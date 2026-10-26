Το Κιλκίς πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα της Handball Premier, επικρατώντας της ΧΑΝΘ με τελικό σκορ 39-27. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής, έδωσε σημαντική βαθμολογική ανάσα στην ομάδα του Κιλκίς. Αντίθετα, η ΧΑΝΘ συνεχίζει την πορεία της χωρίς βαθμό, παραμένοντας η μοναδική ομάδα στην κατηγορία με μηδενική συγκομιδή μετά από επτά αγώνες.

Η εξέλιξη του αγώνα και η κυριαρχία του Κιλκίς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με έντονο ρυθμό και από τις δύο ομάδες, οι οποίες προσπάθησαν να επιβάλουν το παιχνίδι τους από τα πρώτα λεπτά. Η ΧΑΝΘ κατάφερε να πάρει ένα μικρό προβάδισμα στην αρχή, φτάνοντας το σκορ στο 7-5. Ωστόσο, η αντίδραση του Κιλκίς ήταν άμεση και αποτελεσματική, καθώς κατάφερε να ανατρέψει το σκορ και να δείξει την υπεροχή του στο γήπεδο.

Η ομάδα του Nίκου Γεωργιάδη ανέβασε σταδιακά την απόδοσή της, επιβάλλοντας τον ρυθμό της και δημιουργώντας προβλήματα στην άμυνα της ΧΑΝΘ. Η κυριαρχία του Κιλκίς ήταν εμφανής, με τους παίκτες του να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες τους και να διευρύνουν τη διαφορά. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το Κιλκίς να προηγείται με σκορ 20-14, θέτοντας τις βάσεις για την τελική επικράτηση.

Η διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, το τοπίο ξεκαθάρισε πλήρως. Το Κιλκίς συνέχισε στον ίδιο υψηλό ρυθμό, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο την απόδοσή του και διατηρώντας την πρωτοβουλία των κινήσεων. Οι παίκτες της ομάδας του Κιλκίς έδειξαν αποφασιστικότητα και συγκέντρωση, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά τους έναντι της ΧΑΝΘ.

Από την άλλη πλευρά, η ΧΑΝΘ φάνηκε να στερεύει από δυνάμεις, αδυνατώντας να ακολουθήσει τον ρυθμό των αντιπάλων της. Οι προσπάθειες για ανατροπή του σκηνικού δεν απέδωσαν καρπούς, με αποτέλεσμα η διαφορά στο σκορ να διευρύνεται σταδιακά. Το Κιλκίς διαχειρίστηκε με σχετική άνεση το προβάδισμά του στο δεύτερο ημίχρονο, φτάνοντας τελικά στη νίκη με το εμφατικό 39-27.

Η βαθμολογική ανάσα για το Κιλκίς

Η νίκη αυτή αποτελεί τη δεύτερη για το Κιλκίς στο φετινό πρωτάθλημα της Handball Premier. Το αποτέλεσμα αυτό προσφέρει σημαντική βαθμολογική ανάσα στην ομάδα, η οποία επιδιώκει να βελτιώσει τη θέση της στον πίνακα της κατάταξης. Η επιτυχία αυτή έρχεται σε μια κομβική στιγμή, ενισχύοντας την ψυχολογία των παικτών και του προπονητικού επιτελείου.

Ο Νίκος Γεωργιάδης είδε την ομάδα του να εκτελεί το πλάνο του με επιτυχία, επιδεικνύοντας αποτελεσματικότητα τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Η επικράτηση με δώδεκα τέρματα διαφορά, 39-27, αντικατοπτρίζει την ανωτερότητα του Κιλκίς στην αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής.

Η δύσκολη θέση της ΧΑΝΘ

Για τη ΧΑΝΘ, η ήττα αυτή επιδεινώνει περαιτέρω τη θέση της στο πρωτάθλημα. Μετά από επτά αναμετρήσεις, η ομάδα παραμένει χωρίς κανέναν βαθμό, γεγονός που την καθιστά τη μοναδική ομάδα της Handball Premier που δεν έχει καταφέρει να αποσπάσει θετικό αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ένα δυσχερές σκηνικό για τη συνέχεια της αγωνιστικής περιόδου.

Η ομάδα της ΧΑΝΘ θα πρέπει να ανασυνταχθεί και να βρει λύσεις για να αντιστρέψει την αρνητική πορεία της. Η έλλειψη βαθμών μετά από επτά αγωνιστικές υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεσες βελτιώσεις και αλλαγές, προκειμένου να διεκδικήσει την παραμονή της στην κατηγορία και να αποφύγει περαιτέρω δυσκολίες στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Gazzetta