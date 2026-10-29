Ο Αζεντίν Ουναΐ χειρουργήθηκε με επιτυχία, δίπλα του ο Ασράφ Χακίμι

Ο Αζεντίν Ουναΐ, ο διεθνής Μαροκινός ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό, υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση μιας ολικής ρήξης τένοντα στο δεξιό του δικέφαλο. Κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης στιγμής, ο Ουναΐ είχε στο πλευρό του τον στενό του φίλο και συμπαίκτη του στην Εθνική Μαρόκου, Ασράφ Χακίμι, ο οποίος έδειξε έμπρακτα την υποστήριξή του.

Η επιτυχής χειρουργική επέμβαση και η ιατρική ομάδα

Ο Αζεντίν Ουναΐ, ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, πέρασε την πόρτα του χειρουργείου για να αντιμετωπίσει την ολική ρήξη τένοντα που είχε υποστεί στο δεξιό του δικέφαλο. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, δίνοντας αισιοδοξία για την πλήρη και ομαλή αποκατάσταση του διεθνούς μέσου.

Για την πραγματοποίηση της επέμβασης επιστρατεύτηκε μια ομάδα από τρεις κορυφαίους ιατρούς, εξασφαλίζοντας την υψηλότερη δυνατή φροντίδα για τον αθλητή. Στην ιατρική ομάδα συμμετείχε ο Χάρης Λάλος, ο οποίος είναι μέλος του ιατρικού επιτελείου του Παναθηναϊκού. Επίσης, καθοριστική ήταν η συμβολή του χειρούργου Νικολά Λεφέβρ, καθώς και του γιατρού της Εθνικής Μαρόκου, Κριστόφ Μποντό, οι οποίοι συνέβαλαν στην επιτυχή έκβαση της διαδικασίας.

Η έμπρακτη στήριξη του Ασράφ Χακίμι

Ο Ασράφ Χακίμι, ο αναγνωρισμένος διεθνής Μαροκινός μπακ και σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν, βρέθηκε στο νοσοκομείο δίπλα στον Αζεντίν Ουναΐ, επιβεβαιώνοντας τη στενή φιλία και την αλληλεγγύη που τους συνδέει τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων. Η παρουσία του Χακίμι προσέφερε σημαντική ψυχολογική υποστήριξη στον Ουναΐ κατά τις πρώτες ώρες μετά την επέμβαση.

Ο Χακίμι θέλησε να μοιραστεί αυτή τη στιγμή στήριξης και δημόσια, κάνοντας μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Μέσω της ανάρτησής του, ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής ευχήθηκε στον φίλο του για την ταχεία ανάρρωση και την καλύτερη δυνατή αποκατάσταση, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Καλή αποκατάσταση αδερφέ μου. Ο Θεός να σε κάνει καλά».

Οι ευχές και η προσμονή του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός, ο σύλλογος στον οποίο αγωνίζεται ο Αζεντίν Ουναΐ, εξέφρασε άμεσα τις θερμές του ευχές για την ταχεία ανάρρωση του ποδοσφαιριστή του. Ο σύλλογος ανέβασε την ίδια φωτογραφία στα δικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας τη συνολική στήριξη της ομάδας προς τον παίκτη του.

Στην ανάρτησή του, ο Παναθηναϊκός ευχήθηκε καλή ανάρρωση στον Αζεντίν Ουναΐ, τονίζοντας παράλληλα την προσμονή για την επιστροφή του στα γήπεδα. Το μήνυμα των «πρασίνων» ήταν γεμάτο ενθάρρυνση και προσδοκία: «Η επιστροφή αρχίζει τώρα! Ανυπομονούμε να σε δούμε ξανά στο γήπεδο, Αζεντίν». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη σημασία του Ουναΐ για το αγωνιστικό πλάνο της ομάδας.

Το χρονοδιάγραμμα επιστροφής στη δράση

Μετά την επιτυχή χειρουργική επέμβαση, ο Αζεντίν Ουναΐ εισέρχεται πλέον σε μια περίοδο εντατικής αποκατάστασης. Αυτή η διαδικασία είναι ζωτικής σημασίας για την πλήρη επανένταξή του στους αγωνιστικούς χώρους και απαιτεί προσεκτική παρακολούθηση και συστηματική εργασία.

Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις και το ιατρικό πρωτόκολλο, ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής αναμένεται να επιστρέψει πλήρως στη δράση και να αγωνιστεί ξανά τον Μάρτιο του 2027. Τόσο ο ίδιος ο παίκτης όσο και το επιτελείο του Παναθηναϊκού θα εργαστούν εντατικά για να εξασφαλίσουν την ομαλή και ασφαλή επάνοδό του στο υψηλότερο επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Newsit