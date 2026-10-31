Ιστορικό triple-double από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη νίκη των Χιτ επί των Πέισερς για το NBA Cup

Οι Μαϊάμι Χιτ ξεκίνησαν με νίκη τις υποχρεώσεις τους στο NBA Cup, επικρατώντας των Ιντιάνα Πέισερς με το εντυπωσιακό σκορ 145-125. Κυρίαρχος εντός παρκέ αναδείχθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος κατέγραψε το δεύτερο triple-double του στη φετινή σεζόν, προσφέροντας μια εξαιρετική εμφάνιση.
Η ιστορική επίδοση του Γιάννη Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους, 18 ριμπάουντ και 10 ασίστ, αγωνιζόμενος για 31 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα. Η επίδοσή του ήταν καθοριστική για την επικράτηση των Μαϊάμι Χιτ απέναντι στους Ιντιάνα Πέισερς.
Τα στατιστικά του «Greek freak» ήταν εντυπωσιακά, καθώς είχε 13/19 σουτ εντός πεδιάς, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 68,4%. Πρόσθεσε 1/2 τρίποντα και 4/6 βολές. Από τα 18 ριμπάουντ που μάζεψε, τα έξι ήταν επιθετικά και τα 12 αμυντικά, δείχνοντας την πλήρη κυριαρχία του κάτω από τα καλάθια.
Εκτός από τους πόντους και τα ριμπάουντ, ο Αντετοκούνμπο κατέγραψε μία τάπα, έκανε μόλις ένα λάθος και χρεώθηκε με τρία φάουλ. Ολοκλήρωσε τον αγώνα με ένα εντυπωσιακό +31 στο +/-. Με αυτή την εμφάνιση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των Μαϊάμι Χιτ που ολοκληρώνει έναν αγώνα έχοντας 30+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 10+ ασίστ, σουτάροντας παράλληλα με 70% εντός πεδιάς.
Οι διακριθέντες των Μαϊάμι Χιτ
Πέρα από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, και άλλοι παίκτες των Μαϊάμι Χιτ ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους. Ο Μπαμ Αντεμπάγιο συνέχισε τις εξαιρετικές του εμφανίσεις, συνεισφέροντας 27 πόντους και 9 ριμπάουντ, με 11/14 σουτ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του παρουσία στην ομάδα.
Ο Κλέι Τόμπσον πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή του από τότε που φόρεσε τη φανέλα του Μαϊάμι, σημειώνοντας 25 πόντους με επτά εύστοχα τρίποντα. Με αυτά τα τρίποντα, ο Τόμπσον πλησίασε τον Ρέι Άλεν, καθώς απέχει πλέον 55 εύστοχα τρίποντα από τα 2.973 του άλλοτε άσου των Χιτ, ο οποίος βρίσκεται στην τρίτη θέση της ιστορικής λίστας του NBA.
Η εικόνα των Ιντιάνα Πέισερς
Από την πλευρά των Ιντιάνα Πέισερς, η ομάδα αντιμετώπισε δυσκολίες, καθώς είχε μόλις 11 διαθέσιμους παίκτες για την αναμέτρηση. Παρά τις απουσίες, ορισμένοι παίκτες ξεχώρισαν στην επίθεση.
Πρώτος σκόρερ για τους Πέισερς αναδείχθηκε ο Κουέντον Τζάκσον με 24 πόντους, ενώ ο Άντριου Νέμπχαρντ τον ακολούθησε με 22 πόντους. Ο Τζάρας Γουόκερ σημείωσε 14 πόντους, ενώ από 13 πόντους πρόσθεσαν ο Πασκάλ Σιάκαμ και ο Τζέι Χαφ, προσπαθώντας να κρατήσουν την ομάδα τους ανταγωνιστική.
Η επικράτηση των Μαϊάμι Χιτ στο NBA Cup
Η νίκη των Μαϊάμι Χιτ με 145-125 επί των Ιντιάνα Πέισερς σηματοδότησε την επιτυχημένη είσοδό τους στο NBA Cup. Η ομάδα έδειξε από την αρχή τις προθέσεις της, με μια κυριαρχική εμφάνιση που βασίστηκε στην ομαδική συνεργασία και τις ατομικές επιδόσεις.
Η εντυπωσιακή επικράτηση αποτελεί ένα θετικό ξεκίνημα για τους Χιτ στη διοργάνωση, δίνοντας ώθηση για τις επόμενες αναμετρήσεις τους στο πλαίσιο του NBA Cup.
Με πληροφορίες από: Newsit