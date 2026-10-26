Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Νέες αιχμές για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, επανήλθε με νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, σχολιάζοντας τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο που απασχολεί το ελληνικό μπάσκετ. Μέσω ενός στόρι, ο κ. Γιαννακόπουλος άφησε νέες αιχμές, χρησιμοποιώντας εκφράσεις που παραπέμπουν σε συγκεκριμένες καταστάσεις και πρόσωπα. Η τοποθέτησή του έρχεται να προστεθεί στον δημόσιο διάλογο για το θέμα, προκαλώντας εκ νέου συζητήσεις.

Η νέα ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, επέλεξε για ακόμα μία φορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσει την άποψή του σχετικά με το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Η ανάρτηση έγινε μέσω στόρι στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, και χαρακτηρίζεται από έναν τόνο γεμάτο «σπόντες» και υπονοούμενα.

Ο κ. Γιαννακόπουλος, με τη νέα του παρέμβαση, δείχνει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να θέλει να τοποθετηθεί δημόσια, προσθέτοντας νέα στοιχεία στον σχολιασμό του για την υπόθεση. Η ανάρτηση αυτή αποτελεί συνέχεια προηγούμενων τοποθετήσεών του επί του θέματος.

Αιχμές για «απεριόριστο μπάτζετ» και υπεράσπιση προφυλακισμένων

Στην ανάρτησή του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε σε «μια ομάδα με απεριόριστο μπάτζετ για το νομικό της τμήμα». Αυτή η φράση αποτελεί μια σαφή αιχμή, υποδεικνύοντας την οικονομική δυνατότητα και την οργανωτική δομή μιας συγκεκριμένης οντότητας στον χώρο του μπάσκετ.

Συνεχίζοντας, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός τόνισε πως πρόκειται για «μια ομάδα που έχει υπερασπιστεί άπειρες φορές τους δύο προφυλακισμένους για στήσιμο αγώνων». Με αυτή τη δήλωση, ο κ. Γιαννακόπουλος συνδέει την εν λόγω ομάδα με την υπεράσπιση προσώπων που έχουν προφυλακιστεί στο πλαίσιο του σκανδάλου, υπογραμμίζοντας τη συχνότητα αυτής της υπεράσπισης.

Η «τυχαία» παρουσία και οι «πεντακάθαροι τίτλοι»

Ένα άλλο σημείο της ανάρτησης που προκάλεσε αίσθηση είναι η αναφορά στην «εντελώς τυχαία παρουσία των φυλακισμένων σχεδόν σε κάθε τελικό». Ο κ. Γιαννακόπουλος χρησιμοποίησε τη λέξη «τυχαία» με εμφανή ειρωνεία, υπονοώντας ότι η παρουσία αυτών των προσώπων σε κρίσιμους αγώνες δεν ήταν καθόλου συμπτωματική.

Σε συνάρτηση με την παραπάνω παρατήρηση, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός πρόσθεσε πως, με την παρουσία αυτών των ατόμων, η εν λόγω ομάδα «έχουν πάρει πεντακάθαρους τίτλους». Η φράση «πεντακάθαρους τίτλους» χρησιμοποιήθηκε επίσης με τρόπο που υποδηλώνει αμφισβήτηση της νομιμότητας ή της διαφάνειας των εν λόγω επιτυχιών, συνδέοντάς τες έμμεσα με τις εξελίξεις του σκανδάλου.

Ερωτήματα για τον τέως πρόεδρο της ΕΟΚ

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έθεσε επίσης μια σειρά από ερωτήματα που αφορούν τον τέως πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ). Συγκεκριμένα, αναρωτήθηκε: «Όταν ο τέως πρόεδρος της ΕΟΚ έβγαινε φωτογραφία παντού μαζί τους χωρίς να ξέρουν με το άνθρωπο έχουν να κάνουν πώς και δεν τον έχουν κατακεραυνώσει;»

Αυτή η ερώτηση υποδηλώνει μια διάσταση της υπόθεσης που αφορά την προηγούμενη ηγεσία της ΕΟΚ και τη σχέση της με τα πρόσωπα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο. Ο κ. Γιαννακόπουλος φαίνεται να ζητά εξηγήσεις για την έλλειψη αντίδρασης ή κριτικής απέναντι στον τέως πρόεδρο, δεδομένων των φωτογραφικών ντοκουμέντων και της άγνοιας, όπως υποστηρίζει, για την ταυτότητα των προσώπων.

Η οργή για τα «στησίματα» και το δικαίωμα του λόγου

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού εξέφρασε την απορία του για την έλλειψη οργής από πλευράς της ομάδας που αναφέρει, λέγοντας: «Γιατί δεν είναι έξαλλοι που κάποιοι αλήτες με τα στησίματά τους δίνουν και το δικαίωμα σε κάποιους να λένε;»

Με αυτή την ερώτηση, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος υπογραμμίζει την ανάγκη για αντίδραση απέναντι σε ενέργειες που χαρακτηρίζει ως «στησίματα» και αποδίδει σε «αλήτες». Η δήλωση αυτή φανερώνει την πεποίθησή του ότι τέτοιες ενέργειες όχι μόνο βλάπτουν το άθλημα, αλλά και δίνουν το έναυσμα για σχόλια και αμφισβητήσεις, δικαιολογώντας τον δημόσιο λόγο επί του θέματος.

Με πληροφορίες από: Athletiko