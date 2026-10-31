Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τις διαμαρτυρίες και τις τιμωρίες στο ελληνικό μπάσκετ

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προέβη σε δηλώσεις μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν το ελληνικό μπάσκετ. Στην τοποθέτησή του, ο κ. Γιαννακόπουλος τόνισε τις διαμαρτυρίες που έχει εκφράσει η ομάδα του κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, επισημαίνοντας παράλληλα τις τιμωρίες που δέχτηκε. Ο ίδιος δήλωσε ότι αναμένει την τήρηση όλων των διαδικασιών από τη δικαιοσύνη.

Οι διαμαρτυρίες και οι επιβληθείσες τιμωρίες

Στο μήνυμά του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος υπογράμμισε πως για «χρόνια ολόκληρα» η ομάδα του προέβαινε σε διαμαρτυρίες σχετικά με το ελληνικό μπάσκετ, με αποτέλεσμα να της επιβάλλονται τιμωρίες. Αυτή η κατάσταση, όπως περιγράφεται, αποτελεί ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο στο οποίο η φωνή της ομάδας αντιμετωπιζόταν με κυρώσεις.

Ο ίδιος ο κ. Γιαννακόπουλος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «χρόνια ολόκληρα που φωνάζουμε τρώμε τιμωρίες». Αυτή η φράση αποτυπώνει την αίσθηση ότι οι εκφρασμένες ανησυχίες και οι διαφωνίες οδηγούσαν συστηματικά σε πειθαρχικές ποινές, αντί σε επίλυση των ζητημάτων.

Η απουσία απαντήσεων και η νομική οδός

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε στις επίσημες διαμαρτυρίες που υποβάλλονταν. Όπως εξήγησε, σε αυτές τις περιπτώσεις, είτε δεν υπήρχε καμία απάντηση, είτε η απάντηση ήταν ότι κανείς δεν είχε αρμοδιότητα να επιληφθεί των θεμάτων και ότι έπρεπε να ακολουθηθεί η νομική οδός.

Αυτή η πρακτική ώθησε την ομάδα και τον ίδιο να στραφούν προς τη δικαιοσύνη, καθώς οι θεσμικές οδοί δεν απέδιδαν λύσεις ή απαντήσεις στις διατυπωμένες ενστάσεις. Η δήλωση «στις επίσημες διαμαρτυρίες μας, που είτε δεν μας απαντάνε καν ή μας λένε ότι δεν έχει κανείς αρμοδιότητα και να πάμε νομικά» αναδεικνύει την απουσία ανταπόκρισης από τους αρμόδιους φορείς.

Η εύρεση αποδείξεων και η πορεία προς τη δικαιοσύνη

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σημείωσε ότι, ενώ η ομάδα του προσπαθούσε «με κάθε τρόπο να βρει αποδείξεις», τελικά «κάποιοι επιτέλους τις βρήκαν». Αυτή η εξέλιξη θεωρείται σημαντική, καθώς η ύπαρξη αποδείξεων είναι κρίσιμη για την περαιτέρω πορεία των υποθέσεων.

Έχοντας πλέον στη διάθεσή τους τα απαραίτητα στοιχεία και ακολουθώντας τον «νομικό δρόμο» που τους είχε υποδειχθεί, ο κ. Γιαννακόπουλος και η ομάδα του έχουν θέσει την υπόθεση στα χέρια της δικαιοσύνης. Η αναζήτηση και εύρεση των αποδείξεων σηματοδοτεί ένα νέο στάδιο στην προσπάθεια επίλυσης των ζητημάτων που έχουν ανακύψει στο ελληνικό μπάσκετ.

Η αναμονή για την τήρηση των διαδικασιών

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασε την προσδοκία του για την πλήρη τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών. Σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι «ΤΑ ΠΑΝΤΑ» θα βρίσκονται στη διάθεση της δικαιοσύνης, χωρίς να υπάρξουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πιθανές παρεμβάσεις.

Η έμφαση στην απρόσκοπτη πρόσβαση της δικαιοσύνης σε όλα τα στοιχεία υπογραμμίζει την επιθυμία για διαφάνεια και αμεροληψία στην κρίση. Η δήλωση «περιμένουμε να τηρηθούν όλες οι διαδικασίες ώστε να υπάρχουν ΤΑ ΠΑΝΤΑ στη διάθεση της δικαιοσύνης χωρίς παραλείψεις από τις οποίες πιθανές παρεμβάσεις» δείχνει την προσήλωση στην ορθή λειτουργία του νομικού συστήματος και την αποφυγή οποιασδήποτε προσπάθειας επηρεασμού των αποφάσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta