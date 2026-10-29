Ο Ανάς Ζαρουρί μοίρασε ασίστ στη νίκη της Κολόμπους Κρου επί του Ντάλας

Ο Ανάς Ζαρουρί, ο Μαροκινός άσος που αγωνίζεται με τη φανέλα της Κολόμπους Κρου, είχε ενεργό ρόλο στην πρόσφατη νίκη της ομάδας του με 2-0 απέναντι στο Ντάλας, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος MLS. Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής μοίρασε την ασίστ για το πρώτο τέρμα της αναμέτρησης, συμβάλλοντας έτσι στην επικράτηση της ομάδας του Οχάιο. Η συγκεκριμένη εμφάνιση προστίθεται στις θετικές του παρουσίες, καθώς λίγες ημέρες νωρίτερα είχε σημειώσει και το πρώτο του γκολ με την αμερικανική ομάδα.

Η καθοριστική ασίστ και η εξέλιξη του αγώνα

Στο παιχνίδι εναντίον του Ντάλας, ο Ανάς Ζαρουρί βρέθηκε στο επίκεντρο της επίθεσης της Κολόμπους Κρου από νωρίς. Συγκεκριμένα, στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής πραγματοποίησε μία εύστοχη σέντρα. Αυτή η ενέργεια έδωσε την ευκαιρία στον συμπαίκτη του, Γκονσάλο Τάπια, να στείλει την μπάλα στα δίχτυα από πολύ κοντινή απόσταση, ανοίγοντας το σκορ σε 0-1 υπέρ της Κολόμπους Κρου.

Η ομάδα του Ζαρουρί συνέχισε την καλή της απόδοση και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 70ό λεπτό της αναμέτρησης, η Κολόμπους Κρου κατάφερε να διευρύνει το προβάδισμά της. Ο Σαντιάγκο Ροντρίγκες ήταν αυτός που διαμόρφωσε το τελικό 0-2, «κλειδώνοντας» τη νίκη για την ομάδα του Οχάιο απέναντι στο Ντάλας για το MLS.

Το πρώτο γκολ και οι εμφανίσεις στην Αμερική

Πριν από την πρόσφατη ασίστ του, ο Ανάς Ζαρουρί είχε ήδη «ανοίξει λογαριασμό» με την Κολόμπους Κρου στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ. Αυτό συνέβη σε προηγούμενη αναμέτρηση, όπου ο 25χρονος άσος σκόραρε στη νίκη της ομάδας του με 3-1 απέναντι στη Σάρλοτ. Το γκολ αυτό σηματοδότησε την έναρξη της επιθετικής του συνεισφοράς με τη νέα του ομάδα.

Μέχρι στιγμής, ο Ανάς Ζαρουρί έχει συμπληρώσει οκτώ εμφανίσεις με τη φανέλα της Κολόμπους Κρου στην Αμερική. Η παρουσία του στο MLS έχει χαρακτηριστεί από τη σταδιακή του ενσωμάτωση και την προσφορά του τόσο στο δημιουργικό όσο και στο εκτελεστικό κομμάτι, όπως φάνηκε από το γκολ και την ασίστ που έχει καταγράψει.

Το ιστορικό της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό και ο δανεισμός

Ο Ανάς Ζαρουρί ανήκει στον Παναθηναϊκό, ο οποίος απέκτησε τα δικαιώματά του το περασμένο καλοκαίρι. Η ελληνική ομάδα προχώρησε στην αγορά του Μαροκινού ποδοσφαιριστή από τη Λανς, καταβάλλοντας ένα ποσό που προσέγγισε τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Η κίνηση αυτή εντάχθηκε στον σχεδιασμό του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση του ρόστερ του.

Ωστόσο, ο 25χρονος άσος παραχωρήθηκε δανεικός στην Κολόμπους Κρου, αμέσως μετά την απόκτησή του από τον Παναθηναϊκό. Ο δανεισμός του στην ομάδα του MLS του έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστεί σε ένα διαφορετικό πρωτάθλημα και να αποκτήσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, συνεχίζοντας την ποδοσφαιρική του εξέλιξη μακριά από την Ελλάδα.

Η πορεία του Μαροκινού άσου στο MLS

Ο Ανάς Ζαρουρί, ως Μαροκινός διεθνής, φέρει την εμπειρία και τις ικανότητες που τον καθιστούν σημαντικό μέλος της Κολόμπους Κρου. Η ηλικία του, μόλις 25 ετών, υποδηλώνει ότι βρίσκεται σε μία παραγωγική φάση της καριέρας του, με δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης στο αμερικανικό πρωτάθλημα.

Η συνεισφορά του στα δύο πρόσφατα παιχνίδια, με ένα γκολ και μία ασίστ, αναδεικνύει την ικανότητά του να επηρεάζει το αποτέλεσμα των αγώνων. Ο Ζαρουρί συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα νέα πρόσωπα που προσπαθούν να καθιερωθούν στο MLS, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στην ομάδα του Οχάιο και δικαιώνοντας την επιλογή της Κολόμπους Κρου να τον εντάξει στο δυναμικό της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta