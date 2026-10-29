Η Μοντερέι περιμένει πρόταση για τον Ορμπελίν Πινέδα από ολλανδική ομάδα

Ο Ορμπελίν Πινέδα, ο 30χρονος μέσος και πρώην άσος της ΑΕΚ, βρίσκεται στο επίκεντρο των μεταγραφικών εξελίξεων, καθώς η Μοντερέι, η ομάδα στην οποία αγωνίζεται, φέρεται να είναι έτοιμη να τον παραχωρήσει. Δημοσιεύματα από το Μεξικό αναφέρουν ότι ο σύλλογος περιμένει επίσημη πρόταση, με το ενδιαφέρον να προέρχεται κυρίως από ολλανδικές ομάδες. Η κατάσταση του Πινέδα στην μεξικανική ομάδα χαρακτηρίζεται πλέον ως αβέβαιη.

Το αβέβαιο μέλλον του Πινέδα στη Μοντερέι

Το μέλλον του Ορμπελίν Πινέδα στη Μοντερέι παρουσιάζεται πλέον αβέβαιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται από τα μεξικανικά Μέσα. Η μεξικανική ομάδα έχει εκφράσει την επιθυμία της να παραχωρήσει τον έμπειρο μέσο και, για τον λόγο αυτό, βρίσκεται σε αναμονή επίσημων προτάσεων από ενδιαφερόμενους συλλόγους.

Ο σύλλογος της Μοντερέι φέρεται να είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο της παραχώρησης του Πινέδα, κάτι που υποδηλώνει μια αλλαγή στην προσέγγιση της διοίκησης. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η ομάδα δεν είναι διατεθειμένη να αξιοποιήσει περαιτέρω τον 30χρονο ποδοσφαιριστή και είναι έτοιμη να εξετάσει όλες τις προτάσεις που θα φτάσουν στα γραφεία της.

Ενδιαφέρον από την Eredivisie και επίσημη πρόταση

Στο πλαίσιο αυτής της αναμονής, οι πληροφορίες από το Μεξικό κάνουν λόγο για επικείμενη πρόταση από ολλανδική ομάδα. Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Γουίλι Γκονσάλες, ο οποίος εργάζεται για το RG La Deportiva, αποκάλυψε ότι μια ομάδα από την Eredivisie ετοιμάζεται να καταθέσει επίσημη προσφορά για τον Ορμπελίν Πινέδα.

Ο Γκονσάλες δήλωσε χαρακτηριστικά πως «θα φτάσει μια προσφορά από ολλανδική ομάδα για τον Ορμπελίν Πινέδα», επιβεβαιώνοντας έτσι το έντονο ενδιαφέρον από τους συλλόγους της Ολλανδίας. Η επίσημη αυτή πρόταση αναμένεται να κατατεθεί τον προσεχή Ιανουάριο, σηματοδοτώντας μια πιθανή μεταγραφική εξέλιξη για τον Μεξικανό μέσο.

Οι πιθανοί «μνηστήρες» και άλλες ευρωπαϊκές ομάδες

Παρόλο που το όνομα της ολλανδικής ομάδας που έχει το προβάδισμα για την απόκτηση του Πινέδα δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη, τα μεξικανικά Μέσα έχουν αρχίσει να κάνουν τις δικές τους εκτιμήσεις. Σύμφωνα με αυτές τις εκτιμήσεις, η Φέγενορντ και ο Άγιαξ θεωρούνται οι πιθανότεροι «μνηστήρες» που παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του ποδοσφαιριστή.

Πέρα από το ενδιαφέρον από την Ολλανδία, ο Ορμπελίν Πινέδα βρίσκεται επίσης στη λίστα αρκετών άλλων ευρωπαϊκών συλλόγων. Αυτό υποδηλώνει ότι ο 30χρονος μέσος έχει προσελκύσει το βλέμμα πολλών ομάδων στην Ευρώπη, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν ανταγωνισμό για την υπογραφή του κατά τη μεταγραφική περίοδο.

Η φετινή παρουσία του με την μεξικανική ομάδα

Όσον αφορά την αγωνιστική του παρουσία τη φετινή σεζόν, ο πρώην άσος της ΑΕΚ έχει καταγράψει 11 συμμετοχές με τη φανέλα της Μοντερέι. Σε αυτές τις συμμετοχές, ο Πινέδα έχει σημειώσει ένα γκολ και έχει μοιράσει δύο ασίστ, συνεισφέροντας στην επιθετική λειτουργία της ομάδας του.

Ο συνολικός χρόνος συμμετοχής του στο γήπεδο ανέρχεται στα 816 λεπτά. Παρά την παρουσία του αυτή, η Μοντερέι φαίνεται να έχει λάβει την απόφαση να μην τον αξιοποιήσει περαιτέρω, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια για την επικείμενη αποχώρησή του από τον μεξικανικό σύλλογο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta