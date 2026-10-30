Ο αγώνας δρόμου του Καρέτσα για το ντέρμπι Ντόρτμουντ-Μπάγερν

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ βρίσκεται σε εντατικούς ρυθμούς προετοιμασίας για το επερχόμενο μεγάλο ντέρμπι με την Μπάγερν Μονάχου, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν το τεχνικό επιτελείο. Ο 18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός δίνει έναν αγώνα δρόμου με τον χρόνο, προσπαθώντας να ξεπεράσει τον τραυματισμό του και να τεθεί στη διάθεση του προπονητή Νίκο Κόβατς για την κρίσιμη αναμέτρηση. Οι τελευταίες εξελίξεις δημιουργούν αισιοδοξία στο στρατόπεδο των Βεστφαλών, καθώς η κατάσταση του παίκτη παρουσιάζει βελτίωση.

Η σημασία του ντέρμπι κορυφής

Το ντέρμπι ανάμεσα στη Ντόρτμουντ και την Μπάγερν Μονάχου, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 19:30 στο Μόναχο, έχει ιδιαίτερη σημασία για την κορυφή του πρωταθλήματος. Οι δύο ομάδες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας συγκεντρώσει τους ίδιους βαθμούς, συγκεκριμένα 17. Αυτό το γεγονός προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στη μεταξύ τους αναμέτρηση.

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ επιθυμεί να παραταχθεί με όσο το δυνατόν περισσότερες διαθέσιμες λύσεις για τον προπονητή της. Η περίπτωση του Κωνσταντίνου Καρέτσα αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες των τελευταίων ημερών για την ομάδα, καθώς η παρουσία του θα ενισχύσει σημαντικά τις επιλογές του τεχνικού επιτελείου ενόψει του αγώνα.

Η πορεία αποκατάστασης του Κωνσταντίνου Καρέτσα

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, γνωστός και ως «Kos», αντιμετωπίζει έναν τραυματισμό στους συνδέσμους του ποδιού, εξαιτίας του οποίου έχει χάσει τα τρία τελευταία επίσημα παιχνίδια της ομάδας του. Παρόλα αυτά, η κατάστασή του παρουσιάζει πλέον βελτίωση, γεγονός που επιτρέπει την αισιοδοξία για την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους.

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, ο 18χρονος μεσοεπιθετικός συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης της Ντόρτμουντ. Ωστόσο, δεν ακολούθησε ολόκληρο το πρόγραμμα της ομάδας. Η συγκεκριμένη προπόνηση δεν είχε ιδιαίτερα υψηλή ένταση, κάτι που έδωσε τη δυνατότητα στον Καρέτσα να δοκιμάσει τις δυνάμεις του χωρίς να υπάρξει σημαντική επιβάρυνση στο τραυματισμένο του πόδι.

Το πλάνο για την προπόνηση της Παρασκευής

Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρει η γερμανική εφημερίδα «BILD», το επόμενο βήμα στο πρόγραμμα αποκατάστασης του Κωνσταντίνου Καρέτσα είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Εκείνη την ημέρα, ο νεαρός παίκτης αναμένεται να επιχειρήσει να προπονηθεί κανονικά μαζί με τους συμπαίκτες του, ακολουθώντας το πλήρες πρόγραμμα της ομάδας.

Εφόσον δεν παρουσιαστεί κάποια ενόχληση ή επιδείνωση της κατάστασής του μετά την προπόνηση της Παρασκευής, το τεχνικό επιτελείο της Ντόρτμουντ θα είναι σε θέση να λάβει την τελική του απόφαση. Η απόφαση αυτή αφορά το αν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας θα συμπεριληφθεί στην αποστολή της ομάδας που θα ταξιδέψει στο Μόναχο για την αναμέτρηση με την Μπάγερν.

Η δήλωση του προπονητή, Νίκο Κόβατς

Ο προπονητής της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, αναφέρθηκε στην κατάσταση του Έλληνα μεσοεπιθετικού κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. Ο Κόβατς επιβεβαίωσε πως η τελική απόφαση σχετικά με τη συμμετοχή του Καρέτσα στο ντέρμπι θα ληφθεί μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας προπόνησης, δηλαδή αυτής της Παρασκευής.

Συγκεκριμένα, ο Νίκο Κόβατς δήλωσε χαρακτηριστικά: «Όσον αφορά τον Κώστα, σήμερα συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης μαζί με την ομάδα. Η ένταση δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλή. Εφόσον δεν προκύψει κάτι αρνητικό μετά τη σημερινή προπόνηση, το πλάνο είναι να προπονηθεί αύριο κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα. Στη συνέχεια θα αποφασίσουμε κατά πόσο είναι έτοιμος να ταξιδέψει μαζί μας στο Μόναχο ή όχι».

Το ενδεχόμενο της συμμετοχής και η προσοχή

Ακόμη και στην περίπτωση που ο Κωνσταντίνος Καρέτσας καταφέρει να τεθεί στη διάθεση του Νίκο Κόβατς και να συμπεριληφθεί στην αποστολή για το Μόναχο, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξεκινήσει τον αγώνα από τον πάγκο. Οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή στην περίπτωση του νεαρού παίκτη και δεν επιθυμούν να ρισκάρουν μια ενδεχόμενη υποτροπή του τραυματισμού του. Η προσεκτική διαχείριση της κατάστασής του αποτελεί προτεραιότητα, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης αποκατάστασή του χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

Με πληροφορίες από: Athletiko