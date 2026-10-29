Η ήττα της ΑΕΚ στην Τούμπα και οι προβληματισμοί για την εκτός έδρας εικόνα της

Η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα στην Τούμπα, σε έναν αγώνα που άφησε έντονα ερωτήματα σχετικά με την αγωνιστική της εικόνα, πέραν ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Η ομάδα, αν και είχε τη δυνατότητα να αποφύγει την ήττα ή ακόμα και να κερδίσει, δεν κατάφερε να μετατρέψει τις ευκαιρίες της σε γκολ, με αποτέλεσμα να υποκύψει στον αντίπαλο. Η εμφάνιση της ΑΕΚ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, χαρακτηρίστηκε από ασύνδετες γραμμές και ατομικά λάθη.

Η αγωνιστική εικόνα και το 25λεπτο της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ παρουσίασε ένα διάστημα πολύ όμορφου ποδοσφαίρου από το 45ο έως το 70ο λεπτό της αναμέτρησης. Σε αυτό το 25λεπτο, η ομάδα δημιούργησε τέσσερις με πέντε κλασικές ευκαιρίες, ενώ ο Ζίνι είχε δοκάρι. Ο Γιόβιτς σημείωσε ένα εντυπωσιακό γκολ έπειτα από κάθετη πάσα του Μαρίν.

Αν η ΑΕΚ είχε σκοράρει ένα ή και δύο γκολ σε εκείνο το διάστημα, κάτι που φαινόταν εφικτό βάσει της εικόνας του αγώνα, η συζήτηση για το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετική. Ωστόσο, η αδυναμία να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες της αποδείχθηκε καθοριστική για την τελική έκβαση της αναμέτρησης και δεν κάλυψε τους συνολικότερους προβληματισμούς.

Διαιτητικές αποφάσεις και αμφισβητούμενες φάσεις

Στη διάρκεια του αγώνα, υπήρξε μια φάση με τον Μάγερ, όπου ο Γιαννούλης φέρεται να μην βρήκε την μπάλα, αλλά τον Κροάτη παίκτη. Ο διαιτητής Ευαγγέλου, ο οποίος νωρίτερα είχε υποδείξει ένα ανύπαρκτο πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ με μεγάλη ευκολία, στην συγκεκριμένη φάση έκλεισε τα μάτια.

Αναφορές κάνουν λόγο για τα «συνεργεία» που φέτος στην Τούμπα λειτουργούν πολύ καλά, με παρόμοιες καταστάσεις να έχουν παρατηρηθεί και σε αγώνες του Άρη και του Ηρακλή. Οι διαιτητικές αποφάσεις στον συγκεκριμένο αγώνα, και ειδικότερα η φάση με τον Μάγερ, προσέθεσαν ένα επιπλέον επίπεδο προβληματισμού στην ήττα της ΑΕΚ.

Επαναλαμβανόμενα προβλήματα και εκτός έδρας εικόνα

Το πρώτο ημίχρονο του αγώνα στην Τούμπα ήταν απογοητευτικό για την ΑΕΚ, με ασύνδετες γραμμές, κενά στον άξονα κατά τις μεταβάσεις του αντιπάλου και ατομικά λάθη. Η εικόνα αυτή δεν ήταν πρωτόγνωρη, καθώς είχε παρατηρηθεί και σε προηγούμενους αγώνες στην Τρίπολη, στον Βόλο και στην Κηφισιά, όπου οι αντίπαλοι θα μπορούσαν επίσης να είχαν προηγηθεί. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να σκοράρει στην πρώτη του σοβαρή επίθεση, κάτι που, όταν επαναλαμβάνεται, δεν μπορεί να θεωρηθεί συγκυρία.

Παρατηρείται μια σαφής διαφορά στην απόδοση της ΑΕΚ, η οποία εμφανίζεται σαγηνευτική στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά προβληματική στους εκτός έδρας αγώνες. Ο Νίκολιτς έκανε τη δική του δήλωση, ωστόσο η διαφορά προς το χειρότερο στην εκτός έδρας εικόνα της ομάδας είναι πασιφανής. Ένα δεύτερο επαναλαμβανόμενο μοτίβο είναι η κατάρρευση της ομάδας μετά από κάθε γκολ που δέχεται.

Μόνο στον Βόλο η ΑΕΚ αντέδραξε και πήρε το ματς, ενώ με τη Σαχτάρ, μετά το δεύτερο τέρμα, παρέδωσε πνεύμα και δέχτηκε και τρίτο. Το ίδιο συνέβη και στην Τούμπα, όπου μετά το γκολ που δέχτηκε σε αντεπίθεση, με ένα τεράστιο κενό στη μεσαία γραμμή, ακολούθησε νέα πτώση στην απόδοση. Ο «αεροδιάδρομος» στη μεσαία γραμμή είναι σταθερός, ειδικά απέναντι σε αντιπάλους με ποιότητα πάνω από τον μέσο όρο του πρωταθλήματος, αλλά ακόμα και κόντρα σε υποδεέστερους.

Επιλογές προπονητή και κατάσταση παικτών

Η σύνθεση της ενδεκάδας από τον προπονητή συνιστά μια παραδοχή ότι δεν υπάρχουν στο ρόστερ επιπλέον πλάγια μπακ που να εμπιστεύεται για ένα σημαντικό εκτός έδρας παιχνίδι. Με τους αγώνες απέναντι σε Παναθηναϊκό και Ρεάλ να πλησιάζουν χρονικά, ο προπονητής δεν έδωσε χρόνο συμμετοχής στους αναπληρωματικούς, με αποτέλεσμα οι Πήλιος και Ρότα να φτάσουν πιθανώς καταπονημένοι στα μεγάλα αυτά ματς.

Ο Βίντα αγωνίστηκε από ανάγκη, αλλά στα 37 του και απέναντι σε δύο ασυγκράτητους επιθετικούς, βρέθηκε εκτεθειμένος, εκθέτοντας παράλληλα και τον Ρέλβας, παρά την καλύτερη προσπάθεια και των δύο. Ο τερματοφύλακας Μπαλαμώτης δεν θεωρείται έτοιμος για αυτό το επίπεδο, ενώ ο Καλοσκάμης απογοητεύει με την απόδοσή του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta