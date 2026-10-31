Σάλος με ύποπτα στοιχήματα για τη «Χρυσή Μπάλα» – Έρευνα από τη France Football

Ένα νέο σκάνδαλο φαίνεται να έχει ξεσπάσει αναφορικά με το βαρύτιμο βραβείο της «Χρυσής Μπάλας», καθώς μια σειρά από ύποπτα στοιχήματα προέβλεψαν με απόλυτη ακρίβεια την τελική κατάταξη της πρώτης πεντάδας στη φετινή διοργάνωση. Η διοργανώτρια αρχή, «France Football», έχει ήδη απευθυνθεί στην αστυνομία για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Τα κέρδη από αυτά τα στοιχήματα αγγίζουν τις 170.000 ευρώ, προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με πιθανή διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών.

Η υπόθεση των ύποπτων στοιχημάτων

Η έρευνα αφορά μια σειρά από ύποπτα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν σε μια αμερικανική αγορά προβλέψεων, την πλατφόρμα Polymarket, η οποία βασίζεται στα κρυπτονομίσματα. Συνολικά, 12 λογαριασμοί πόνταραν περισσότερα από 225.000 ευρώ στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα της «Χρυσής Μπάλας» του 2026, πριν από την τελετή απονομής της Δευτέρας, 26 Οκτωβρίου. Η εντυπωσιακή ακρίβεια των προβλέψεών τους, που απέφεραν κέρδη που φτάνουν τις 170.000 ευρώ, έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο διαρροής εμπιστευτικών πληροφοριών για τα αποτελέσματα της σημαντικότερης ατομικής διάκρισης στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η τελετή απονομής και οι νικητές

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς στο London Palladium, νικητής της «Χρυσής Μπάλας» αναδείχθηκε ο Χάρι Κέιν. Τον ακολούθησαν στην τελική κατάταξη οι Κιλιάν Εμπαπέ, Λαμίν Γιαμάλ, Ρόδρι και Λιονέλ Μέσι. Αυτή ήταν, μάλιστα, ακριβώς η σειρά που είχαν προβλέψει οι 12 λογαριασμοί που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας. Η απόλυτη ταύτιση των προβλέψεων με το τελικό αποτέλεσμα ενισχύει τις υποψίες για την υπόθεση.

Η έρευνα του «Upside» και τα ευρήματα

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από έρευνα του γαλλικού μέσου «Upside». Ο Ραφαέλ Ποτάρ, συνιδρυτής του «Upside», δήλωσε ότι η ομάδα του εντόπισε τους 12 λογαριασμούς στην πλατφόρμα Polymarket. Οι λογαριασμοί αυτοί δημιουργήθηκαν μέσα στο διάστημα από την 1η έως τις 20 Οκτωβρίου. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί παρουσίαζαν εντυπωσιακά παρόμοια μοτίμα δραστηριότητας, γεγονός που οδήγησε στην υπόθεση ότι ενδέχεται να συνδέονται με το ίδιο πρόσωπο ή την ίδια ομάδα.

Τα χαρακτηριστικά των επίμαχων λογαριασμών

Περαιτέρω ανάλυση των λογαριασμών έδειξε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που ενισχύουν τις υποψίες. Επτά από τους 12 λογαριασμούς δεν είχαν συμμετάσχει σε καμία άλλη αγορά στοιχηματισμού στην πλατφόρμα Polymarket. Επιπλέον, έξι από αυτούς τους λογαριασμούς τοποθέτησαν τα πρώτα τους πονταρίσματα μόλις 15 λεπτά μετά τη δημιουργία τους. Αυτά τα μοτίβα δραστηριότητας θεωρούνται ασυνήθιστα και υποδεικνύουν μια στοχευμένη και συντονισμένη ενέργεια.

Επίσημη αντίδραση και ενημέρωση των αρχών

Το «Upside» διαβίβασε τα ευρήματά του στη «France Football», η οποία ανήκει στον όμιλο Groupe Amaury και διοργανώνει την απονομή του βραβείου από το 1956. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η «France Football» επιβεβαίωσε το απόγευμα της Παρασκευής ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση. Αναμένεται επίσης να ενημερωθούν και οι γαλλικές αστυνομικές αρχές για τα αποτελέσματα της έρευνας, καθώς η υπόθεση αφορά τη φετινή «Χρυσή Μπάλα» του 2026 και πιθανή απάτη.

Με πληροφορίες από: Athletiko