Η Μπεσίκτας καταγγέλλει τουρκικά ΜΜΕ και ομοσπονδία για διπλά μέτρα και σταθμά

Η Μπεσίκτας, με μια οργισμένη ανακοίνωση, επέκρινε την κάλυψη των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, κατηγορώντας τα για μεροληπτική μετάδοση των γεγονότων. Ο σύλλογος από την Κωνσταντινούπολη καταδικάζει αυτό που αποκαλεί «άνευ προηγουμένου διπλά μέτρα και σταθμά» τόσο από τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα της τουρκικής Super League, «beIN SPORTS Turkey», όσο και από την Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (TFF).

Η «οργισμένη» ανακοίνωση της Μπεσίκτας

Η διαμαρτυρία του συλλόγου έρχεται σε αντίθεση με την τηλεοπτική μετάδοση ενός περιστατικού που αφορούσε τον Ντούσαν Βλάχοβιτς και με έναν μαζικό καβγά που ξέσπασε μεταξύ των παικτών στο τέλος του ντέρμπι Γαλατασαράι-Φενέρμπαχτσε. Η Μπεσίκτας υποστηρίζει ότι υπάρχει άνιση αντιμετώπιση και διαφορετική προσέγγιση στην κάλυψη παρόμοιων γεγονότων, κάτι που θεωρεί απαράδεκτο για τον τουρκικό αθλητισμό.

Ο σύλλογος τονίζει πως η στάση των μέσων ενημέρωσης και της ομοσπονδίας δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με την αμεροληψία και την τήρηση των κανονισμών, ζητώντας διαφάνεια και ίσους όρους για όλες τις ομάδες.

Το περιστατικό με τον Ντούσαν Βλάχοβιτς

Η Μπεσίκτας υποστηρίζει ότι μια αυθόρμητη ενέργεια του Σέρβου επιθετικού, Ντούσαν Βλάχοβιτς, μεταδόθηκε επανειλημμένα από διάφορες οπτικές γωνίες από το beIN SPORTS. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το υλικό αυτό ουσιαστικά συγκεντρώθηκε σε έναν φάκελο με σκοπό να επιστήσει την προσοχή της κοινής γνώμης και των πειθαρχικών μέτρων της TFF.

Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν η τιμωρία αποκλεισμού ενός αγώνα για τον παίκτη. Η Μπεσίκτας θεωρεί ότι η συγκεκριμένη κάλυψη ήταν μεροληπτική και στόχευε στην επιβολή ποινής στον ποδοσφαιριστή της.

Η σύγκριση με το ντέρμπι Γαλατασαράι-Φενέρμπαχτσε

Ο σύλλογος από την Κωνσταντινούπολη συνέκρινε την κάλυψη του συμβάντος με τον Βλάχοβιτς με τη μαζική συμπλοκή που ξέσπασε αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα στην αναμέτρηση της Γαλατασαράι με τη Φενέρμπαχτσε. Σε αυτό το περιστατικό, συμμετείχαν δεκάδες παίκτες και των δύο ομάδων.

Αντί για κοντινό πλάνο αυτού του περιστατικού, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας επέλεξε πλάνα ευρείας γωνίας. Αυτή τη στάση η Μπεσίκτας χαρακτήρισε ως «δύο μέτρο και δύο σταθμά που θα μείνουν στην ιστορία του τουρκικού αθλητισμού», υπογραμμίζοντας την προφανή, κατά την άποψή της, διπλή αντιμετώπιση.

Καταγγελία για παρέμβαση σε τηλεοπτική εκπομπή

Η ομάδα επέστησε την προσοχή σε ένα περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια της εκπομπής ανάλυσης «Trio» του ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής, ο πρώην διαιτητής και σχολιαστής Μπουλέντ Γιλντιρίμ φέρεται να «κόπηκε» ακριβώς τη στιγμή που επρόκειτο να μοιραστεί τις απόψεις του για τα επεισόδια που ξέσπασαν στο ντέρμπι.

Ο σύλλογος υποστήριξε ότι αυτό αποτελεί απτή απόδειξη παρέμβασης της διοίκησης στις μεταδόσεις, αμφισβητώντας την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα των τηλεοπτικών αναλύσεων.

Ερωτήματα προς beIN SPORTS και TFF

Στην ανακοίνωσή της, η Μπεσίκτας αμφισβήτησε και τα δύο θεσμικά όργανα σχετικά με τις ενέργειες και την αμεροληψία τους. Ρωτά γιατί το αντανακλαστικό κοντινής παρακολούθησης που εφαρμόζεται όταν εμπλέκεται η ίδια μετατρέπεται σε καμουφλάζ ευρείας γωνίας κατά τη διάρκεια μαζικών συμπλοκών που αφορούν άλλες ομάδες.

Επίσης, η Μπεσίκτας ζητά να μάθει αν όλα τα μη επεξεργασμένα πλάνα από το γήπεδο, πίσω από το τέρμα και από τη σήραγγα, τα οποία προστατεύτηκαν κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, θα παραδοθούν πλήρως στις αρμόδιες αρχές. Απευθυνόμενη στην Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η Μπεσίκτας αμφισβήτησε το κατά πόσον η TFF θα ασκήσει την αυτεπάγγελτη εξουσία της για συλλογή αποδεικτικών στοιχείων βάσει του Άρθρου 75 του Πειθαρχικού Κανονισμού του Ποδοσφαίρου με την ίδια αποφασιστικότητα όπως και πριν, και αν θα ζητήσει τα πλάνα από τους σκηνοθέτες για να εντοπίσει όλες τις χαμένες σωματικές επαφές και να παραπέμψει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta