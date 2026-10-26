Η ΕΟΚ προκηρύσσει εκλογές δια ζώσης λίγο πριν τα Χριστούγεννα

Άμεσες αναμένονται οι εξελίξεις στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθούν λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Η πρόθεση της Ομοσπονδίας είναι οι αρχαιρεσίες να διεξαχθούν δια ζώσης, μια απόφαση που σηματοδοτεί αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.

Ο προγραμματισμός των αρχαιρεσιών

Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ έχουν προγραμματιστεί να λάβουν χώρα λίγο πριν από την περίοδο των Χριστουγέννων. Η συγκεκριμένη ημερομηνία έρχεται στο προσκήνιο ως αποτέλεσμα των άμεσων εξελίξεων που δρομολογήθηκαν εντός της Ομοσπονδίας.

Η ΕΟΚ εκφράζει την πρόθεση να διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες με φυσική παρουσία των εκπροσώπων των σωματείων. Αυτή η επιλογή διαφοροποιείται από τις προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες, καθώς τόσο το 2021 όσο και το 2024, οι εκλογές είχαν πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά.

Η πρωτοβουλία του Άγγελου Παπανικολάου

Την πρωτοβουλία για την άμεση προκήρυξη της νέας εκλογικής διαδικασίας ανέλαβε ο Άγγελος Παπανικολάου, ο οποίος είναι ο νέος πρόεδρος της ΕΟΚ. Ο κ. Παπανικολάου προανήγγειλε τις εκλογές λίγο μετά τη συνάντηση που είχε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας με τον Γιάννη Βρούτση.

Ο κ. Παπανικολάου κατείχε μέχρι πρότινος τη θέση του ειδικού γραμματέα της Ομοσπονδίας. Ανέλαβε την προεδρία σε ένα μεταβατικό στάδιο, μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου, με στόχο να οδηγήσει την ΕΟΚ σε εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης.

Η απόφαση για την προκήρυξη των εκλογών και τις λεπτομέρειες της διεξαγωγής τους αναμένεται να ληφθεί επίσημα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ. Η συνεδρίαση του Δ.Σ. έχει οριστεί για το μεσημέρι της Τρίτης, 27 Οκτωβρίου, όπου θα επικυρωθεί η νέα εκλογική διαδικασία.

Ο κίνδυνος αποχής και το ζήτημα των οδοιπορικών

Η πρόθεση της ΕΟΚ να διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες δια ζώσης εγκυμονεί έναν σημαντικό κίνδυνο, αυτόν της μεγάλης αποχής. Ο βασικός λόγος που αναδεικνύεται είναι η έλλειψη προϋπολογισμού για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων.

Συγκεκριμένα, δεν υπάρχει διαθέσιμος προϋπολογισμός ώστε να καλυφθούν τα έξοδα μετακίνησης των εκπροσώπων των σωματείων που εδρεύουν στην επαρχία και στα νησιά. Η απουσία αυτής της οικονομικής στήριξης ενδέχεται να καταστήσει δύσκολη τη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία, οδηγώντας σε μειωμένη προσέλευση.

Η παρέμβαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Το ζήτημα της κάλυψης των οδοιπορικών εξόδων των σωματείων της επαρχίας και των νησιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συμμετοχή τους στις εκλογές, είναι ένα θέμα που θα κληθεί να επιλύσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η παρέμβασή της κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και την αποφυγή προβλημάτων.

Η επίλυση αυτού του ζητήματος είναι κομβικής σημασίας για να διασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα της εκλογικής διαδικασίας και να δοθεί η δυνατότητα σε όλα τα σωματεία να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους θέσης.

Προηγούμενη συμμετοχή σωματείων στις εκλογές

Στις εκλογές που είχε διεξαγάγει η ΕΟΚ το έτος 2021, η συμμετοχή των σωματείων ανήλθε στα 611. Η διαδικασία αυτή είχε πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως και οι επόμενες αρχαιρεσίες.

Αντίστοιχα, στις εκλογές του 2024, ο αριθμός των σωματείων που προσήλθαν στις κάλπες και ψήφισαν ήταν αυξημένος, φτάνοντας τα 775. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν το ενδιαφέρον των σωματείων για τις διαδικασίες της Ομοσπονδίας, ανεξάρτητα από τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta