Σε περιδίνηση βρίσκεται το ελληνικό μπάσκετ, καθώς διώξεις έχουν ασκηθεί στον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, και σε άλλα πέντε πρόσωπα, σχετικά με υποθέσεις στημένων αγώνων. Ο Βαγγέλης Τσάπας, επιχειρηματίας που συνεργάζεται με τις αρχές από το 2021, παραδέχθηκε ότι υπήρξε μέρος του προβλήματος, προσφέροντας σημαντικές πληροφορίες για τις πρακτικές που λάμβαναν χώρα.

Η συνεργασία με τις αρχές και η παραδοχή του Βαγγέλη Τσάπα

Ο Βαγγέλης Τσάπας, ο οποίος έχει επιλέξει να συνεργαστεί με τις αρχές από το 2021, δήλωσε ότι ένας από τους λόγους για αυτή την απόφαση ήταν η εξιλέωση για όσα συνέβαιναν τότε. Όπως ανέφερε, έχει πάψει να είναι ενεργός σε αυτές τις καταστάσεις από το 2021, αλλά είδε πράγματα που συνέχισαν να συμβαίνουν, μάλιστα σε χειρότερο βαθμό, και μάλιστα «απέναντι και σε παιδιά».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι βίωσε την κατάσταση να τον «κυνηγάει ο κ. Λιόλιος και η παρέα του». Η συνεργασία του με τις αρχές θεωρείται κρίσιμη για τη διαλεύκανση των υποθέσεων που έχουν προκύψει στο ελληνικό μπάσκετ.

Η αποκάλυψη για τις 100.000 ευρώ και η άνοδος του Προμηθέα

Ο επιχειρηματίας παραδέχθηκε ότι έλαβε το ποσό των 100.000 ευρώ από τον Βαγγέλη Λιόλιο. Αυτό το ποσό δόθηκε με αντάλλαγμα την άνοδο του Προμηθέα, της ομάδας του κ. Λιόλιου, στην Α1 κατηγορία, έναντι του Ιωνικού, της ομάδας του κ. Τσάπα.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος, εκείνη την εποχή, επιθυμούσε την άνοδο του Προμηθέα στην Α1 για τους δικούς του λόγους. Η ομάδα του κ. Τσάπα, ο Ιωνικός, είχε πραγματοποιήσει εξαιρετική πορεία, φτάνοντας στον τελικό Κυπέλλου και νικώντας πέντε ομάδες της Basket League, κάτι μοναδικό στην ιστορία της Α2. Ωστόσο, ο Ιωνικός δεν διέθετε ούτε την οικονομική δυνατότητα ούτε το κατάλληλο γήπεδο για να αγωνιστεί στην Α1.

Η επιλογή του κ. Τσάπα να μην κατέβει στην Α1 ήταν απολύτως συνειδητή και θα γινόταν ανεξάρτητα από την παρουσία του κ. Λιόλιου. Ο κ. Λιόλιος αναζητούσε τότε τρόπους να ανεβάσει την ομάδα του, εξετάζοντας και άλλες επιλογές όπως τα Τρίκαλα, τα οποία ζητούσαν ένα ποσό κοντά στις 300.000 ευρώ πριν διαλυθούν, και την Κηφισιά, η οποία επίσης διαλύθηκε και δεν κατέβηκε, ζητώντας λιγότερα χρήματα.

Υπήρχε ένα σημαντικό νομικό κώλυμα, καθώς ομάδα από διαφορετικό νομό δεν μπορούσε να συγχωνευτεί και να δημιουργήσει νέα ΚΑΕ. Ο κ. Τσάπας, αφού αποφάσισε ότι η ομάδα του δεν θα αγωνιζόταν στην Α1, πλησίασε τον κ. Λιόλιο και του πρότεινε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να γίνει η άνοδος. Το πρόβλημα του κ. Λιόλιου εκείνη την περίοδο ήταν πώς θα περάσει η προηγούμενη ομάδα, ώστε να παίξει τελικό με τον Ιωνικό.

Η καταγγελία για χρηματισμό διαιτητή και το «δώρο»

Ο Βαγγέλης Τσάπας υποστήριξε επίσης ότι έχει χρηματίσει τον διαιτητή Τάσο Πηλοειδή. Η συνάντηση με τον κ. Πηλοειδή έγινε στο ξενοδοχείο Intercontinental, όπου ο κ. Τσάπας του ζήτησε να κερδίσει ο Φάρος σε ένα παιχνίδι που ήταν κρίσιμο για την παραμονή της ομάδας εκείνη τη χρονιά.

Ο διαιτητής ζήτησε 5.000 ευρώ, τα οποία ο κ. Τσάπας του έδωσε προκαταβολικά, εξηγώντας ότι οι διαιτητές είναι «λίγο ανυπόμονοι» σε τέτοιες καταστάσεις και ότι μετά δεν θα μπορούσε να τον συναντήσει. Ο κ. Τσάπας είχε τα χρήματα μαζί του, γνωρίζοντας ότι διαφορετικά θα άρχιζαν τα τηλεφωνήματα κάθε πέντε λεπτά.

Αφού έλαβε τα χρήματα, ο κ. Πηλοειδής φέρεται να είπε στον κ. Τσάπα: «Επειδή μου τα έδωσες μπροστά και με εμπιστεύεσαι, θα σου κάνω ένα δώρο την ώρα του αγώνα», χωρίς να διευκρινίσει τι ακριβώς θα ήταν αυτό το «δώρο».

Η αποβολή του Παναγιώτη Γιαννάκη κατά τη διάρκεια του αγώνα

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του αγώνα, και χωρίς να υπάρχει φαινομενικά κάποια αιτία, ο Παναγιώτης Γιαννάκης αποβλήθηκε. Η αποβολή του κ. Γιαννάκη συνέβη στο 18ο ή στο 28ο λεπτό του αγώνα, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Βαγγέλη Τσάπα.

Αυτό το περιστατικό συνδέεται με την υπόσχεση του διαιτητή Τάσου Πηλοειδή για ένα «δώρο» κατά τη διάρκεια του αγώνα, μετά τον προκαταβολικό χρηματισμό του. Οι αποκαλύψεις αυτές αναμένεται να ρίξουν φως στις υποθέσεις που ταλανίζουν το ελληνικό μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Topontiki