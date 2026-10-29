Σάλος με τα σχόλια του Αντίλ Ραμί για την Αλέξια Πουτέγιας στη βράβευση της «Χρυσής Μπάλας»

Η Αλέξια Πουτέγιας αναδείχθηκε νικήτρια της «Χρυσής Μπάλας Γυναικών» για το έτος 2026, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορί και επιστρέφοντας στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο λαμπερό γκαλά της Δευτέρας, στις 26 Οκτωβρίου, όπου η Ισπανίδα μέσος παρέλαβε το σημαντικό αυτό βραβείο. Ωστόσο, η ομιλία της κατά την παραλαβή του βραβείου προκάλεσε την έντονη αντίδραση του πρώην διεθνούς Γάλλου αμυντικού, Αντίλ Ραμί, ο οποίος προέβη σε αμφιλεγόμενα σχόλια που πυροδότησαν σάλο.

Η σημαντική διάκριση της Αλέξια Πουτέγιας

Πρόκειται για την τρίτη φορά που η Αλέξια Πουτέγιας κατακτά την κορυφαία ατομική διάκριση, έχοντας προηγηθεί οι επιτυχίες της το 2021 και το 2022. Με αυτή την επίδοση, η διεθνής Ισπανίδα μέσος ισοφάρισε το ρεκόρ της Αϊτάνα Μπονματί, η οποία είχε αναδειχθεί κορυφαία ποδοσφαιρίστρια του κόσμου τρεις συνεχόμενες χρονιές, από το 2023 έως το 2025.

Ως κάθε νικήτρια βραβείου το βράδυ της δεξίωσης, η Πουτέγιας εκφώνησε τον δικό της λόγο, ενώ δέχτηκε και ερωτήσεις από τους Τιερί Ανρί και Κέιτ Σκοτ. Αυτή η διαδικασία, ωστόσο, φάνηκε πως δεν άρεσε στον Αντίλ Ραμί, ο οποίος παρακολουθούσε την εκδήλωση.

Τα αμφιλεγόμενα σχόλια του Αντίλ Ραμί

Ο άλλοτε διεθνής Γάλλος αμυντικός, Αντίλ Ραμί, βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας εξαιτίας των σχολίων που έκανε κατά τη διάρκεια της ομιλίας της Αλέξια Πουτέγιας. Ο Ραμί, ο οποίος σχολιάζει μόνος του τις εξελίξεις στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο μέσω της πλατφόρμας Twitch, μπροστά στην οθόνη του, εξέφρασε την ενόχλησή του για τη διάρκεια της ομιλίας της Ισπανίδας ποδοσφαιρίστριας.

Με το χαρακτηριστικό του ύφος, το οποίο δεν βρίσκει πάντα θετική ανταπόκριση, ο πρώην παίκτης της Μαρσέιγ επιτέθηκε στην Αλέξια Πουτέγιας. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Η Αλέξια Πουτέγιας άρχισε να μιλάει, ήταν χαριτωμένο, αλλά φίλε, άσε κάτω το μικρόφωνο, άσε κάτω το... μικρόφωνο».

Οι αντιδράσεις και οι κατηγορίες για μισογυνισμό

Η στάση του Αντίλ Ραμί ξεπέρασε τα όρια, με τα σχόλιά του να χαρακτηρίζονται ως ξεκάθαρα μισογυνικά. Η ποδοσφαιρίστρια της Λόντον Σίτι Λάιονις, Αλέξια Πουτέγιας, βρέθηκε στο στόχαστρο πολλών χρηστών του διαδικτύου, αλλά και του ανερχόμενου influencer, εξαιτίας της υποτιθέμενης μεγάλης διάρκειας της ομιλίας της, παρόλο που κατέκτησε για τρίτη φορά στην καριέρα της το σημαντικότερο ατομικό βραβείο.

Στο πλαίσιο της κριτικής που ασκήθηκε, αναδείχθηκε η διαφορά στον χρόνο ομιλίας μεταξύ ανδρών και γυναικών νικητών. Συγκεκριμένα, ο λόγος της Αλέξια Πουτέγιας διήρκεσε 6 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα. Αντίθετα, ο λόγος του Χάρι Κέιν είχε διάρκεια 9 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα. Αυτό σημαίνει ότι η ομιλία της Πουτέγιας ήταν σχεδόν τρία λεπτά μικρότερη από αυτή του Κέιν, γεγονός που έδωσε τροφή για περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με τις αντιλήψεις γύρω από τον χρόνο ομιλίας των γυναικών σε τέτοιες εκδηλώσεις.

Η επιδίωξη δημοσιότητας και το ύφος του Ραμί

Η εκδήλωση για την ανάδειξη των κορυφαίων ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστριών αποτέλεσε μια ευκαιρία για τον Αντίλ Ραμί να βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας, την οποία και αξιοποίησε. Με τη λογική ότι δεν υπάρχει κακή δημοσιότητα, παρά μόνο προβολή, ο άλλοτε παίκτης έκανε τα σχόλια που προκάλεσαν σάλο.

Ο Ραμί, ο οποίος πλέον αναφέρεται και ως ανερχόμενος influencer, διατηρεί ένα χαρακτηριστικό ύφος στις δημόσιες εμφανίσεις και τα σχόλιά του, το οποίο συχνά προκαλεί αντιδράσεις και δεν βρίσκει πάντα θετική ανταπόκριση από το κοινό και τους χρήστες του διαδικτύου. Η συγκεκριμένη παρέμβαση του Ραμί, ωστόσο, ξεπέρασε τα συνηθισμένα όρια, προκαλώντας ευρύτερη συζήτηση για τα όρια της κριτικής και τον σεβασμό στις διακρίσεις των αθλητών.

Με πληροφορίες από: Athletiko