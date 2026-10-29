Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας επέστρεψε σε μέρος της προπόνησης της Ντόρτμουντ

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πραγματοποίησε την πρώτη του συμμετοχή σε μέρος της προπόνησης της Ντόρτμουντ, σηματοδοτώντας την επάνοδό του μετά από τον τραυματισμό που τον είχε κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης. Τα νέα από το στρατόπετο της γερμανικής ομάδας είναι ιδιαίτερα θετικά, με τον προπονητή Νίκο Κόβατς να εκφράζει την αισιοδοξία του για την πλήρη επιστροφή του νεαρού Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Η επιστροφή στις προπονήσεις

Ο 18χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός, Κωνσταντίνος Καρέτσας, βρέθηκε ξανά στο γήπεδο, συμμετέχοντας σε περιορισμένο βαθμό στην προπόνηση με την ομάδα της Ντόρτμουντ. Αυτή η συμμετοχή είναι η πρώτη για τον ποδοσφαιριστή μετά από ένα διάστημα απουσίας λόγω τραυματισμού, και θεωρείται ένα σημαντικό βήμα προς την πλήρη αποκατάστασή του.

Η παρουσία του Καρέτσα στην προπόνηση, έστω και σε μέρος αυτής, αποτελεί μια ενθαρρυντική εξέλιξη για την ομάδα και τον ίδιο. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την πρόοδο που έχει σημειώσει στην πορεία της αποθεραπείας του, δίνοντας ελπίδες για την σύντομη επάνοδό του στους αγωνιστικούς χώρους μετά από καιρό.

Ο τραυματισμός και η πορεία αποθεραπείας

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είχε υποστεί τραυματισμό στον αστράγαλο, γεγονός που τον ανάγκασε να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης το τελευταίο διάστημα. Η απουσία του είχε επηρεάσει την παρουσία του στις προπονήσεις και τους αγώνες της ομάδας.

Παρόλα αυτά, ο νεαρός Έλληνας έχει δείξει αξιοσημείωτη πρόοδο στην αποθεραπεία του. Η συμμετοχή του σε μέρος της προπόνησης αποδεικνύει ότι τα βήματα που έχουν γίνει είναι σημαντικά και πως η κατάσταση της υγείας του βελτιώνεται σταθερά, επιτρέποντάς του να ενταχθεί σταδιακά στις δραστηριότητες της ομάδας.

Οι δηλώσεις του Νίκο Κόβατς

Ο προπονητής της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, αναφέρθηκε στην κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του πριν από την επικείμενη αναμέτρηση με τη Μπάγερν, η οποία είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, 31 Οκτωβρίου. Ο Κόβατς εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιστροφή του νεαρού ποδοσφαιριστή.

Συγκεκριμένα, ο Νίκο Κόβατς δήλωσε: «Οι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονταν τις τελευταίες εβδομάδες είναι όλοι υγιείς. Όλοι συμμετέχουν στην τελευταία προπόνηση. Ο Κώστας συμμετείχε σε περιορισμένο βαθμό, καθώς ήταν η πρώτη φορά που προπονήθηκε μαζί με την ομάδα.» Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την προσεκτική επανένταξη του Καρέτσα στο πρόγραμμα της ομάδας.

Το πλάνο για την πλήρη επάνοδο

Ο προπονητής της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, σκιαγράφησε επίσης το επόμενο βήμα για την πλήρη επάνοδο του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Σύμφωνα με το πλάνο που ανακοίνωσε, ο νεαρός Έλληνας ποδοσφαιριστής αναμένεται να προπονηθεί κανονικά με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του την Παρασκευή.

Αυτή η εξέλιξη θα πραγματοποιηθεί εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο ή πισωγύρισμα στην κατάσταση της υγείας του. Η δήλωση του Κόβατς: «Το πλάνο είναι, εφόσον δεν υπάρξει κάποιο πισωγύρισμα, να προπονηθεί αύριο με τους υπόλοιπους», δείχνει την προσεκτική και σταδιακή προσέγγιση στην πλήρη επανένταξη του Καρέτσα στην ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta