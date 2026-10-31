Ο Λιονέλ Μέσι απέκτησε υβριδικό γιοτ για τις διακοπές του στη Μεσόγειο

Ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος κάθε καλοκαίρι επιλέγει τη Μεσόγειο για τις διακοπές του με την οικογένειά του, απέκτησε πλέον το δικό του σκάφος. Ο Αργεντινός αστέρας, που πλέον αγωνίζεται στις ΗΠΑ, διατηρεί την αγάπη του για το νότιο άκρο της Ευρώπης, μια αγάπη που καλλιεργήθηκε κατά τα χρόνια του στην Μπαρτσελόνα. Το νέο του απόκτημα είναι το Sunreef 88 Ultima, ένα υβριδικό γιοτ σχεδιασμένο για πολυτελείς αποδράσεις.

Το Sunreef 88 Ultima: Ένα σκάφος υψηλής τεχνολογίας

Το Sunreef 88 Ultima αποτελεί το νεότερο απόκτημα του Λιονέλ Μέσι, ειδικά για τις καλοκαιρινές του διακοπές στην Μεσόγειο. Το σκάφος σχεδιάστηκε από την πολωνική εταιρεία Sunreef Yachts και η κατασκευή του πραγματοποιείται στο Ρας Αλ Χαϊμά, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πρόκειται για ένα καταμαράν που ξεχωρίζει για τον συνδυασμό των ευρύχωρων εσωτερικών του χώρων, χαρακτηριστικό των καταμαράν, με τον δυναμικό σχεδιασμό ενός σπορ superyacht.

Οι διαστάσεις του Sunreef 88 Ultima είναι εντυπωσιακές, με μήκος που φτάνει τα 26,8 μέτρα και πλάτος τα 9 μέτρα. Αυτές οι διαστάσεις επιτρέπουν τη δημιουργία άνετων και λειτουργικών χώρων, τόσο στο εσωτερικό όσο και στα εξωτερικά καταστρώματα, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία διαμονής και πλεύσης.

Υβριδική πρόωση και ενεργειακή απόδοση

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου γιοτ του Λιονέλ Μέσι είναι το προηγμένο υβριδικό σύστημα πρόωσής του. Το σκάφος διαθέτει δύο κινητήρες, ο καθένας με ισχύ 1.000 ίππων, οι οποίοι συνδυάζονται με ειδικά σχεδιασμένες μπαταρίες. Αυτός ο συνδυασμός εξασφαλίζει βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση και μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Επιπλέον, το Sunreef 88 Ultima είναι εξοπλισμένο με ένα προηγμένο σύστημα ηλιακής επένδυσης. Αυτό το σύστημα συμβάλλει στην περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του σκάφους, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια για την κάλυψη μέρους των αναγκών του. Η υβριδική του φύση το καθιστά μια σύγχρονη επιλογή στον τομέα των πολυτελών σκαφών.

Πολυτέλεια και άνεση στους εσωτερικούς χώρους

Το πολυτελές καταμαράν προσφέρει υψηλά επίπεδα άνεσης και πολυτέλειας στους επιβαίνοντες. Στους εσωτερικούς του χώρους περιλαμβάνεται μία κύρια σουίτα, η οποία προορίζεται για τον ιδιοκτήτη, καθώς και τέσσερις επιπλέον καμπίνες, σχεδιασμένες για τη φιλοξενία επισκεπτών. Όλοι οι χώροι είναι διαμορφωμένοι με γνώμονα την άνεση και την ιδιωτικότητα.

Πέρα από τις καμπίνες, το σκάφος διαθέτει ευρύχωρα εξωτερικά καταστρώματα, ιδανικά για χαλάρωση και ηλιοθεραπεία. Επίσης, περιλαμβάνει ένα flybridge, έναν ανοιχτό χώρο στο ανώτερο κατάστρωμα που προσφέρει πανοραμική θέα και επιπλέον χώρο για ψυχαγωγία και συγκεντρώσεις.

Ειδικά χαρακτηριστικά και ανέσεις

Στην πρύμνη του Sunreef 88 Ultima βρίσκεται το λεγόμενο ocean lounge, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που ενισχύει την άμεση επαφή με τη θάλασσα. Αυτός ο χώρος διαθέτει αναδιπλούμενες βεράντες, οι οποίες ανοίγουν στο ύψος της θάλασσας, δημιουργώντας μια εκτεταμένη πλατφόρμα δίπλα στο νερό. Αυτή η πλατφόρμα είναι ιδανική για κολύμπι, ηλιοθεραπεία ή απλώς για να απολαύσει κανείς τη θέα.

Για τους λάτρεις των θαλάσσιων σπορ, το σκάφος είναι εξοπλισμένο με ένα ειδικό γκαράζ, σχεδιασμένο για την αποθήκευση θαλάσσιων μοτοσικλετών. Αυτή η δυνατότητα προσθέτει ένα ακόμα επίπεδο ψυχαγωγίας και δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των διακοπών. Το συνολικό κόστος για την απόκτηση αυτού του πολυτελούς υβριδικού γιοτ ξεπερνά τα 8 εκατομμύρια ευρώ.

Διεθνής αναγνώριση και άλλες παραγγελίες

Το Sunreef ULTIMA 88 έχει ήδη λάβει διεθνή αναγνώριση, καθώς αναδείχθηκε νικητής στα International Yacht & Aviation Awards 2026. Αυτή η διάκριση υπογραμμίζει τον καινοτόμο σχεδιασμό και την υψηλή ποιότητα κατασκευής του σκάφους, το οποίο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων γνωστών προσωπικοτήτων.

Συγκεκριμένα, ο τενίστας Κάρλος Αλκαράζ έχει επίσης παραγγείλει το ίδιο μοντέλο, το Ultima 88, και αναμένει την παράδοσή του. Αυτό δείχνει την απήχηση και την επιτυχία του συγκεκριμένου μοντέλου στην αγορά των πολυτελών σκαφών, προσελκύοντας κορυφαίους αθλητές που αναζητούν την απόλυτη άνεση και τεχνολογία στις προσωπικές τους μετακινήσεις και διακοπές.

Με πληροφορίες από: Athletiko