Στέφανος Τσιτσιπάς: «Πλέον είμαι πιο πειθαρχημένος»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με τις αλλαγές που έχει φέρει στην καθημερινότητά του η συνεργασία του με τον Πατρίκ Μουράτογλου. Ο Έλληνας τενίστας τόνισε την αυξημένη πειθαρχία και τη δομή που βιώνει πλέον, αφήνοντας παράλληλα υπονοούμενα για την προηγούμενη ομάδα του. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μετά τον αποκλεισμό του από τα ημιτελικά του Almaty Open.

Η νέα συνεργασία και οι πρώτες δηλώσεις

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος τους τελευταίους μήνες άλλαξε την προπονητική του ομάδα, διέκοψε την όποια συνεργασία με τον πατέρα του, Απόστολο Τσιτσιπά. Πλέον, ο 28χρονος τενίστας αγωνίζεται με προπονητή τον Πατρίκ Μουράτογλου και την ομάδα του. Αυτή η αλλαγή σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην καριέρα του.

Μετά την ολοκλήρωση της πορείας του στο Almaty Open, ο Έλληνας πρωταθλητής μίλησε για τις αλλαγές που παρατηρεί στον εαυτό του και στην καθημερινότητά του, υπό τις οδηγίες του νέου κόουτς. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να αφήσει αιχμές και για την προηγούμενη ομάδα που τον συνόδευε, υπογραμμίζοντας τις διαφορές που έχει διαπιστώσει.

Πειθαρχία και δομή στην καθημερινότητα

Ο Τσιτσιπάς ανέφερε αρχικά ότι η νέα του ομάδα του επιτρέπει να έχει μια πιο πειθαρχημένη ζωή, με περισσότερη δομή στην καθημερινότητά του. Ο ίδιος αισθάνεται ότι αυτό που του έλειπε στο παρελθόν ήταν ακριβώς αυτή η οργάνωση, η οποία πλέον έχει ενταχθεί στο πρόγραμμά του.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, δεν υπήρχε στο παρελθόν ένα πρόγραμμα που να εξηγεί γιατί γίνονταν συγκεκριμένα πράγματα και γιατί δούλευαν προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ο Έλληνας τενίστας ένιωθε ότι μερικές φορές τα πράγματα γίνονταν κάπως τυχαία σε σχέση με τους προσωπικούς του στόχους, κάτι που πλέον έχει αλλάξει.

Αλλαγές στις συνήθειες και την οργάνωση

Σχετικά με τις αλλαγές που βλέπει στον εαυτό του και την καθημερινότητά του με τη νέα του ομάδα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δήλωσε ότι τους τελευταίους δύο μήνες έχει αρχίσει να ξυπνάει νωρίς. Αυτή η συνήθεια, όπως τόνισε, δεν συνέβαινε παλιότερα, ίσως και ποτέ στην καριέρα του, καθώς πριν ξυπνούσε αργότερα.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι το αργοπορημένο ξύπνημα στο παρελθόν δεν οφειλόταν σε νυχτερινές εξόδους. Αντιθέτως, ανέφερε ότι η δημιουργικότητά του και το μυαλό του ενεργοποιούνταν περισσότερο τις βραδινές ώρες. Η υιοθέτηση ενός πρωινού προγράμματος αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα της νέας πειθαρχίας του.

Πιο οργανωμένος εντός και εκτός γηπέδου

Ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος βρίσκεται στο Νο.33 της παγκόσμιας κατάταξης, συμπλήρωσε τις δηλώσεις του τονίζοντας ότι έχει γίνει μια πιο πειθαρχημένη εκδοχή του εαυτού του. Η νέα προσέγγιση έχει επηρεάσει συνολικά τον τρόπο που διαχειρίζεται τις δραστηριότητές του.

«Το μυαλό μου είναι πλέον πολύ πιο οργανωμένο και υπάρχει περισσότερη πειθαρχία και απλότητα στον τρόπο που διαχειρίζομαι τις δραστηριότητές μου, εντός και εκτός γηπέδου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τσιτσιπάς, υπογραμμίζοντας την ολιστική επίδραση της νέας προπονητικής φιλοσοφίας στη ζωή του ως αθλητή και ως ανθρώπου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta