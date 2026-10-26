Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις προπονήσεις: Κανονικά ο Ντεσπόντοφ, αγωνία για τον Μιχαηλίδη

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις προπονήσεις το απόγευμα της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου, αφήνοντας πίσω του την ήττα που υπέστη από τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο. Η ομάδα ξεκίνησε την προετοιμασία της για τον επερχόμενο αγώνα της Τετάρτης κόντρα στην ΑΕΚ, ο οποίος θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας. Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρέθηκε η πλήρης επιστροφή του Κίριλ Ντεσπόντοφ στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων, ενώ παράλληλα εκφράζεται έντονη αγωνία για την κατάσταση του Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Επιστροφή Ντεσπόντοφ στις προπονήσεις

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, ένας από τους σημαντικούς ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, συμμετείχε για πρώτη φορά στο κανονικό πρόγραμμα της προπόνησης της ομάδας. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό νέο για τον «Δικέφαλο του Βορρά», καθώς ο Βούλγαρος εξτρέμ ετοιμάζεται πλέον για την επάνοδό του στην αγωνιστική δράση.

Ο Ντεσπόντοφ είχε μείνει εκτός αγώνων καθ' όλη τη φετινή σεζόν, ταλαιπωρούμενος από έναν τραυματισμό που τον κράτησε μακριά από τα γήπεδα. Ωστόσο, η πλήρης συμμετοχή του στις προπονήσεις της Δευτέρας υποδηλώνει ότι έχει ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας του και είναι πλέον σε θέση να προσφέρει ξανά τις υπηρεσίες του στην ομάδα.

Αγωνία για τον Γιάννη Μιχαηλίδη

Στον αντίποδα της θετικής είδησης για τον Ντεσπόντοφ, υπάρχει έντονη ανησυχία σχετικά με την κατάσταση του Γιάννη Μιχαηλίδη. Ο νεαρός αμυντικός αποχώρησε από το χθεσινό παιχνίδι με τον ΟΦΗ, το οποίο διεξήχθη στο Παγκρήτιο, καθώς ένιωσε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο ποδοσφαιριστής, έχει προγραμματιστεί να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία. Οι κρίσιμες αυτές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, με το ιατρικό επιτελείο και την ομάδα να αναμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα, ώστε να καθοριστεί ο χρόνος αποκατάστασης και επιστροφής του στους αγωνιστικούς χώρους.

Η προετοιμασία για τον αγώνα με την ΑΕΚ

Μετά την ήττα από τον ΟΦΗ, η οποία ανήκει πλέον στο παρελθόν, ο ΠΑΟΚ έστρεψε άμεσα την προσοχή του στην επόμενη αγωνιστική του υποχρέωση. Η ομάδα ξεκίνησε την προετοιμασία της το απόγευμα της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου, με στόχο να παρουσιαστεί έτοιμη για την αναμέτρηση της Τετάρτης.

Ο επόμενος αντίπαλος του «Δικεφάλου του Βορρά» είναι η ΑΕΚ, την οποία θα υποδεχθεί στο γήπεδο της Τούμπας. Η προετοιμασία περιλαμβάνει εντατικές προπονήσεις και τακτικές αναλύσεις, προκειμένου η ομάδα να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην έδρα της.

Το πρόγραμμα της προπόνησης της Δευτέρας

Το προπονητικό πρόγραμμα της Δευτέρας ήταν διαμορφωμένο με βάση τις ανάγκες των ποδοσφαιριστών. Συγκεκριμένα, οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα της ομάδας στον αγώνα κόντρα στον ΟΦΗ ακολούθησαν ένα ειδικό πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης. Αυτό περιελάμβανε ασκήσεις στο γυμναστήριο και χρήση της πισίνας, με στόχο την ταχύτερη ανάκτηση των δυνάμεών τους μετά την πρόσφατη αναμέτρηση.

Για τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, το σημερινό πρόγραμμα ξεκίνησε με την καθιερωμένη προθέρμανση, ακολουθούμενη από ασκήσεις rondo, οι οποίες ενισχύουν την κυκλοφορία της μπάλας και την συνεργασία. Στη συνέχεια, οι παίκτες συνέχισαν με εξειδικευμένες ασκήσεις κυκλοφορίας και κατοχής της μπάλας, ενώ η προπόνηση ολοκληρώθηκε με ένα παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, δίνοντας έμφαση στην τακτική εφαρμογή και την ταχύτητα σκέψης.

Επόμενα βήματα και άλλες περιπτώσεις παικτών

Πέρα από την περίπτωση του Γιάννη Μιχαηλίδη, το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ ασχολήθηκε και με άλλους ποδοσφαιριστές. Οι Πέλκας και Λουσέ υποβλήθηκαν σε θεραπεία, ενώ παράλληλα εκτέλεσαν πρόγραμμα ενδυνάμωσης στο γυμναστήριο. Η συνεχής παρακολούθηση και φροντίδα των παικτών είναι βασική προτεραιότητα για την ομάδα.

Οι προπονήσεις του ΠΑΟΚ θα συνεχιστούν και την Τρίτη 27 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα της επόμενης ημέρας περιλαμβάνει απογευματινή προπόνηση, η οποία θα διεξαχθεί στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας. Η ομάδα θα συνεχίσει την εντατική προετοιμασία της, με το βλέμμα στραμμένο στον κρίσιμο αγώνα με την ΑΕΚ.

Με πληροφορίες από: Newsit