Ο Ντοντό στα ραντάρ της Μπαρτσελόνα για το επόμενο καλοκαίρι

Ο Ντοντό, ένας ποδοσφαιριστής που το όνομά του είχε συνδεθεί με τον Ολυμπιακό κατά τη διάρκεια του περασμένου καλοκαιριού, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Μπαρτσελόνα. Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ φέρεται να αποτελεί έναν από τους βασικούς μεταγραφικούς στόχους των Καταλανών για την επόμενη θερινή μεταγραφική περίοδο, με την περίπτωσή του να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της επικείμενης λήξης του συμβολαίου του.

Οι δηλώσεις του Φάμπιο Παρατίτσι

Ο αθλητικός διευθυντής της Φιορεντίνα, Φάμπιο Παρατίτσι, προχώρησε σε δηλώσεις που ουσιαστικά επιβεβαιώνουν την πιθανή αποχώρηση του Ντοντό από την ιταλική ομάδα. Σύμφωνα με τον Παρατίτσι, ο παίκτης αναμένεται να αναζητήσει νέα ομάδα μόλις λήξει το συμβόλαιό του στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν.

«Είναι πολύ ξεκάθαρο και πάντα ήταν. Στο τέλος της σεζόν, θα έχει τη δικαιολογημένη φιλοδοξία να ψάξει για άλλη ομάδα. Ήμασταν πρόθυμοι να ακούσουμε αν ερχόταν μια καλή προσφορά, αλλά δεν λάβαμε καμία, και αυτό δημιούργησε κάποιες δυσκολίες στην προσέγγισή του στη νέα σεζόν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Φάμπιο Παρατίτσι, υποδεικνύοντας την πρόθεση του παίκτη να αποχωρήσει.

Το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα και τα χαρακτηριστικά του παίκτη

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας «Sport», ο Βραζιλιάνος αμυντικός είχε ήδη βρεθεί στο «ραντάρ» της Μπαρτσελόνα και σε προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους. Το επιθετικό του προφίλ, η ικανότητά του να συμμετέχει ενεργά στην επίθεση της ομάδας, καθώς και η εκτεταμένη εμπειρία του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αποτελούν ορισμένες από τις πτυχές που εκτιμώνται από τους Καταλανούς.

Επιπλέον, η κατάσταση του συμβολαίου του Ντοντό, το οποίο λήγει στο τέλος της σεζόν, καθιστά την πιθανή μεταγραφή του ιδιαίτερα ελκυστική για τη Μπαρτσελόνα, καθώς θα μπορούσε να αποκτηθεί χωρίς κόστος μεταγραφής.

Πιθανή αναβάθμιση στην άμυνα

Ο 27χρονος Ντοντό θεωρείται ότι μπορεί να προσφέρει μία σημαντική αναβάθμιση στη δεξιά πλευρά της άμυνας της Μπαρτσελόνα. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως η απόδοσή του θα μπορούσε να είναι ανώτερη σε σχέση με αυτή του Ζυλ Κουντέ, του οποίου η αγωνιστική εικόνα έχει παρουσιάσει σημαντική πτώση από την περασμένη σεζόν.

Η πορεία του Ντοντό στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Κοριτίμπα, πριν μετακομίσει στην Ευρώπη. Στο παρελθόν, έχει αγωνιστεί για τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στην Ουκρανία και τη Βιτόρια Γκιμαράες στην Πορτογαλία, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία σε διαφορετικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Από την ένταξή του στη Φιορεντίνα, ο Ντοντό έχει καθιερωθεί στο ιταλικό ποδόσφαιρο, πραγματοποιώντας συνολικά 166 επίσημες εμφανίσεις με τη φανέλα των «Βιόλα». Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ομάδα, έχει σημειώσει τρία γκολ και έχει μοιράσει 13 ασίστ, αποδεικνύοντας την επιθετική του συμβολή.

Το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού το περασμένο καλοκαίρι

Το περασμένο καλοκαίρι, το όνομα του Ντοντό είχε συνδεθεί έντονα με μία πιθανή μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Οι «Ερυθρόλευκοι» φέρεται να είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του, ωστόσο η περίπτωση του Βραζιλιάνου δεν προχώρησε τελικά.

Αντ' αυτού, ο Ολυμπιακός επέλεξε να ενισχύσει τη δεξιά πλευρά της άμυνάς του με την απόκτηση του Μάρκους Πέντερσεν, ο οποίος μεταγράφηκε από την Τορίνο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta