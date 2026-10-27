Πρόωρος αποκλεισμός για τη Μαρία Σάκκαρη στο WTA 500 του Τόκιο

Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να συνεχίσει την πορεία της στο WTA 500 του Τόκιο, καθώς γνώρισε πρόωρο αποκλεισμό από τη Γιούλια Πουτίντσεβα. Η Ουκρανή τενίστρια επικράτησε της Ελληνίδας με 2-1 σετ, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκρισή της στον δεύτερο γύρο του τουρνουά.

Η Σάκκαρη βρέθηκε αντιμέτωπη με μια δυναμική Πουτίντσεβα, η οποία κατάφερε να βρει τις απαραίτητες λύσεις καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, αφήνοντας την Ελληνίδα πρωταθλήτρια εκτός της συνέχειας της διοργάνωσης.

Η εξέλιξη του πρώτου σετ: Δύσκολο ξεκίνημα για τη Σάκκαρη

Ο αγώνας ξεκίνησε με τη Μαρία Σάκκαρη να δείχνει αρχικά ένα προβάδισμα στο εναρκτήριο game. Η Ελληνίδα τενίστρια βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 30-0, προσπαθώντας να επιβάλει τον ρυθμό της από την αρχή.

Ωστόσο, η αντίπαλός της, Γιούλια Πουτίντσεβα, αντέδρασε άμεσα, δημιουργώντας τρία break points. Η Σάκκαρη χρειάστηκε να καταβάλει σημαντική προσπάθεια και να σώσει και τα τρία αυτά break points, προκειμένου να κατακτήσει τελικά το πρώτο game του αγώνα, παίρνοντας το προβάδισμα με 1-0.

Η αντεπίθεση της Πουτίντσεβα και το πρώτο break

Στο δεύτερο game, η Πουτίντσεβα ξεκίνησε δυναμικά, προηγούμενη με 30-0. Παρόλα αυτά, η Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να αντιστρέψει την κατάσταση, κατακτώντας τέσσερις πόντους στη σειρά. Αυτή η εξέλιξη της επέτρεψε να φτάσει στο break, διευρύνοντας το προβάδισμά της σε 2-0.

Η συνέχεια του σετ αποδείχθηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Η Σάκκαρη βρέθηκε ξανά σε δύσκολη θέση, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 0-40 εις βάρος της. Τελικά, δεν κατάφερε να αποφύγει το break από την Ουκρανή, με αποτέλεσμα το σκορ να γίνει 2-1.

Ισοπαλία και διπλό λάθος

Αμέσως μετά το break, η Γιούλια Πουτίντσεβα εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και σημείωσε ένα love game, ισοφαρίζοντας το σκορ σε 2-2. Ο αγώνας συνέχιζε να είναι αμφίρροπος, με τις δύο τενίστριες να μάχονται για κάθε πόντο.

Μετά την επίτευξη της τρίτης ισοπαλίας στο σετ, η Μαρία Σάκκαρη υπέπεσε σε ένα διπλό λάθος, δίνοντας την ευκαιρία στην αντίπαλό της. Η Πουτίντσεβα εκμεταλλεύτηκε το λάθος, κλείνοντας το game με έναν winner και προσπερνώντας στο σκορ με 3-2.

Η Ουκρανή κλείνει το πρώτο σετ

Η Γιούλια Πουτίντσεβα συνέχισε την ανοδική της πορεία στο πρώτο σετ, φτάνοντας το σκορ στο 4-2 υπέρ της. Στο όγδοο game, η Ουκρανή τενίστρια έδειξε ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, καθώς χρειάστηκε να σώσει ένα διπλό break point.

Καταφέρνοντας να διατηρήσει το σερβίς της, η Πουτίντσεβα έκανε το 5-3, πλησιάζοντας στην κατάκτηση του σετ. Στο δέκατο game, σερβίροντας για το σετ, δημιούργησε διπλό set point και το εκμεταλλεύτηκε άμεσα, κατακτώντας το πρώτο σετ με 6-4. Η διάρκεια του πρώτου σετ ήταν 54 λεπτά.

Ο πρόωρος αποκλεισμός της Σάκκαρη

Η επικράτηση της Γιούλια Πουτίντσεβα με 2-1 σετ επί της Μαρίας Σάκκαρη σήμανε τον πρόωρο αποκλεισμό της Ελληνίδας τενίστριας από το τουρνουά WTA 500 του Τόκιο. Η Ουκρανή αθλήτρια συνεχίζει πλέον την πορεία της στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης, ενώ η Σάκκαρη ολοκλήρωσε την παρουσία της στην ιαπωνική πρωτεύουσα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta