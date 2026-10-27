ΠΑΟΚ και Περιστέρι ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων

Δύο σημαντικές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Παρασκευής 27 Οκτωβρίου για τις ελληνικές ομάδες μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στην Τουρκία για να αντιμετωπίσει την Μπαχτσεσεχίρ στο πλαίσιο του EuroCup, ενώ το Περιστέρι του Βασίλη Ξανθόπουλου δοκιμάζεται στην Ιβηρική Χερσόνησο κόντρα στη Μούρθια για το Basketball Champions League.

Η κρίσιμη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ στην Τουρκία

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από την Μπαχτσεσεχίρ στην Τουρκία, σε έναν αγώνα που είναι προγραμματισμένος για τις 18:00 ώρα Ελλάδας, την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου. Η αναμέτρηση εντάσσεται στην πέμπτη αγωνιστική του EuroCup και αναμένεται να εξελιχθεί σε ένα «ντέρμπι για γερά νεύρα», όπως χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει ως σαφή στόχο να πετύχει την τέταρτη νίκη του σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης, κάτι που θα του δώσει σημαντικό προβάδισμα. Το έργο του θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς η Μπαχτσεσεχίρ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε μια πολύ δυνατή και απαιτητική έδρα. Η τουρκική ομάδα, άλλωστε, λογίζεται ως ένα πολύ ποιοτικό σύνολο και συγκαταλέγεται στα φαβορί για την τελική κατάκτηση του EuroCup, γεγονός που υπογραμμίζει τη δυσκολία της αποστολής του ΠΑΟΚ.

Πού θα δείτε τον αγώνα του ΠΑΟΚ

Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την προσπάθεια του ΠΑΟΚ στην Τουρκία θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν μέσω της τηλεοπτικής κάλυψης. Η αναμέτρηση, η οποία ξεκινά στις 18:00, θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από το Novasports 4, προσφέροντας πλήρη εικόνα του αγώνα.

Επιπλέον, για όσους επιθυμούν να ενημερώνονται άμεσα για την εξέλιξη του αγώνα, λεπτό προς λεπτό, το Gazzetta θα προσφέρει ζωντανή κάλυψη της αναμέτρησης, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση από την έναρξη του αγώνα στις 18:00.

Η δοκιμασία του Περιστερίου στην Ισπανία

Την ίδια ημέρα, Παρασκευή 27 Οκτωβρίου, το Περιστέρι, με τον Βασίλη Ξανθόπουλο στον πάγκο του, αγωνίζεται στην Ιβηρική Χερσονήσο. Η ομάδα των «Πριγκίπων της Δυτικής Όχθης» θα αντιμετωπίσει την Μούρθια στην έδρα της, με την έναρξη του αγώνα να έχει οριστεί για τις 21:30 ώρα Ελλάδας.

Αυτή η αναμέτρηση αποτελεί την τρίτη αγωνιστική για το Περιστέρι στο Basketball Champions League, μια διοργάνωση στην οποία η ελληνική ομάδα επιδιώκει μια δυναμική πορεία. Το Περιστέρι στοχεύει να κάνει το 3/3 στις νίκες, διατηρώντας το αήττητο της πορείας του. Η αντίπαλός του, η Μούρθια, μετρά επίσης δύο ισάριθμες νίκες μέχρι στιγμής, γεγονός που προμηνύει μια αναμέτρηση με μεγάλο ενδιαφέρον και ανταγωνισμό.

Τηλεοπτική κάλυψη για το Περιστέρι

Ο αγώνας του Περιστερίου στην Ισπανία θα είναι διαθέσιμος για παρακολούθηση από τους Έλληνες φιλάθλους. Η τηλεοπτική μετάδοση της αναμέτρησης ανάμεσα στη Μούρθια και το Περιστέρι θα πραγματοποιηθεί από το Magenta Sport 4, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν ζωντανά την προσπάθεια της ομάδας.

Όπως και στην περίπτωση του ΠΑΟΚ, το Gazzetta θα παρέχει ζωντανή κάλυψη του αγώνα του Περιστερίου, προσφέροντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη της αναμέτρησης από την έναρξη της στις 21:30, για όσους δεν έχουν πρόσβαση στην τηλεοπτική μετάδοση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta