Ο ιδιοκτήτης της Ντουμπάι BC αποκάλυψε τι συνέβη με τον Γουόκαπ το καλοκαίρι

Ο Αμπντουλά Αλ Ναμπούντα, ιδιοκτήτης και πρόεδρος της Ντουμπάι BC, προχώρησε σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την απόκτηση του Τόμας Γουόκαπ, προσφέροντας τη δική του οπτική γωνία για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν το περασμένο καλοκαίρι. Η υπόθεση της μετακίνησης του 34χρονου γκαρντ από τον Ολυμπιακό στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είχε προκαλέσει εκτεταμένη συζήτηση στον μπασκετικό κόσμο.

Η δημόσια τοποθέτηση του Αμπντουλά Αλ Ναμπούντα

Ο Αμπντουλά Αλ Ναμπούντα, ο οποίος είναι πρόεδρος και ιδιοκτήτης της Ντουμπάι BC, μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά για την υπόθεση της απόκτησης του Τόμας Γουόκαπ. Οι δηλώσεις του έγιναν στους EuroInsiders, όπου εξήγησε τη σειρά των γεγονότων από την πλευρά της ομάδας του. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται να ρίξει φως σε ένα θέμα που απασχόλησε έντονα το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο ιδιοκτήτης της Ντουμπάι BC αναφέρθηκε στην αρχική ενημέρωση που είχε η ομάδα του σχετικά με την κατάσταση του Τεξανού γκαρντ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ντουμπάι BC ενημερώθηκε ότι ο Τόμας Γουόκαπ δεν θα συνέχιζε τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό, κάτι που αποτέλεσε το έναυσμα για τις περαιτέρω ενέργειες της ομάδας.

Η αποχώρηση του Γουόκαπ από τον Ολυμπιακό

Η υπόθεση της αποχώρησης του Τόμας Γουόκαπ από τους «ερυθρόλευκους» είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση, ιδιαίτερα στον Πειραιά, αλλά και γενικότερα στο ευρωπαϊκό μπασκετικό στερέωμα. Ο Τεξανός γκαρντ, ο οποίος διαθέτει και ελληνικό διαβατήριο, προχώρησε σε μονομερή λύση της συνεργασίας του με την ελληνική ομάδα. Αυτή η εξέλιξη ήταν καθοριστική για το άνοιγμα του νέου κεφαλαίου στην καριέρα του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Αμπντουλά Αλ Ναμπούντα τόνισε ότι ο ίδιος ο Γουόκαπ είχε δηλώσει δημόσια την επιθυμία του να μην παραμείνει στην ομάδα του Ολυμπιακού. Αυτή η δήλωση, σε συνδυασμό με την ενημέρωση που έλαβε η Ντουμπάι BC, έθεσε τις βάσεις για τις συζητήσεις που ακολούθησαν σχετικά με τη μεταγραφή του παίκτη.

Οι πληροφορίες που είχε η Ντουμπάι BC

Ο ιδιοκτήτης της Ντουμπάι BC, Αμπντουλά Αλ Ναμπούντα, περιέγραψε τις πληροφορίες που είχαν φτάσει στην ομάδα του. «Ενημερωθήκαμε ότι ο Τόμας δεν θα συνέχιζε τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε επίσης ότι «και ο ίδιος είχε δηλώσει δημόσια ότι δεν επιθυμούσε να παραμείνει στην ομάδα».

Σύμφωνα με τον Αλ Ναμπούντα, η ενημέρωση που είχαν ήταν ότι ο Ολυμπιακός ήταν διατεθειμένος να συζητήσει το ενδεχόμενο της μεταγραφής του Γουόκαπ. Αν και ο ίδιος δήλωσε ότι δεν γνώριζε με ακρίβεια τη σειρά με την οποία εξελίχθηκαν τα γεγονότα, η βασική πληροφόρηση ήταν σαφής: ο Γουόκαπ δεν θα συνέχιζε στον Ολυμπιακό.

Η επιθυμία του Τσάβι και η εξέλιξη της συμφωνίας

Ένας βασικός παράγοντας στην απόκτηση του Τόμας Γουόκαπ από την Ντουμπάι BC ήταν η επιθυμία του Τσάβι. Ο Αμπντουλά Αλ Ναμπούντα υπογράμμισε ότι «ο Τσάβι τον ήθελε και, ουσιαστικά, όλα ήταν πολύ απλά» στην αρχή της διαδικασίας. Αυτό δείχνει την άμεση και ξεκάθαρη πρόθεση για την ένταξη του παίκτη στο δυναμικό της ομάδας.

Ωστόσο, η πορεία προς την ολοκλήρωση της συμφωνίας δεν ήταν πάντα ευθύγραμμη. Ο ιδιοκτήτης της Ντουμπάι BC σημείωσε ότι «στη συνέχεια, η κατάσταση περιπλέχθηκε, για να απλοποιηθεί ξανά». Παρά τις αρχικές περιπλοκές, η επιμονή και οι διαδικασίες οδήγησαν τελικά στην επίτευξη του στόχου. «Τελικά, η συμφωνία ολοκληρώθηκε», κατέληξε ο Αλ Ναμπούντα, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων.

Η έντονη συζήτηση στο ευρωπαϊκό μπασκετικό στερέωμα

Η υπόθεση της μετακίνησης του Τόμας Γουόκαπ στην Ντουμπάι BC προκάλεσε, όπως αναφέρθηκε, έντονη συζήτηση. Αυτή η συζήτηση δεν περιορίστηκε μόνο στον Πειραιά, όπου ο Γουόκαπ αγωνιζόταν με τη φανέλα του Ολυμπιακού, αλλά επεκτάθηκε και σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό μπασκετικό στερέωμα. Η μονομερής λύση της συνεργασίας του παίκτη με τους «ερυθρόλευκους» και η μετέπειτα ένταξή του σε μια νέα ομάδα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτέλεσαν θέμα συζήτησης μεταξύ φιλάθλων, παραγόντων και αναλυτών του αθλήματος.

Οι δηλώσεις του Αμπντουλά Αλ Ναμπούντα έρχονται να προσφέρουν μια επίσημη εκδοχή των γεγονότων από την πλευρά της Ντουμπάι BC, προσπαθώντας να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε αυτή η σημαντική μεταγραφή. Η αποκάλυψη των πληροφοριών που είχε η ομάδα του Ντουμπάι, καθώς και η επιθυμία του Τσάβι, αποτελούν κεντρικά σημεία της αφήγησης του ιδιοκτήτη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta