Ο Χάρι Κέιν αναδείχθηκε νικητής της Χρυσής Μπάλας του 2026, με τον Άγγλο επιθετικό της Μπάγερν Μονάχου να κατακτά για πρώτη φορά στην καριέρα του το σπουδαιότερο ατομικό βραβείο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η διάκριση αυτή έρχεται έπειτα από μία εντυπωσιακή χρονιά, η οποία ήταν γεμάτη τίτλους και γκολ για τον έμπειρο στράικερ.

Μία χρονιά γεμάτη επιτυχίες

Ο Χάρι Κέιν πραγματοποίησε μία εξαιρετική αγωνιστική περίοδο με τη φανέλα των Βαυαρών. Κατά τη σεζόν 2025/26, πανηγύρισε την κατάκτηση τριών σημαντικών τίτλων: της Bundesliga, του Κυπέλλου Γερμανίας (DFB-Pokal), αλλά και του γερμανικού Super Cup.

Οι συλλογικές αυτές επιτυχίες συνδυάστηκαν με τις ατομικές διακρίσεις, φέρνοντας τον Κέιν για πρώτη φορά στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου με την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας.

Εντυπωσιακές επιδόσεις στο σκοράρισμα

Ο Άγγλος επιθετικός σημείωσε συνολικά 61 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις τη σεζόν 2025/26. Αυτή η επίδοση είναι 19 γκολ περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον ποδοσφαιριστή στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Πρόκειται επίσης για την υψηλότερη επίδοση ποδοσφαιριστή σε μία σεζόν από το 2014/15, όταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε πετύχει επίσης 61 γκολ με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Επιπλέον, ο Κέιν ολοκλήρωσε το γερμανικό πρωτάθλημα με 36 γκολ, επίδοση που του χάρισε το ευρωπαϊκό Χρυσό Παπούτσι.

Ιστορικά ρεκόρ σε ηλικία και Champions League

Η κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας τον καθιστά τον τέταρτο μεγαλύτερο σε ηλικία ποδοσφαιριστή που κατακτά για πρώτη φορά το βραβείο, στα 33 του χρόνια και 90 ημέρες. Προηγούμενοι σε αυτή την κατηγορία ήταν οι Στάνλεϊ Μάθιους το 1956 (41 ετών, 321 ημερών), Καρίμ Μπενζεμά το 2022 (34 ετών, 302 ημερών) και Λεβ Γιασίν το 1963 (34 ετών, 56 ημερών).

Ο Κέιν ξεχώρισε και στο Champions League της σεζόν 2025/26, όπου σημείωσε 14 γκολ. Αυτή η επίδοση αποτελεί την κορυφαία για Άγγλο ποδοσφαιριστή σε μία σεζόν στην ιστορία του Κυπέλλου Πρωταθλητριών και του Champions League, από το 1955. Μάλιστα, με αυτό το επίτευγμα, ο Κέιν κατέρριψε το δικό του προηγούμενο ρεκόρ, καθώς τη σεζόν 2024/25 είχε πετύχει 11 γκολ στην ίδια διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: sport24.gr