Η ΚΑΕ ΑΕΚ έθεσε σε ηλεκτρονική διάθεση τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό

Η ΚΑΕ ΑΕΚ προχώρησε στην ανακοίνωση της έναρξης της ηλεκτρονικής διάθεσης εισιτηρίων για την επερχόμενη αναμέτρηση της ομάδας με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό AKTOR. Ο σημαντικός αυτός αγώνας έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στην SUNEL Arena την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 13:00, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Έναρξη ηλεκτρονικής διάθεσης εισιτηρίων

Η ΑΕΚ BC, όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωσή της, έχει ήδη θέσει στη διάθεση του φίλαθλου κόσμου τα εισιτήρια για το μεγάλο παιχνίδι. Η διαδικασία της αγοράς των εισιτηρίων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να εξασφαλίσουν τη θέση τους στον αγώνα.

Η ομάδα μετράει αντίστροφα για αυτή τη σημαντική αναμέτρηση, και η διάθεση των εισιτηρίων αποτελεί ένα βασικό βήμα στην προετοιμασία για την υποδοχή των φιλάθλων. Η ηλεκτρονική μέθοδος διάθεσης είναι η μοναδική επιλογή για την προμήθεια εισιτηρίων, όπως έχει τονιστεί από την ΚΑΕ ΑΕΚ.

Λεπτομέρειες της αναμέτρησης

Ο αγώνας μεταξύ της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού AKTOR θα λάβει χώρα την Κυριακή 8 Νοεμβρίου. Η ώρα έναρξης έχει οριστεί για τις 13:00, δίνοντας την ευκαιρία στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν τη συνάντηση νωρίς το μεσημέρι. Το γήπεδο που θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση είναι η SUNEL Arena, ένας χώρος που αναμένεται να γεμίσει με τους υποστηρικτές των δύο ομάδων.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση εντάσσεται στο πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία του αγώνα για την πορεία των ομάδων στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, καθώς κάθε παιχνίδι μετράει για την κατάταξη και τους στόχους τους.

Τρόποι πληρωμής και απαραίτητες ενέργειες

Για την αγορά των εισιτηρίων, οι φίλαθλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορους τύπους καρτών. Συγκεκριμένα, η χρέωση μπορεί να γίνει με όλες τις κάρτες Visa και Mastercard. Σε αυτές περιλαμβάνονται τόσο οι προπληρωμένες κάρτες, όσο και οι χρεωστικές και οι πιστωτικές κάρτες, παρέχοντας ευελιξία στις επιλογές πληρωμής.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μετά την ολοκλήρωση της αγοράς του εισιτηρίου, απαιτείται η τήρηση μιας συγκεκριμένης διαδικασίας. Η ΚΑΕ ΑΕΚ έχει ενημερώσει ότι υπάρχει μια σειρά βημάτων που πρέπει να ακολουθήσουν οι κάτοχοι εισιτηρίων, προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία και να είναι έτοιμοι για την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο.

Διευκρινίσεις για τα εκδοτήρια

Μία κρίσιμη διευκρίνιση που περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ αφορά τη λειτουργία των εκδοτηρίων. Έχει γίνει σαφές ότι την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, δηλαδή την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, δεν θα υπάρχουν ανοικτά εκδοτήρια. Αυτό σημαίνει ότι οι φίλαθλοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν εισιτήρια από φυσικά σημεία πώλησης την ημέρα του παιχνιδιού.

Η απόφαση αυτή ενισχύει την ανάγκη για έγκαιρη ηλεκτρονική αγορά των εισιτηρίων. Συνιστάται στους ενδιαφερόμενους να ολοκληρώσουν την αγορά τους πριν την ημέρα του αγώνα, καθώς δεν θα υπάρξει άλλη επιλογή για την προμήθεια εισιτηρίων επί τόπου, στην SUNEL Arena.

Με πληροφορίες από: Athletiko