Ο ΠΑΟΚ με τρεις ήττες σε οκτώ αγώνες, επίδοση που είχε να καταγραφεί εδώ και 15 χρόνια

Ο ΠΑΟΚ κατέγραψε μία αρνητική επίδοση που είχε να εμφανιστεί εδώ και 15 χρόνια, καθώς με την ήττα του από τον ΟΦΗ με σκορ 2-1, έφτασε τις τρεις ήττες στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Η συγκεκριμένη επίδοση, όσον αφορά τον αριθμό των ηττών, παραπέμπει σε σεζόν του παρελθόντος, σηματοδοτώντας ένα δύσκολο ξεκίνημα για τον Δικέφαλο. Η ομάδα, με τον νεαρό Ιταλό τεχνικό Αλέσιο Λίσι στον πάγκο, μετράει πλέον 15 βαθμούς, όντας έξι βαθμούς πίσω από την κορυφή, ενώ έχει ήδη αποχαιρετήσει νωρίς τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η τρέχουσα αγωνιστική περίοδος και η ιστορική σύγκριση

Ο ΠΑΟΚ, στην αγωνιστική περίοδο 2026-27, έχει καταγράψει πέντε νίκες και τρεις ήττες στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές, συγκεντρώνοντας 15 βαθμούς. Η πρόσφατη ήττα με 2-1 από τον ΟΦΗ ισοφάρισε τον αριθμό των ηττών του σε οκτώ αγωνιστικές, επίδοση που είχε να σημειωθεί εδώ και 15 χρόνια. Η τελευταία φορά που ο Δικέφαλος είχε τρεις ήττες σε αυτό το σημείο του πρωταθλήματος ήταν τη σεζόν 2011-12.

Αυτή η αρνητική επίδοση είναι επίσης η πρώτη φορά επί εποχής Ιβάν Σαββίδη που ο ΠΑΟΚ μετράει τρεις ήττες στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές. Το γεγονός αυτό φέρνει την ομάδα μπροστά σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι, όπου καλείται να λάβει σημαντικές αποφάσεις για τη συνέχεια.

Αναδρομή στις προηγούμενες σεζόν

Σε προηγούμενες περιόδους, ο ΠΑΟΚ είχε συγκεντρώσει τους ίδιους βαθμούς, 15 σε 8 αγώνες, αλλά με διαφορετικό απολογισμό ηττών. Τη σεζόν 2022-23, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου στον πάγκο, η ομάδα είχε 15 βαθμούς με 4 νίκες, 3 ισοπαλίες και μόλις μία ήττα. Αντίστοιχα, την πρώτη χρονιά του Ρουμάνου τεχνικού, τη σεζόν 2017-18, όταν διαδέχθηκε τον Αλεξάνταρ Στανόγεβιτς τον Αύγουστο του 2017, ο ΠΑΟΚ είχε επίσης 15 βαθμούς με μία ήττα (4-3-1).

Πιο πίσω, τη σεζόν 2015-16 με τον Ιγκόρ Τούντορ και την περίοδο 2016-17 με τον Βλάνταν Ίβιτς, ο ΠΑΟΚ βρισκόταν στους 14 βαθμούς μετά από 8 αγωνιστικές, με απολογισμό 4 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι βαθμοί χάνονταν περισσότερο λόγω των ισοπαλιών, παρά λόγω των πολλών ηττών.

Η σεζόν 2011-12 και οι ομοιότητες

Για να βρούμε ξανά τρεις ήττες στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές, πρέπει να ανατρέξουμε στη σεζόν 2011-12, όταν προπονητής ήταν ο Λάζλο Μπόλονι. Τότε, ο ΠΑΟΚ είχε ηττηθεί με 2-1 από τον Εργοτέλη στην Κρήτη, σκορ πανομοιότυπο με την τωρινή ήττα από τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο. Επιπλέον, είχε χάσει εκτός έδρας το ντέρμπι από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο με 2-1 και εντός έδρας από τον Παναθηναϊκό με 3-1 στην Τούμπα.

Η ήττα από τον Παναθηναϊκό με 3-1 στην Τούμπα για την 8η αγωνιστική είχε συμβεί στις 30 Οκτωβρίου 2011. Η τωρινή ήττα από τον ΟΦΗ καταγράφηκε στις 25 Οκτωβρίου 2026, δηλαδή 15 χρόνια μετά την τελευταία φορά που ο ΠΑΟΚ είχε τρεις ήττες σε οκτώ ματς. Αξίζει να σημειωθεί μια σύμπτωση: τη σεζόν 2011-12, ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε και στην 9η αγωνιστική, στις 6 Νοεμβρίου 2011, με 1-0 από τον Αστέρα στην Τρίπολη. Τώρα, για την 9η αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Αστέρα, αλλά εντός έδρας, στην Τούμπα.

Η περίοδος 2010-11 και οι αλλαγές προπονητών

Ακόμα πιο πίσω, την προηγούμενη περίοδο 2010-11, ο ΠΑΟΚ είχε επίσης τρεις ήττες στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές. Εκείνη τη σεζόν, οι τρεις ήττες ήταν συνεχόμενες: 1-0 εκτός έδρας από την Ξάνθη, 1-0 εντός έδρας από τον Άρη και 1-0 εκτός έδρας από τον Παναθηναϊκό. Στον πάγκο της ομάδας βρισκόταν ο Παύλος Δερμιτζάκης, ο οποίος διαδέχθηκε τον Μάκη Χάβο μετά την τρίτη συνεχόμενη ήττα.

Οι αναλυτικοί απολογισμοί του ΠΑΟΚ στις πρώτες 8 αγωνιστικές από το 2010 και έπειτα δείχνουν την πορεία της ομάδας. Συγκεκριμένα, οι επιδόσεις ήταν: 2026-27 (5-0-3), 2025-26 (6-2-0), 2024-25 (5-2-1), 2023-24 (5-2-1), 2022-23 (4-3-1), 2021-22 (5-1-2), 2020-21 (4-4-0), 2019-20 (6-2-0), 2018-19 (8-0-0), 2017-18 (4-3-1), 2016-17 (4-2-2), 2015-16 (4-2-2), 2014-15 (7-1-0), 2013-14 (6-1-1), 2012-13 (5-2-1), 2011-12 (3-2-3) και 2010-11 (3-2-3).

Με πληροφορίες από: Gazzetta