια έντονη μάχη.

Ο αγώνας χαρακτηρίστηκε από την πτώση του πρωτοπόρου, την απειλή βροχής και την τετραπλή μονομαχία για τη νίκη, στην οποία συμμετείχαν οι Ακόστα, Μάρκεθ, Μπετζέκι και ο Άι Ογκούρα. Οι δύσκολες συνθήκες στην πίστα έφεραν τους τέσσερις αναβάτες πολύ κοντά, προσφέροντας ένα θέαμα με συνεχείς εναλλαγές.

Η μάχη του πρωταθλήματος

Η δεύτερη θέση αποδείχθηκε ιδιαίτερα πολύτιμη για τον Μαρκ Μάρκεθ στην κούρσα του πρωταθλήματος. Με τον τραυματία Χόρχε Μαρτίν να έχει αποσυρθεί από το αγωνιστικό τριήμερο, ο αναβάτης της Ducati εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και αύξησε το προβάδισμά του στους 19 βαθμούς έναντι του Μαρτίν.

Παράλληλα, ο Μαρκ Μάρκεθ διεύρυνε την απόσταση που τον χωρίζει από τον Μάρκο Μπετζέκι. Η διαφορά τους στη βαθμολογία έφτασε πλέον τους 52 βαθμούς, ενισχύοντας τη θέση του Μάρκεθ στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Δραματική εξέλιξη στην αρχή του αγώνα

Ο Άλεξ Μάρκεθ ξεκίνησε δυναμικά τον αγώνα, αξιοποιώντας την pole position που είχε κερδίσει. Έφυγε πρώτος στην εκκίνηση και διατήρησε τον έλεγχο της κούρσας για τους τέσσερις πρώτους γύρους, οδηγώντας το πελοτόν.

Ωστόσο, η προσπάθειά του έλαβε τέλος στη στροφή 14, όπου έχασε το εμπρός μέρος της Ducati του και εγκατέλειψε τον αγώνα, ενώ βρισκόταν στην κορυφή. Μετά την πτώση του Άλεξ Μάρκεθ, πρώτος πέρασε ο Άι Ογκούρα, ο οποίος είχε ανέβει στη δεύτερη θέση έπειτα από μια δυναμική μονομαχία με τον Μαρκ Μάρκεθ στην πρώτη στροφή.

Οι δύσκολες συνθήκες και οι αλλαγές μοτοσικλετών

Οι πρώτες σταγόνες βροχής έκαναν την εμφάνισή τους από τον δεύτερο γύρο, γεγονός που οδήγησε στην εμφάνιση της λευκής σημαίας. Αυτό επέτρεψε στους αναβάτες να αλλάξουν μοτοσικλέτα, αν το επιθυμούσαν, προκειμένου να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Ο Τζακ Μίλερ θέλησε αμέσως να πάρει το ρίσκο και να αλλάξει μοτοσικλέτα, όμως η Pramac Yamaha δεν είχε έτοιμη τη δεύτερη μοτοσικλέτα του, προκαλώντας τον εκνευρισμό του Αυστραλού. Αργότερα, οι Ίκερ Λεκουόνα, Ζοάν Μιρ και Φράνκο Μορμπιντέλι άλλαξαν μοτοσικλέτες στον πέμπτο γύρο, αλλά η επιλογή τους δεν απέδωσε, καθώς οι χρόνοι τους ήταν σχεδόν δέκα δευτερόλεπτα πιο αργοί από εκείνους των πρωτοπόρων. Την ίδια διαδρομή ακολούθησε αργότερα και ο Μάβερικ Βινιάλες.

Η τελική επίθεση

Με τρεις γύρους να απομένουν για τον τερματισμό, ο Πέδρο Ακόστα εξαπέλυσε την επίθεσή του στον Άι Ογκούρα, ο οποίος υπερασπιζόταν την πρωτοπορία. Ο Ιάπωνας αναβάτης απάντησε αρχικά στην επίθεση, προσπαθώντας να κρατήσει τη θέση του.

Ωστόσο, ο αναβάτης της KTM, Πέδρο Ακόστα, κατάφερε τελικά να περάσει τον Ογκούρα και να διατηρήσει την πρώτη θέση μέχρι τον τερματισμό, εξασφαλίζοντας έτσι τη νίκη στο επεισοδιακό σπριντ της Μαλαισίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta