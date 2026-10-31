Η πορεία του Ιμπραΐμ Μααρούφι: Ένα ταλέντο που δεν καθιερώθηκε στην κορυφή

Ο Ιμπραΐμ Μααρούφι, ένας Μαροκινός μέσος με βελγικές ρίζες, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ποδοσφαιριστή που, παρά τις ικανότητες και τις αρχικές ευκαιρίες, δεν κατάφερε να κάνει τη μεγάλη καριέρα που πολλοί προέβλεπαν. Οι «νερατζούρι» της Ίντερ κάποτε τον θεωρούσαν ικανό να εκτοπίσει τον Πατρίκ Βιεϊρά από την βασική εντεκάδα της ομάδας. Η πορεία του, ωστόσο, σημαδεύτηκε από δανεισμούς και μετακινήσεις, απομακρύνοντάς τον από το κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Τα πρώτα βήματα και η αναγνώριση

Μεγαλωμένος στο Βέλγιο, ο Ιμπραΐμ Μααρούφι ξεκίνησε τα ποδοσφαιρικά του βήματα στις φημισμένες ακαδημίες της Άντερλεχτ. Εκεί, βρέθηκε στην ίδια φουρνιά με ονόματα όπως ο Κομπανί και ο Βάντε Μπόρε, με την ομάδα τους να σημειώνει αξιοσημείωτες επιτυχίες. Ο ίδιος είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι «τελειώναμε το πρωτάθλημα κάνοντας μόνο νίκες», γεγονός που υπογράμμιζε το ταλέντο της γενιάς του.

Αυτή η πρώιμη επιτυχία τον έφερε γρήγορα στα ραντάρ μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων. Σε ηλικία μόλις 11 ετών, ο Μααρούφι μετακόμισε στην Ολλανδία για να ενταχθεί στην Αϊντχόφεν. Εκεί, δεν άργησε να ξεχωρίσει, και μόλις τέσσερα χρόνια αργότερα, είχε ήδη ξεκινήσει προπονήσεις με την πρώτη ομάδα του ολλανδικού συλλόγου, δείχνοντας το μέγεθος των δυνατοτήτων του.

Η μεταγραφή στην Ίντερ και η προετοιμασία

Η ανοδική του πορεία συνεχίστηκε με γοργούς ρυθμούς. Στα 16 του χρόνια, η Ίντερ τον απέκτησε, φέρνοντάς τον στο Μιλάνο. Το καλοκαίρι του 2006, ο νεαρός μέσος ξεκίνησε την προετοιμασία με τους «νερατζούρι». Όπως είχε αναφέρει ο ίδιος, στην προετοιμασία δεν ήταν παρόντες όλοι οι Ιταλοί, Γάλλοι και Βραζιλιάνοι παίκτες, αλλά ήταν εκεί ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ο οποίος «έβλεπε ήδη το μέλλον, με τις ατάκες του που θα μπορούσαν να γίνουν αναρτήσεις στα social media».

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Μααρούφι έλαβε σημαντική βοήθεια από τους συμπαίκτες του. Ο Ντακούρ ήταν αυτός που τον βοήθησε περισσότερο, ενώ και ο Αντριάνο στάθηκε στο πλευρό του. Ο ίδιος θυμάται την επιβλητική παρουσία του Αντριάνο στις προπονήσεις, λέγοντας ότι «κανείς δεν ήθελε να μπει στο τείχος όταν εκείνος εκτελούσε φάουλ». Επίσης, ο Πατρίκ Βιεϊρά του έμαθε πολλά πράγματα σε τακτικό επίπεδο, παρόλο που ο Μααρούφι είχε την φιλοδοξία να του πάρει τη θέση, κάτι που εκ των υστέρων χαρακτήρισε ως «τρελό». Από εκείνη την ομάδα, αν έπρεπε να επιλέξει έναν ποδοσφαιριστή, θα επέλεγε τον Ζανέτι, τον οποίο περιέγραψε ως εργατικό, σοβαρό, επίμονο και παίκτη που «δεν έχανε ποτέ την μπάλα».

Η πρώτη χρονιά και η έλλειψη υπομονής

Η παρθενική του χρονιά στην Ίντερ ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του τίτλου στο πρωτάθλημα, ένα σημαντικό επίτευγμα για τον σύλλογο. Ωστόσο, ο Ιμπραΐμ Μααρούφι κατέγραψε ελάχιστο χρόνο συμμετοχής στην κορυφαία διοργάνωση. Ο ίδιος θυμάται ότι «έπαιζα περισσότερο στο Κύπελλο και κατακτήσαμε το πρωτάθλημα Νέων», μια περίοδο που αναπολεί με νοσταλγία.

Παρά τις επιτυχίες με την ομάδα Νέων και την εμπειρία της πρώτης ομάδας, ο Μααρούφι παραδέχτηκε ότι του έλειψε η υπομονή για να καταφέρει να καθιερωθεί πλήρως στην Ίντερ. Αυτή η έλλειψη τον οδήγησε να πιέσει για να παραχωρηθεί δανεικός, μια απόφαση που, όπως αποδείχθηκε, σηματοδότησε την αρχή μιας πορείας που τον απομάκρυνε όλο και περισσότερο από το κορυφαίο επίπεδο του ποδοσφαίρου.

Η πορεία μετά την Ίντερ

Ο πρώτος του δανεισμός τον οδήγησε στην Τβέντε, σηματοδοτώντας την αρχή μιας σειράς μετακινήσεων. Στη συνέχεια, αγωνίστηκε στη Βιτσέντσα, ομάδα της Serie B. Εκείνη την περίοδο, η Ίντερ εξέφρασε την επιθυμία να υπογράψει συμβόλαιο συνιδιοκτησίας μαζί του, μια πρόταση όμως που ο Μααρούφι αρνήθηκε. Η άρνησή του οδήγησε στη λύση του συμβολαίου του με την Ίντερ, καθώς ήθελε να φύγει ως ελεύθερος παίκτης.

Ο ίδιος, αναλογιζόμενος την απόφασή του, είχε δηλώσει ότι «ήθελα να φύγω ως ελεύθερος, αλλά τελικά αυτό έκανε τα πράγματα χειρότερα». Η πορεία του τον οδήγησε σε ολοένα και χαμηλότερο επίπεδο, περιλαμβάνοντας ακόμη και τη Serie C, όπου αγωνίστηκε με την Παγκανέζε. Η συνέχεια της καριέρας του τον βρήκε να αγωνίζεται σε διάφορες ομάδες, χωρίς ποτέ να φτάσει ξανά στο επίπεδο των αρχικών προσδοκιών.

Με πληροφορίες από: Athletiko