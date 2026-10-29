Μαρούσι: Παρελθόν ο Ρόναλντ Μαρτς από την ομάδα των βορείων προαστίων

Η ΚΑΕ Μαρούσι προχώρησε στην ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας της με τον Αμερικανό σμολ φόργουορντ Ρόναλντ Μαρτς. Η εξέλιξη αυτή γνωστοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, 29 Οκτωβρίου, και σηματοδοτεί την αποχώρηση του παίκτη από τον σύλλογο των βορείων προαστίων. Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο που η ομάδα αντιμετωπίζει προκλήσεις στο ξεκίνημα της φετινής αγωνιστικής περιόδου, αναζητώντας λύσεις για την ενίσχυσή της.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ Μαρούσι

Η επίσημη ενημέρωση από την ΚΑΕ Μαρούσι επιβεβαίωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Ρόναλντ Μαρτς. Στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον σύλλογο, αναφέρεται ρητά: «H KAE ΜΑΡΟΥΣΙ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον αθλητή Ronald March. Τον ευχαριστεί για τη συνεργασία και του εύχεται καλή συνέχεια στην ζωή και την καριέρα του».

Αυτή η δήλωση, η οποία κοινοποιήθηκε και μέσω των επίσημων καναλιών της ομάδας, υπογραμμίζει την ευγνωμοσύνη του συλλόγου προς τον Αμερικανό αθλητή για την περίοδο που βρέθηκε στις τάξεις της. Παράλληλα, η ΚΑΕ Μαρούσι εξέφρασε τις ειλικρινείς της ευχές στον Ρόναλντ Μαρτς για επιτυχία στα επόμενα βήματά του, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, καθώς πλέον θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Η σύντομη θητεία του Αμερικανού σμολ φόργουορντ

Η παρουσία του Ρόναλντ Μαρτς στην ομάδα του Αμαρουσίου υπήρξε ιδιαίτερα σύντομη, καθώς ο Αμερικανός σμολ φόργουορντ αγωνίστηκε σε μία και μοναδική αναμέτρηση κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν. Η μοναδική του συμμετοχή καταγράφηκε στον αγώνα που έφερε αντιμέτωπο το Μαρούσι με το Περιστέρι. Αυτή η αναμέτρηση διεξήχθη στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της GBL, όπου ο Μαρτς κλήθηκε να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Σε εκείνο το παιχνίδι, ο Ρόναλντ Μαρτς παρέμεινε στο παρκέ για 15 λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων κατάφερε να σημειώσει 5 πόντους. Η συγκεκριμένη εμφάνιση έμελλε να είναι και η τελευταία του με τη φανέλα του συλλόγου των βορείων προαστίων, καθώς λίγο αργότερα επήλθε η απόφαση για τη λύση του συμβολαίου του, ολοκληρώνοντας έτσι άδοξα την παρουσία του στην ελληνική ομάδα.

Οι προκλήσεις της φετινής σεζόν για το Μαρούσι

Η αποχώρηση του Ρόναλντ Μαρτς έρχεται σε μια στιγμή που η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου βρίσκεται σε αναζήτηση αγωνιστικής σταθερότητας. Το Μαρούσι έχει ξεκινήσει τη φετινή αγωνιστική περίοδο με μια σειρά από άσχημα αποτελέσματα, γεγονός που έχει δημιουργήσει την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις και αναπροσαρμογές στο ρόστερ, προκειμένου να αναστραφεί η κατάσταση.

Οι δυσκολίες στην αρχή της σεζόν έχουν οδηγήσει την τεχνική ηγεσία και τη διοίκηση του συλλόγου στην απόφαση να αναζητήσουν νέες λύσεις. Πλέον, μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Αμερικανό φόργουορντ, το Μαρούσι αναμένεται να κινηθεί δυναμικά στην αγορά των παικτών. Ο βασικός στόχος είναι η εύρεση κατάλληλων επιλογών για την ενίσχυση της θέσης των φόργουορντ, με την ελπίδα ότι οι νέες προσθήκες θα συμβάλουν στην βελτίωση της αγωνιστικής εικόνας και των επιδόσεων της ομάδας στις επόμενες αναμετρήσεις του πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta