Ο Μπαρτζώκας για το Ολυμπιακός – Μιλάνο: «Πιθανή η συμμετοχή Φουρνιέ, το ενεργειακό κομμάτι ίσως παίξει ρόλο»

Ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στην αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Euroleague. Ο προπονητής των Πειραιωτών, Γιώργος Μπαρτζώκας, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με τον αγώνα, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την πιθανή συμμετοχή του Εβάν Φουρνιέ και τονίζοντας τον ρόλο που ενδέχεται να παίξει το ενεργειακό κομμάτι των παικτών του.

Η αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο

Οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν την Αρμάνι Μιλάνο στις 30 Οκτωβρίου 2026, στις 21:15, στη Sunel Arena. Στόχος του Ολυμπιακού είναι να δημιουργήσει ένα νέο νικηφόρο σερί στη διοργάνωση, συνεχίζοντας τις καλές εμφανίσεις.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην ιταλική ομάδα, επισημαίνοντας ότι, παρά το ότι δεν έχει μεγάλη συγκομιδή στην κατάταξη, διαθέτει εμπειρία και μία σοβαρή προπονητική κατεύθυνση. Ως παράδειγμα των ικανοτήτων της Αρμάνι, ο Έλληνας τεχνικός ανέφερε το γεγονός ότι έπαιξε με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας, χάνοντας τον αγώνα στη μία κατοχή.

Αισιοδοξία για τον Εβάν Φουρνιέ

Ένα από τα βασικά σημεία των δηλώσεων του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν η κατάσταση των τραυματιών. Ο προπονητής εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επιστροφή του Εβάν Φουρνιέ, δηλώνοντας ότι «φαίνεται πιθανό να αγωνιστεί» ο παίκτης στην επικείμενη αναμέτρηση. Το ενδεχόμενο να δούμε τον Εβάν Φουρνιέ να επιστρέφει στη δράση δεν είναι απίθανο.

Επιπλέον, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε ότι στην Αθήνα θα εξεταστεί η κατάσταση και άλλων παικτών, όπως ο Μιλουτίνοφ και ο Κόντσαρ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορούν να συνεισφέρουν στην ομάδα. Η πιθανότερη επιστροφή, ωστόσο, αφορά τον Φουρνιέ.

Ο ρόλος του ενεργειακού κομματιού και το rotation

Ο προπονητής του Ολυμπιακού στάθηκε ιδιαίτερα στο ενεργειακό κομμάτι των παικτών του, το οποίο ίσως παίξει σημαντικό ρόλο απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο. Όπως σημείωσε, η Αρμάνι βρίσκεται ήδη στην Αθήνα, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις συνθήκες του αγώνα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις απουσίες, ιδίως στην περιφέρεια, ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε την ανάγκη για rotation, ώστε οι παίκτες να είναι φρέσκοι. Αυτό το κομμάτι θεωρείται ένας παράγοντας που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στην προσέγγιση του παιχνιδιού.

Η νίκη επί της Μπεσίκτας και η συνεισφορά του Πλώτα

Οι «ερυθρόλευκοι» επιστρέφουν από την Κωνσταντινούπολη, έχοντας επικρατήσει της Μπεσίκτας με σκορ 81-73. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε ευχαριστημένος από τη νίκη, υπογραμμίζοντας ότι κανένα ματς στην Ευρωλίγκα δεν είναι εύκολο, ειδικά εκτός έδρας και με τις συνθήκες πολλών απουσιών που αντιμετωπίζει η ομάδα. Αναγνώρισε, βέβαια, ότι και η Μπεσίκτας είχε απουσίες, κάτι που ενδεχομένως διευκόλυνε την ομάδα του.

Ο Έλληνας τεχνικός επαίνεσε την αμυντική προσήλωση και τον καλό χαρακτήρα που επέδειξαν οι παίκτες του, καθώς και τη συγκέντρωση που είχαν, παίζοντας για τη νίκη. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον Πλώτα, για τον οποίο ο Μπαρτζώκας ανέφερε ότι κάθε παίκτης που φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού πρέπει να είναι έτοιμος να συνεισφέρει σε νίκες και επιτυχίες. Παρά την έλλειψη εμπειρίας από αυτό το επίπεδο, η διάθεση και η αμυντική προσήλωση του Πλώτα ήταν σημαντικές, με αποτέλεσμα να αγωνιστεί σε κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Η προσέγγιση του αγώνα

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας υπογράμμισε την ανάγκη να προσεγγιστεί το ματς με σοβαρότητα, χωρίς να σκέφτονται οι παίκτες τι έγινε πριν ή τι θα γίνει μετά. Η ομάδα πρέπει να επικεντρωθεί στους διαθέσιμους παίκτες και να αγωνιστεί «ως Ολυμπιακός», ανεξάρτητα από τις όποιες απουσίες.

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko