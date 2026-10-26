Ο Ετιέν Καμαρά και η αθόρυβη προσφορά του στον Παναθηναϊκό

Ο Ετιέν Καμαρά, ο 23χρονος Γάλλος χαφ του Παναθηναϊκού, πραγματοποίησε μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις του με τη φανέλα του τριφυλλιού στον αγώνα κόντρα στον Βόλο ELABET, στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Η παρουσία του στο γήπεδο χαρακτηρίστηκε ως σχεδόν αλάνθαστη, προσφέροντας σημαντική βοήθεια τόσο στο ανασταλτικό όσο και στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού. Η απόδοσή του τον κατέταξε στους κορυφαίους παίκτες της αναμέτρησης για την πράσινη ομάδα.

Ο ρόλος του Γάλλου μέσου στο γήπεδο

Ο Ετιέν Καμαρά έχει έναν συγκεκριμένο ρόλο μέσα στην ομάδα, ο οποίος δεν είναι πρωτίστως η δημιουργία παιχνιδιού, καθώς υπάρχουν άλλοι πιο δημιουργικοί μέσοι και επιθετικοί. Η κύρια αποστολή του είναι να διατηρεί την ισορροπία ανάμεσα στις γραμμές του Παναθηναϊκού και να αποτρέπει τη δημιουργία επικίνδυνων χώρων, ειδικά κατά τη μετάβαση του αντιπάλου. Σε αυτό το κομμάτι, η εμφάνισή του στο Πανθεσσαλικό βαθμολογήθηκε με άριστα, δείχνοντας την ικανότητά του να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του.

Η δουλειά του Καμαρά είναι να εξασφαλίζει ότι η ομάδα δεν θα είναι ευάλωτη σε αντεπιθέσεις, κάτι που πέτυχε στον αγώνα με τον Βόλο. Παράλληλα, συνέβαλε και στην ορθή κυκλοφορία της μπάλας έξω από την περιοχή των γηπεδούχων, δείχνοντας ότι η «αθόρυβη» δουλειά του έχει πολλαπλά οφέλη για την ομάδα.

Εντυπωσιακά στατιστικά και επιθετική συνεισφορά

Πέρα από τον ανασταλτικό του ρόλο, ο Ετιέν Καμαρά βοήθησε και επιθετικά, καταγράφοντας εντυπωσιακά στατιστικά. Είχε 5 πάσες κλειδιά και ένα συνολικό ποσοστό επιτυχίας στις πάσες του που έφτασε το 91%, με 91 στις 100 πάσες να είναι επιτυχημένες. Ακόμη πιο αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό επιτυχίας του στο αντίπαλο μισό, όπου είχε 71 στις 80 επιτυχημένες πάσες, δηλαδή 89%.

Στο δικό του μισό του γηπέδου, η ακρίβειά του ήταν άψογη, με 20 στις 20 επιτυχημένες πάσες. Επιπλέον, μέτρησε δύο επιτυχημένα γεμίσματα, με το ένα να οδηγεί σε μια μεγάλη ευκαιρία για τον Φαν Ντρόνγκελεν, του οποίου την κεφαλιά απέκρουσε ο Σιαμπάνης. Ο Καμαρά είχε επίσης 6 στις 8 επιτυχημένες μακρινές μπαλιές και 2 στις 2 επιτυχημένες ντρίμπλες. Στις μονομαχίες, κέρδισε 5 στις 10 στο έδαφος και 2 στις 2 στον αέρα, εκμεταλλευόμενος το ύψος του, που είναι 1,90 μέτρα.

Η πορεία του στον Παναθηναϊκό και η εμπιστοσύνη του προπονητή

Ο Ετιέν Καμαρά, ο οποίος έχει καταγωγή από τη Γουινέα και είναι αριστεροπόδαρος, αποκτήθηκε από τη Σαρλερουά το καλοκαίρι, με το ποσό της μεταγραφής να ανέρχεται κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Υπέγραψε συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό έως το 2030, δείχνοντας τη μακροπρόθεσμη επένδυση της ομάδας στον νεαρό παίκτη.

Μέχρι στιγμής, ο Καμαρά έχει αγωνιστεί σε 16 από τα 18 επίσημα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, γεγονός που καταδεικνύει την εμπιστοσύνη που του δείχνει ο προπονητής Τζέικομπ Νίστρουπ. Είναι ο 5ος παίκτης της ομάδας σε χρόνο συμμετοχής, με 1.290 λεπτά σε όλες τις διοργανώσεις, πίσω μόνο από τους Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν και Κυριακόπουλο. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα στο 100%, ο Καμαρά έχει ήδη προσφέρει σημαντική ισορροπία στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta