Τίμπο Κουρτουά: Επέστρεψε στις προπονήσεις, αμφίβολος για την ΑΕΚ

Ο Τίμπο Κουρτουά, ο Βέλγος τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης, επέστρεψε στις προπονήσεις με την ομάδα του, έπειτα από την ίωση που τον ταλαιπωρούσε τις τελευταίες ημέρες. Παρά τη βελτίωση της κατάστασής του, η συμμετοχή του στην επικείμενη αναμέτρηση με την ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική του Champions League παραμένει αμφίβολη. Ο 34χρονος κίπερ είχε αναγκαστεί να απουσιάσει από το πρόσφατο ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα, όπου οι «μερένχες» επικράτησαν με 2-1.

Η επιστροφή στις προπονήσεις μετά την ίωση

Τα νέα από το στρατόπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης σχετικά με την υγεία του Τίμπο Κουρτουά είναι θετικά. Ο έμπειρος τερματοφύλακας, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας λόγω μιας ίωσης, έχει πλέον αρχίσει να επανέρχεται σε κανονικούς ρυθμούς. Η ίωση αυτή τον είχε κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα διάστημα.

Συγκεκριμένα, ο Βέλγος πορτιέρο παρουσίασε σημαντική βελτίωση στην κατάστασή του. Αυτό του επέτρεψε να συμμετάσχει σε μέρος της προπόνησης με το σύνολο της ομάδας. Η επιστροφή του στο προπονητικό κέντρο σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την πλήρη αποκατάστασή του και την επάνοδό του στους αγωνιστικούς χώρους.

Η απουσία από το ντέρμπι και η εμφάνιση του Λούνιν

Λόγω της ίωσης που τον ταλαιπωρούσε, ο Τίμπο Κουρτουά αναγκάστηκε να χάσει ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της σεζόν, το ντέρμπι απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Σε αυτή την αναμέτρηση, η Ρεάλ Μαδρίτης, οι «μερένχες», κατάφεραν να επικρατήσουν με σκορ 2-1, εξασφαλίζοντας μια σημαντική νίκη.

Τη θέση του 34χρονου Βέλγου κίπερ κάτω από τα δοκάρια ανέλαβε ο Αντρέι Λούνιν. Ο Ουκρανός τερματοφύλακας είχε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Clasico, καλύπτοντας επάξια το κενό του Κουρτουά και συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας του.

Στόχος η Σανταντέρ και το ερωτηματικό της ΑΕΚ

Ο προσωπικός στόχος του Τίμπο Κουρτουά είναι να βρεθεί στην αρχική ενδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης για την αναμέτρηση της Κυριακής. Η ομάδα του αναμένεται να αντιμετωπίσει τη Σανταντέρ σε ένα παιχνίδι που αποτελεί μέρος του εγχώριου πρωταθλήματος.

Ωστόσο, η συμμετοχή του Βέλγου τερματοφύλακα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ παραμένει αμφίβολη. Το προπονητικό επιτελείο της Ρεάλ Μαδρίτης εξετάζει προσεκτικά την κατάσταση της υγείας του και ενδέχεται να μην διακινδυνεύσει την πλήρη αποκατάστασή του, επιλέγοντας να τον προστατεύσει από μια πρόωρη επιστροφή.

Η κρίσιμη αναμέτρηση του Champions League

Η αναμέτρηση με την ΑΕΚ είναι μια μεγάλη και κρίσιμη εκτός έδρας αναμέτρηση για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Το παιχνίδι αυτό εντάσσεται στην 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League και είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Τετάρτη (4/11).

Η απόφαση για τη συμμετοχή του Κουρτουά σε αυτό το παιχνίδι θα ληφθεί με μεγάλη προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη ίωση και την ανάγκη να είναι ο παίκτης σε άριστη φυσική κατάσταση για τις απαιτήσεις ενός τόσο σημαντικού αγώνα. Το προπονητικό επιτελείο θα σταθμίσει όλα τα δεδομένα πριν καταλήξει στην τελική του επιλογή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta