Ντέρμπι Τσέλσι - Γιουνάιτεντ και Μίλαν - Ίντερ καθηλώνουν το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Το Σάββατο είναι γεμάτο με πλούσιο πρόγραμμα και σούπερ ντέρμπι στην Ευρώπη, προσφέροντας έντονη αγωνιστική δράση. Η αρχή γίνεται από νωρίς, καθώς το μεσημέρι η Τσέλσι φιλοξενεί τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» του Λονδίνου. Το βράδυ, το «Σαν Σίρο» φοράει τα καλά του για το ντέρμπι του Μιλάνου, όπου Μίλαν και Ίντερ διασταυρώνουν τα ξίφη τους για τα σκήπτρα της πόλης.

Μάχη για σταθερότητα στο «Στάμφορντ Μπριτζ»

Η Τσέλσι υποδέχεται τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο μεγάλο ματς του Λονδίνου, το οποίο θα αποτελέσει σημαντικό τεστ για την κατάσταση των δύο ομάδων. Αμφότερες ψάχνουν απεγνωσμένα σταθερότητα και καίγονται τόσο για βαθμούς, όσο και για τόνωση ψυχολογίας.

Οι «Μπλε» καλούνται να μαζέψουν τα κομμάτια τους μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό στο EFL Cup από τη Λίβερπουλ. Η ισορροπία που επικράτησε στο 90λεπτο οδήγησε την υπόθεση πρόκριση στην «ρώσικη ρουλέτα», εκεί όπου οι «Reds» αποδείχθηκαν πιο ψύχραιμοι και κλείδωσαν το εισιτήριο για την οκτάδα.

Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο χρειαζόταν ένα ψυχολογικό boost μετά την απρόσμενη ήττα με 2-0 από την Τότεναμ στο πρωτάθλημα, πάνω σε ένα σημείο που έμοιαζε για πρώτη φορά να βρίσκει τον εαυτό της.

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» αναζητούν ανάκαμψη

Πλέον, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι αναγκασμένη να ορθοποδήσει απέναντι στους «Κόκκινους Διάβολους», οι οποίοι βιώνουν τη δική τους «κόλαση». Με μόλις μία νίκη στην Premier League, βολοδέρνουν στην 17η θέση της βαθμολογίας και η καρέκλα του Μάικλ Κάρικ τρίζει κάθε αγωνιστική που περνάει.

Προς το παρόν, ο Άγγλος τεχνικός έχει την ψήφο εμπιστοσύνης από τη διοίκηση, αλλά οφείλει να οδηγήσει άμεσα την ομάδα του σε αποτελέσματα. Στα τελευταία τέσσερα ματς πρωταθλήματος, η Γιουνάιτεντ έχει μετρήσει τρεις ισοπαλίες, με το 1-1 να είναι το πιο σύνηθες σκορ. Η βαριά ήττα που ακολούθησε βέβαια με 3-0 από τη Μπόρνμουθ αποτελεί καμπανάκι, το οποίο η ομάδα δεν έχει το περιθώριο να αγνοήσει.

Για την αναμέτρηση αυτή, προσφέρεται ενισχυμένη απόδοση 4.85 στην ισοπαλία με το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες.

Το «Derby Della Madonnina» στο «σαν Σίρο»

Η Ιταλία μετράει αντίστροφα για το πρώτο «Derby Della Madonnina» της σεζόν ανάμεσα σε Μίλαν και Ίντερ στο «Σαν Σίρο». Οι «Ροσονέρι» βρίσκονται στην 5η θέση της βαθμολογίας και έχουν την ευκαιρία, με νίκη, να ξαναμπούν δυναμικά στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Ωστόσο, η προηγούμενη αγωνιστική τους λάβωσε βαριά. Η ήττα με 4-2 από την Μπολόνια ήταν ιδιαιτέρως επώδυνη, πόσω μάλλον όταν προηγείται ενός μεγάλου ντέρμπι της πόλης. Είναι τέτοιου είδους στραβοπατήματα που έχουν αφήσει τη Μίλαν στο -7 από την κορυφή της Serie A.

Η Ίντερ επιδιώκει να αυξήσει τη διαφορά

Από την πλευρά τους, οι «Νερατζούρι» θέλουν να αυξήσουν ακόμα περισσότερο την απόσταση από τη συμπολίτισσά τους. Το ραντεβού υπόσχεται να καθηλώσει τη Serie A, καθώς Μίλαν και Ίντερ διασταυρώνουν τα ξίφη τους για τα σκήπτρα της πόλης.

Για το ντέρμπι της Ιταλίας, υπάρχει ενισχυμένη απόδοση 5.33 για νίκη της Ίντερ, σε συνδυασμό με Under 8,5 Κόρνερ και Under 5,5 Κάρτες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta