Ο Βαγγέλης Παυλίδης έγραψε ιστορία με το 200ό του γκολ για τη Μπενφίκα

Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνέχισε τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις, βρίσκοντας για άλλη μια φορά τον δρόμο προς τα δίχτυα για λογαριασμό της Μπενφίκα. Ο Έλληνας επιθετικός όχι μόνο συνέβαλε στην ανατροπή και τη νίκη της ομάδας του επί της Σάντα Κλάρα με 2-1 για το πρωτάθλημα Πορτογαλίας, αλλά έγραψε και ιστορία, φτάνοντας τα 200 γκολ με τη φανέλα του συλλόγου. Το τέρμα του Παυλίδη αποτέλεσε το πρώτο της Μπενφίκα στον αγώνα, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα σε μια κρίσιμη στιγμή.

Το ιστορικό γκολ του Βαγγέλη Παυλίδη

Ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ασταμάτητος, σκόραρε το 18ο του γκολ στη φετινή σεζόν, με θύμα αυτή τη φορά τη Σάντα Κλάρα. Το τέρμα σημειώθηκε στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο έμπειρος φορ πετάχτηκε στην καρδιά της άμυνας των αντιπάλων. Συγκεκριμένα, στο 61ο λεπτό, από γύρισμα του Πρεστιάνι, ο Παυλίδης με προβολή έγραψε το 1-1, φέρνοντας το ματς στα ίσα.

Αυτό το γκολ δεν ήταν απλά ένα ακόμα για τον Έλληνα επιθετικό. Ήταν το 200ό του γκολ με τη φανέλα της Μπενφίκα, ένα επίτευγμα που τον καθιστά έναν από τους σημαντικότερους σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου. Η κίνηση του Παυλίδη ήταν ωραία και το πλασέ του εξ επαφής, δείχνοντας την κλάση και την αποτελεσματικότητά του μπροστά στην εστία.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Ο αγώνας ξεκίνησε με τη Σάντα Κλάρα να αιφνιδιάζει τη Μπενφίκα, ανοίγοντας το σκορ από το 32ο λεπτό. Με αυτό το προβάδισμα, η γηπεδούχος ομάδα πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, διατηρώντας το προβάδισμα του 1-0. Η Μπενφίκα βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά κατάφερε να αντιδράσει δυναμικά στο δεύτερο μέρος.

Μετά την ισοφάριση του Βαγγέλη Παυλίδη στο 62ο λεπτό, η Μπενφίκα βρήκε το μομέντουμ που χρειαζόταν για να ολοκληρώσει την ανατροπή. Λίγο αργότερα, στο 68ο λεπτό, ο Αργεντινός Πρεστιάνι, ο οποίος είχε δώσει την ασίστ στον Παυλίδη, ντύθηκε σκόρερ και πέτυχε το δεύτερο γκολ για τη Μπενφίκα. Το τέρμα του Πρεστιάνι διαμόρφωσε το τελικό 2-1, χαρίζοντας στους «Αετούς» ένα σπουδαίο διπλό.

Η σημασία της νίκης για τη βαθμολογία

Η νίκη με ανατροπή επί της Σάντα Κλάρα είχε σημαντικό αντίκτυπο στη βαθμολογία του πρωταθλήματος Πορτογαλίας. Η Μπενφίκα κατάφερε να μειώσει τη διαφορά της από την πρωτοπόρο Πόρτο στους 5 βαθμούς, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για την κορυφή. Αυτό το αποτέλεσμα ήταν κρίσιμο για την πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα.

Παράλληλα, η επικράτηση αυτή άφησε τη Σάντα Κλάρα στο -4 πίσω από τη Μπενφίκα, ενισχύοντας τη θέση των «Αετών» στην κατάταξη. Η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη έδειξε χαρακτήρα και αποφασιστικότητα, εξασφαλίζοντας ένα πολύτιμο τρίποντο σε μια δύσκολη έδρα.

Ο ρόλος του Έλληνα διεθνή

Ο Βαγγέλης Παυλίδης, πέρα από την ιδιότητά του ως επιθετικός της Μπενφίκα, είναι και ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας της Ελλάδας. Η συνεχής του παρουσία στα σκοράρισμα και η ικανότητά του να βρίσκεται στην κατάλληλη θέση την κατάλληλη στιγμή, τον καθιστούν έναν από τους πιο αξιόπιστους παίκτες στην επίθεση της πορτογαλικής ομάδας.

Η συμβολή του στην ανατροπή του σκορ και η επίτευξη του ιστορικού 200ού γκολ του με τη φανέλα της Μπενφίκα υπογραμμίζουν τον καθοριστικό του ρόλο στην ομάδα. Η απόδοσή του στον αγώνα με τη Σάντα Κλάρα επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά την αξία του και την ικανότητά του να πρωταγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit