Η ΕΠΟ άσκησε πειθαρχική δίωξη στην ΠΑΕ Άρης

Πειθαρχική δίωξη ασκήθηκε εις βάρος της ΠΑΕ Άρης, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ). Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας διαδικασίας που μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, με την τελική απόφαση να αναμένεται εντός των επόμενων ημερών.

Η έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας

Η απόφαση για την έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας ελήφθη από τον Ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε την κίνηση των προβλεπόμενων ενεργειών. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΠΟ, η δίωξη αυτή αφορά συγκεκριμένες πράξεις της ΠΑΕ Άρης, οι οποίες θεωρείται ότι παραβιάζουν τον Πειθαρχικό Κώδικα της Ομοσπονδίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Υπεύθυνος Άσκησης Δίωξης για την τέλεση πειθαρχικών αδικημάτων που αφορούν στο ποδόσφαιρο, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, ήταν αυτός που άσκησε την πειθαρχική δίωξη. Η ενέργεια αυτή στρέφεται κατά της ΠΑΕ Άρης για πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται από διάφορες διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 20 παρ. 1, 2α’ και 26 περ. Α’ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ.

Οι διατάξεις του πειθαρχικού κώδικα

Η πειθαρχική δίωξη, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΠΟ, βασίζεται σε μια σειρά άρθρων του Πειθαρχικού Κώδικα. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 26 περ. Α’ του Κώδικα. Αυτά τα άρθρα θέτουν το γενικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση παραπτωμάτων στον χώρο του ποδοσφαίρου, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία και την τήρηση των κανόνων.

Οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη δίωξη αφορούν δημόσιες προσβλητικές δηλώσεις, ανακοινώσεις ή ενέργειες που συνιστούν δυσφήμιση. Αυτές οι πράξεις φέρεται να στρέφονται κατά των ποδοσφαιρικών αρχών, των διαιτητών και των θεσμικών οργάνων του αθλήματος. Η ΕΠΟ, μέσω του Πειθαρχικού της Κώδικα, επιδιώκει να διαφυλάξει το κύρος και την ακεραιότητα των οργάνων της και των προσώπων που τα εκπροσωπούν.

Το άρθρο 20 και οι τοποθετήσεις στα ΜΜΕ

Ένα ιδιαίτερο βάρος στην πειθαρχική δίωξη δίνεται στο άρθρο 20 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, και συγκεκριμένα στις παραγράφους 1 και 2α’ αυτού. Το συγκεκριμένο άρθρο είναι κεντρικής σημασίας, καθώς τιμωρεί τις τοποθετήσεις παραγόντων, προπονητών ή παικτών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media).

Η διάταξη αυτή αποσκοπεί στον έλεγπο των δημόσιων τοποθετήσεων των εμπλεκομένων με το ποδόσφαιρο προσώπων, ώστε να αποφεύγονται δηλώσεις που μπορεί να βλάψουν την εικόνα του αθλήματος, να δημιουργήσουν εντάσεις ή να δυσφημίσουν πρόσωπα και θεσμούς. Η αναφορά στο άρθρο 20 υποδηλώνει ότι η δίωξη σχετίζεται με δηλώσεις ή αναρτήσεις που έγιναν μέσω αυτών των καναλιών επικοινωνίας.

Οι αναμενόμενες κυρώσεις για τους «κιτρίνους»

Μετά την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης, η ΠΑΕ Άρης, γνωστή και ως η ομάδα των «κιτρίνων», βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με πιθανές κυρώσεις. Ο Πειθαρχικός Κώδικας της ΕΠΟ προβλέπει διάφορες ποινές για τα αδικήματα που αναφέρονται, οι οποίες μπορεί να κυμαίνονται από χρηματικά πρόστιμα έως και βαρύτερες τιμωρίες, ανάλογα με τη σοβαρότητα των παραβάσεων που θα διαπιστωθούν.

Η διαδικασία προβλέπει την εξέταση της υπόθεσης από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της ΕΠΟ, τα οποία θα αξιολογήσουν τα στοιχεία και θα λάβουν την τελική τους απόφαση. Η αναμονή για αυτή την απόφαση είναι πλέον έντονη στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς η έκβασή της θα καθορίσει τις συνέπειες για την ΠΑΕ Άρης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta