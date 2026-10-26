Η ΑΕΛ Novibet βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς μετά από μια τετράδα αγώνων όπου δεν κατάφερε να πανηγυρίσει καμία νίκη, καλείται να αλλάξει την εικόνα της. Η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου, αν και δεν ηττήθηκε παρά μόνο σε ένα από αυτά τα παιχνίδια, έχει μείνει πίσω στη μάχη για τον τίτλο και την άνοδο. Οι «βυσσινί» βρίσκονται πλέον στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με την ανάγκη για βαθμούς να είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Η πρόσφατη αγωνιστική εικόνα

Η ομάδα της ΑΕΛ Novibet αντιμετώπισε ένα ιδιαίτερα βαρύ πρόγραμμα αγώνων, το οποίο περιλάμβανε τέσσερα δύσκολα παιχνίδια. Συγκεκριμένα, μετά τη νίκη επί του ΠΑΟΚ Β', οι «βυσσινί» κλήθηκαν να αγωνιστούν εκτός έδρας με τη Νίκη Βόλου, τη Μαρκό και την Athens Kallithea, ενώ υποδέχθηκαν τον Πανσερραϊκό στην έδρα τους.

Στον Βόλο, η αναμέτρηση με τη Νίκη Βόλου έληξε ισόπαλη με σκορ 2-2. Ακολούθησε η ήττα με 1-0 στα Μαρκόπουλο από τη Μαρκό, ενώ με τον Πανσερραϊκό στην έδρα τους, οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς γκολ (0-0). Τέλος, στην Καλλιθέα, η αναμέτρηση με την Athens Kallithea ολοκληρώθηκε με ισοπαλία 1-1, με τις δύο ομάδες να πετυχαίνουν από ένα γκολ.

Η βαθμολογική θέση και οι αποστάσεις

Αυτά τα αποτελέσματα, αν και δεν χαρακτηρίζονται ως άσχημα δεδομένου ότι η ΑΕΛ Novibet αντιμετώπισε ομάδες που επίσης διεκδικούν την άνοδο, δεν επέτρεψαν στην ομάδα να κάνει το απαραίτητο βήμα παραπάνω. Η απουσία νικών σε αυτή την τετράδα αγώνων είχε ως συνέπεια τη συγκέντρωση μόλις τριών βαθμών.

Ως εκ τούτου, η ΑΕΛ Novibet βρίσκεται πλέον στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 13 βαθμούς. Η διαφορά από τη δεύτερη Athens Kallithea έχει φτάσει τους 4 βαθμούς, ενώ η πρωτοπόρος Μαρκό απέχει 9 βαθμούς, έχοντας συγκεντρώσει 22 βαθμούς. Η ανάγκη για επιστροφή στις νίκες είναι πλέον επιτακτική για να διατηρηθούν ζωντανές οι ελπίδες ανόδου.

Το «πρέπει» των επόμενων αγώνων

Μετά την προηγούμενη τετράδα αγώνων, η οποία ανήκει πλέον στο παρελθόν, η ΑΕΛ Novibet έχει μπροστά της ένα πρόγραμμα με τέσσερα, θεωρητικά, πιο βατά παιχνίδια. Σε αυτή τη νέα σειρά αναμετρήσεων, το «πρέπει» για νίκη είναι μεγαλύτερο από ποτέ για τους Θεσσαλούς. Για να συνεχίσουν να έχουν ουσιαστικές ελπίδες ανόδου, θα πρέπει να φύγουν με τη νίκη σε τουλάχιστον τρία από τα τέσσερα αυτά ματς.

Αυτή η σειρά αγώνων, που εκτείνεται στην 9η, 10η, 11η, 12η και, ενδεχομένως, την 13η αγωνιστική, θεωρείται κρίσιμη και μπορεί να καθορίσει την πορεία της ομάδας για ολόκληρη τη χρονιά όσον αφορά τη μάχη της ανόδου. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι φέτος δεν υπάρχουν Play Offs, γεγονός που σημαίνει ότι οι ομάδες δεν έχουν περιθώρια για να διορθώσουν τυχόν λάθη στην πορεία.

Το πρόγραμμα των «βυσσινί»

Το επόμενο διάστημα περιλαμβάνει μια σειρά αναμετρήσεων που ξεκινούν από την 9η αγωνιστική. Συγκεκριμένα, η ΑΕΛ Novibet θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό Β' στην 9η αγωνιστική. Στη συνέχεια, για τη 10η αγωνιστική, θα ταξιδέψει στην Κομοτηνή για να αντιμετωπίσει τον Πανθρακικό.

Η 11η αγωνιστική βρίσκει την ΑΕΛ Novibet να υποδέχεται τον Νέστο Χρυσούπολης, ενώ στην 12η αγωνιστική θα φιλοξενήσει τον Αστέρα Τρίπολης Β'. Επιπλέον, το παιχνίδι της 13ης αγωνιστικής με την Ελλάς Σύρου, το οποίο θα διεξαχθεί στο όμορφο νησί, θεωρείται επίσης βατό για τους «βυσσινί».

Αναλυτικός πίνακας βαθμολογίας

Η τρέχουσα βαθμολογία του πρωταθλήματος διαμορφώνεται ως εξής, αναδεικνύοντας τις αποστάσεις και την κρισιμότητα των επόμενων αγώνων για την ΑΕΛ Novibet:

1. Μαρκό: 22 βαθμοί

2. Athens Kallithea: 17 βαθμοί

3. Πανιώνιος: 14 βαθμοί

4. ΑΕΛ: 13 βαθμοί

5. Νίκη Βόλου: 11 βαθμοί

6. Αναγ. Καρδίτσας: 11 βαθμοί

7. Πανσερραϊκός: 10 βαθμοί

8. Πανθρακικός: 10 βαθμοί

9. Ελλάς Σύρου: 10 βαθμοί

10. Αστέρας AKTOR Β': 9 βαθμοί

11. ΠΑΟΚ Β': 8 βαθμοί

12. Απόλλωνας Καλαμαριάς: 8 βαθμοί

Αυτή η βαθμολογική κατάσταση υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση συγκομιδή βαθμών από την ΑΕΛ Novibet, προκειμένου να παραμείνει ενεργά στη μάχη για τις πρώτες θέσεις και την πολυπόθητη άνοδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta