Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ επισκέφθηκε το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον ΑΣ Πέρα στην Κωνσταντινούπολη

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της παρουσίας της στην Κωνσταντινούπολη για τον αγώνα του EuroCup, πραγματοποίησε μια σειρά από σημαντικές επισκέψεις. Η «ασπρόμαυρη» αντιπροσωπεία βρέθηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου παρέδωσε μία συμβολική φανέλα, ενώ επισκέφθηκε και τα γραφεία του ιστορικού συλλόγου ΑΣ Πέρα, ανταλλάσσοντας αναμνηστικά δώρα. Η παρουσία της ομάδας στην πόλη, από όπου ξεκίνησαν όλα, σηματοδοτεί μια σειρά από σημαντικές συναντήσεις.

Η παρουσία του «Δικεφάλου» στην Πόλη

Η αποστολή της ΚΑΕ ΠΑΟΚ βρίσκεται στην Τουρκία, καθώς ετοιμάζεται για την αναμέτρηση κόντρα στην Μπαχτσεσεχίρ. Ο αγώνας αυτός, που εντάσσεται στο πλαίσιο του EuroCup, είναι προγραμματισμένος για τις 27 Οκτωβρίου στις 18:00.

Η άφιξη της ομάδας στην Κωνσταντινούπολη έγινε το πρωί της ημέρας των επισκέψεων. Με αφορμή την παρουσία της στη γειτονική χώρα, η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ επέλεξε να πραγματοποιήσει δύο επισκέψεις με βαθιά ιστορική και συμβολική σημασία.

Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

Μία από τις βασικές στάσεις της αντιπροσωπείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ ήταν το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η επίσκεψη αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη, αναδεικνύοντας τους ισχυρούς δεσμούς και την ιστορική συνέχεια της ομάδας με την πόλη.

Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν ο Πρόεδρος της ΚΑΕ, Ιωάννης Πετμεζάς, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ευάγγελος Τσακμακάς, ο General Manager, Γιώργος Τσιάρας, καθώς και ο επιχειρηματίας και φίλος της ομάδας, Βασίλης Τοτόλης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απουσίαζε στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου, η αντιπροσωπεία παρέδωσε μία φανέλα της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ στον Πατριαρχικό Επίτροπο, Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δέρκων, Απόστολο.

Ο συμβολικός αριθμός 35

Η φανέλα που παραδόθηκε στον Πατριαρχικό Επίτροπο έφερε τον αριθμό 35. Ο συγκεκριμένος αριθμός έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς φέτος συμπληρώθηκαν 35 χρόνια από την εκλογή και την ενθρόνιση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Έχει προγραμματιστεί η φανέλα να παραδοθεί προσωπικά στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, αμέσως μετά την επιστροφή του στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή η κίνηση υπογραμμίζει τον σεβασμό και την αναγνώριση προς το πρόσωπό του.

Στα γραφεία του ιστορικού ΑΣ Πέρα

Μετά την επίσκεψη στο Πατριαρχείο, η αντιπροσωπεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ συνέχισε το πρόγραμμά της με μια επίσκεψη στα γραφεία του ιστορικού συλλόγου της Κωνσταντινούπολης, ΑΣ Πέρα, γνωστού και ως Beyoglu Spor.

Η συγκεκριμένη επίσκεψη απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΟΚ. Αυτή η επέτειος ενισχύει τους δεσμούς με την πόλη και τους ιστορικούς συλλόγους της.

Την αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ υποδέχτηκε ο Γραμματέας του ΑΣ Πέρα, κ. Πάρης Μάης. Στον κ. Μάη παραδόθηκαν δύο ξεχωριστά δώρα: ένα συλλεκτικό λάβαρο, το οποίο δημιουργήθηκε για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΟΚ, καθώς και μία φανέλα της ομάδας.

Η φανέλα αυτή έφερε τον αριθμό 4 και την παραδοσιακή ονομασία του συλλόγου, «Α.Σ. ΠΕΡΑΝ». Οι επισκέψεις αυτές αποτελούν μέρος των εκδηλώσεων και των τιμητικών δράσεων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στην Κωνσταντινούπολη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta