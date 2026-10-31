Ο Ανδρέας Βαζαίος η μοναδική ελληνική συμμετοχή στο παγκόσμιο 25άρας πισίνας του Πεκίνου

Ο Ανδρέας Βαζαίος θα αποτελέσει τον μοναδικό εκπρόσωπο της ελληνικής κολύμβησης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 25άρας πισίνας, το οποίο πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Πεκίνο της Κίνας. Η διοργάνωση θα διεξαχθεί από την 1η έως την 6η Δεκεμβρίου, με την ελληνική αποστολή να είναι η μικρότερη στην ιστορία της χώρας στον συγκεκριμένο θεσμό.

Η απόφαση της ΚΟΕ και ο σχεδιασμός

Η Ελληνική Κολυμβητική Ομοσπονδία (ΚΟΕ) ενέκρινε την συμμετοχή του Ανδρέα Βαζαίου, χαρακτηρίζοντας την «κατ’ εξαίρεση» στο σχετικό της έγγραφο. Αυτή η απόφαση ελήφθη παρά το γεγονός ότι η διοργάνωση δεν είχε ενταχθεί στον αρχικό σχεδιασμό της σεζόν από την Ομοσπονδία, και δεν είχαν δημοσιοποιηθεί κριτήρια για τη συγκρότηση Εθνικής αποστολής.

Η απόφαση για τη μετάβαση του 32χρονου κολυμβητή στην κινεζική πρωτεύουσα ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΕ στις 20 Οκτωβρίου. Η έγκριση προήλθε έπειτα από εισήγηση του τομέα κολύμβησης και δημοσιεύτηκε επίσημα στις 30 Οκτωβρίου. Τον Ανδρέα Βαζαίο θα συνοδεύσει στο Πεκίνο ο προπονητής του στην Ελλάδα, Αλέξανδρος Νικολόπουλος.

Η πρόκριση και οι επιδόσεις στη Γαλλία

Ο Ανδρέας Βαζαίος ήταν ο μόνος Έλληνας κολυμβητής που προετοιμάστηκε ειδικά για αυτό το αγωνιστικό ραντεβού. Κατάφερε να εξασφαλίσει το όριο πρόκρισης της World Aquatics στο αγώνισμα των 100μ μεικτή ατομική, επιβεβαιώνοντας την καλή του κατάσταση.

Η πρόκριση επιτεύχθηκε στο διεθνές μίτινγκ του Σεν Ντιζιέ στη Γαλλία, το οποίο διεξήχθη από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου. Εκεί, ο Βαζαίος τερμάτισε με χρόνο 52.27 δευτερόλεπτα, μια επίδοση που ήταν κατά 0.71 δευτερόλεπτα ταχύτερη από το απαιτούμενο όριο των 52.98 δευτερολέπτων.

Εξαιρετικές εμφανίσεις και πανελλήνιο ρεκόρ

Στην ίδια διοργάνωση του Σεν Ντιζιέ, ο Έλληνας πρωταθλητής ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις του με ένα εντυπωσιακό σερί έξι νικών σε ισάριθμα αγωνίσματα. Παράλληλα, κατέγραψε τέσσερα ρεκόρ αγώνων, αναδεικνύοντας τον εαυτό του ως τον κορυφαίο αθλητή του μίτινγκ.

Ξεχώρισε επίσης το πανελλήνιο ρεκόρ που σημείωσε στα 50μ πεταλούδα, με χρόνο 22.70 δευτερόλεπτα. Με αυτή την επίδοση, ο Ανδρέας Βαζαίος βελτίωσε το δικό του προηγούμενο ρεκόρ των 22.83 δευτερολέπτων, το οποίο άντεχε για πέντε χρόνια, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο συγκεκριμένο αγώνισμα.

Η ιστορία του Βαζαίου στον θεσμό

Για τον Ανδρέα Βαζαίο, η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 25άρας πισίνας στο Πεκίνο θα είναι η έβδομη στην καριέρα του στον συγκεκριμένο θεσμό. Η πρώτη του παρουσία σε αυτή τη διοργάνωση χρονολογείται από το 2010.

Από τότε, ο Έλληνας πρωταθλητής απουσίασε μόνο από δύο διοργανώσεις, αυτή του 2018 στη Χανγκτσού και εκείνη του 2024 στη Βουδαπέστη. Η καλύτερη στιγμή του στον θεσμό ήρθε στη Μελβούρνη το 2022, όταν κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 200μ μεικτή ατομική, φτάνοντας πολύ κοντά στην κατάκτηση ενός μεταλλίου.

Η ελληνική παρουσία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα

Η Ελλάδα θα δώσει το «παρών» για 17η φορά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 25άρας πισίνας, διατηρώντας αδιάλειπτη συμμετοχή από την πρώτη διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε το 1993.

Ωστόσο, η φετινή παρουσία, με τον Ανδρέα Βαζαίο να είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος στο Πεκίνο, συνιστά τη μικρότερη ελληνική αποστολή στην ιστορία του θεσμού, υπογραμμίζοντας μια ιδιαίτερη στιγμή για την ελληνική κολύμβηση.

Με πληροφορίες από: Athletiko