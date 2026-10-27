Ο Χάρι Κέιν κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα του 2026

Ο Χάρι Κέιν αναδείχθηκε ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής για το 2026, κατακτώντας τη Χρυσή Μπάλα σε μια λαμπερή τελετή απονομής. Ο Άγγλος φορ έσπασε όλα τα κοντέρ με τη Μπάγερν Μονάχου και την εθνική Αγγλίας, αφήνοντας πίσω του δυνατούς αντιπάλους. Η διάκριση αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας αναμονής 25 ετών για το αγγλικό ποδόσφαιρο, καθώς ο Κέιν είναι ο πρώτος Άγγλος που κατακτά το βραβείο μετά τον Μάικλ Όουεν το 2001.

Η λαμπερή απονομή στο Λονδίνο

Η τελετή της απονομής της «Χρυσής Μπάλας» για το 2026, ένα event που παραδοσιακά γινόταν στη Γαλλία, φέτος πραγματοποιήθηκε στην Αγγλία. Το Λονδίνο έβαλε τα γιορτινά του και τελικά έδωσε την κορυφαία ατομική ποδοσφαιρική διάκριση σε ένα «δικό του παιδί», τον Λονδρέζο Χάρι Κέιν.

Στη φανταχτερή απονομή της Χρυσής Μπάλας, το όνομα του Χάρι Κέιν ακούστηκε από τα χείλη του Ρονάλντο. Ο Άγγλος επιθετικός νίκησε τα φαβορί Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος αγωνίζεται στη Ρεάλ Μαδρίτης, και Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα. Ο Κέιν αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής για τη σεζόν 2025-2026, κρατώντας στα χέρια του την πρώτη Χρυσή Μπάλα της καριέρας του στα 33 του χρόνια. Στη δεύτερη θέση της ψηφοφορίας βρέθηκε ο Κιλιάν Μπαπέ, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Λαμίν Γιαμάλ.

Μια χρονιά ρεκόρ για τον Άγγλο επιθετικό

Η βράβευση του Κέιν αποτελεί την επιβράβευση μιας εντυπωσιακής αγωνιστικής χρονιάς, η οποία χαρακτηρίστηκε από ρεκόρ και πρωτοφανείς επιδόσεις. Ο Άγγλος φορ σημείωσε 61 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου, ενώ πρόσθεσε ακόμη 12 τέρματα με την εθνική ομάδα. Έτσι, έφτασε συνολικά τα 73 γκολ σε 65 αγώνες, τόσο σε συλλογικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Αυτές οι επιδόσεις τον ανέδειξαν ως τον μεγαλύτερο «killer» των ευρωπαϊκών γηπέδων, αφήνοντας κατά πολύ πίσω του τον ανταγωνισμό. Ο Χάρι Κέιν αναδείχθηκε κορυφαίος επιθετικός για το 2026, κατακτώντας το σχετικό βραβείο στην τελετή απονομής της «Χρυσής Μπάλας» από το περιοδικό France Football. Πήρε μάλιστα με «περίπατο» το βραβείο του κορυφαίου σκόρερ της χρονιάς.

Τίτλοι και διακρίσεις σε συλλογικό επίπεδο

Εκτός από τις ατομικές διακρίσεις, ο Χάρι Κέιν πανηγύρισε και την κατάκτηση σημαντικών τίτλων με την ομάδα του. Με τη Μπάγερν Μονάχου, κατέκτησε την Bundesliga και το Κύπελλο Γερμανίας, ενώ πρόσθεσε στη συλλογή του και το Super Cup. Οι εντυπωσιακές επιδόσεις του τού χάρισαν επίσης το ευρωπαϊκό «Χρυσό Παπούτσι», καθώς και τον τίτλο του πρώτου σκόρερ του γερμανικού πρωταθλήματος.

Παρά την επιτυχημένη χρονιά, το Champions League του ξέφυγε μετά τον αποκλεισμό της Μπάγερν στα ημιτελικά από την Παρί Σεν Ζερμέν. Όσον αφορά τις διεθνείς του υποχρεώσεις, ο Κέιν ήταν εξαιρετικός και με την εθνική Αγγλίας στο Μουντιάλ της Αμερικής, όπου όμως η χώρα του αποκλείστηκε στα προημιτελικά. Η Αργεντινή έκανε ανατροπή στα τελευταία λεπτά και έκλεψε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό από την Αγγλία.

Ο πέμπτος Άγγλος στην ιστορία

Με αυτή την επιτυχία, ο Χάρι Κέιν γίνεται ο πέμπτος Βρετανός που κατέκτησε την κορυφαία ατομική διάκριση και ο πέμπτος Άγγλος στην ιστορία που κατακτά τη Χρυσή Μπάλα. Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας είναι ο πρώτος Άγγλος ποδοσφαιριστής που κατακτά το λαμπερό βραβείο μετά από 25 χρόνια, από τον Μάικλ Όουεν, ο οποίος είχε αναδειχθεί νικητής το 2001.

Πέραν του Μάικλ Όουεν, άλλοι Άγγλοι θρύλοι που είχαν βραβευθεί με τη Χρυσή Μπάλα είναι οι Στάνλεϊ Μάθιους το 1956, ο Μπόμπι Τσάρλτον το 1966 και ο Κέβιν Κίγκαν, ο οποίος την κατέκτησε δύο συνεχόμενες χρονιές, το 1978 και το 1979.

Η προηγούμενη επιτυχία του Μάικλ Όουεν

Για να βρει κανείς τον προηγούμενο Άγγλο νικητή της Χρυσής Μπάλας, πρέπει να επιστρέψει στο 2001. Τότε, ο Μάικλ Όουεν είχε ανακηρυχθεί ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη. Ο Όουεν ήταν μόλις 22 ετών, αλλά αποτελούσε ήδη βασικό πρωταγωνιστή μιας ομάδας, της Λίβερπουλ, που κατέκτησε τρία τρόπαια εκείνη τη χρονιά.

Η Λίβερπουλ, με τον Όουεν στις τάξεις της, είχε κατακτήσει το Κύπελλο UEFA, το Κύπελλο Αγγλίας και το League Cup. Μάλιστα, στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας απέναντι στην Άρσεναλ, ο Μάικλ Όουεν πέτυχε δύο καθοριστικά γκολ στα τελευταία λεπτά, χαρίζοντας στη Λίβερπουλ τη νίκη με 2-1 και επισφραγίζοντας μια εξαιρετική σεζόν που οδήγησε στην κορυφαία ατομική διάκριση.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta, Newsit