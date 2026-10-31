Ο Σαρλ Λεκλέρ κυρίαρχος στα ελεύθερα δοκιμαστικά της Formula 1 στο Μεξικό

Ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari αναδείχθηκε ο ταχύτερος οδηγός και στα δύο σκέλη των ελεύθερων δοκιμαστικών που διεξήχθησαν στην Πόλη του Μεξικού, ενόψει του Grand Prix της Κυριακής για τη Formula 1. Ο Μονεγάσκος πιλότος έδειξε απόλυτη κυριαρχία στην πίστα, θέτοντας τον ρυθμό τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο σκέλος, αφήνοντας πίσω του τους ανταγωνιστές του και δίνοντας ένα σαφές μήνυμα ενόψει των επερχόμενων αγωνιστικών διαδικασιών.

Η απόδοση στο πρώτο σκέλος

Στο πρώτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών, ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν ο ταχύτερος μεταξύ των συμμετεχόντων. Στο συγκεκριμένο σκέλος, έλαβαν μέρος και δέκα ρούκι οδηγοί, προσφέροντας την ευκαιρία σε νέα ταλέντα να δείξουν τις ικανότητές τους στην πίστα.

Ο Λεκλέρ κατάφερε να υπερκεράσει τον Αντονέλι της Mercedes, ο οποίος συμμετείχε επίσης στο πρώτο σκέλος. Ο Αντονέλι έχει ως στόχο να εξασφαλίσει πρόωρα τον τίτλο, γεγονός που προσθέτει επιπλέον κίνητρο στην προσπάθειά του.

Το δεύτερο σκέλος και οι επιδόσεις

Στο δεύτερο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών, ο Σαρλ Λεκλέρ συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία, επικρατώντας αυτή τη φορά του Λάντο Νόρις με τη McLaren. Ο Νόρις, ο οποίος είχε παραχωρήσει τη θέση του σε έναν ρούκι οδηγό στο πρώτο σκέλος, επέστρεψε δυναμικά, αλλά δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον Μονεγάσκο.

Πίσω από τους δύο πρώτους, ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes κατέγραψε τον τρίτο ταχύτερο χρόνο, ενώ ο Αντονέλι, επίσης με Mercedes, σημείωσε τον τέταρτο ταχύτερο χρόνο, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του στην κορυφή των επιδόσεων.

Το ατύχημα και οι ποινές

Ένα απρόοπτο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών, όταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull – Ford, ο οποίος είχε καταγράψει τον πέμπτο ταχύτερο χρόνο, ενεπλάκη σε μια μικρή σύγκρουση. Το περιστατικό συνέβη με τον Λίαμ Λόουσον, οδηγό της θυγατρικής εταιρείας Racing Bulls – Ford.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα την αναγκαστική διακοπή του αγώνα για πέντε λεπτά, προκειμένου να καθαριστεί η πίστα από τα συντρίμμια που προκλήθηκαν. Και οι δύο οδηγοί, Φερστάπεν και Λόουσον, τιμωρήθηκαν με ποινή μιας θέσης στην εκκίνηση του Grand Prix. Αυτό σημαίνει ότι θα ξεκινήσουν χαμηλότερα από τη θέση που θα κατακτήσουν στις δοκιμές κατάταξης, οι οποίες είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν σήμερα στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος.

Οι υπόλοιπες επιδόσεις της δεκάδας

Στις υπόλοιπες θέσεις των ταχύτερων χρόνων, ο Ισάκ Χάτζαρ με την άλλη Red Bull – Ford κατέλαβε την έκτη θέση, ενώ αμέσως μετά ακολούθησε ο Αρβιντ Λίντμπλαντ, οδηγός της Racing Bulls – Ford. Η πρώτη δεκάδα συμπληρώθηκε από τους Πιέρ Γκασλί με Alpine, τον Λίαμ Λόουσον, παρά το ατύχημα, και τον Οσκαρ Πιάστρι με McLaren.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λιούις Χάμιλτον, οδηγώντας τη Ferrari, κατέγραψε τον 11ο χρόνο, μένοντας οριακά εκτός της πρώτης δεκάδας των ελεύθερων δοκιμαστικών στην Πόλη του Μεξικού.

Με πληροφορίες από: Newsit