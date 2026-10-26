«Στημένοι διαιτητές, ίσον στημένο πρωτάθλημα», δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για το σκάνδαλο του μπάσκετ

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση σχετικά με το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Μέσω ανάρτησης σε story του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, ο κ. Γιαννακόπουλος σχολίασε τις πρόσφατες εξελίξεις, τονίζοντας με σαφήνεια πως «Στημένοι διαιτητές, ίσον στημένο πρωτάθλημα». Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που το σκάνδαλο έχει λάβει τη μορφή χιονοστιβάδας, με νέες αποκαλύψεις να βλέπουν το φως της δημοσιότητας καθημερινά.

Οι προφυλακιστέοι και οι απολογίες

Το σκάνδαλο που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντικές εξελίξεις. Συγκεκριμένα, οι Βαγγέλης Λιόλιος, Πέτρος Παπαπέτρου και Γιώργος Μαυραγάνης έχουν κριθεί προφυλακιστέοι. Οι τρεις τους βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών για την υπόθεση των στημένων αγώνων, η οποία συνεχίζει να απασχολεί έντονα την αθλητική και όχι μόνο επικαιρότητα.

Παράλληλα, σήμερα Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου, αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Ανακριτή για να απολογηθούν τρία ακόμη πρόσωπα. Πρόκειται για τη διαιτητή Βάσω Τσαρούχα, τον ειδικό σύμβουλο διαιτησίας Ηλία Κορομηλά, καθώς και τον πρώην διαιτητή και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ), Τάσο Πηλοΐδη. Η διαδικασία των απολογιών αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στις πτυχές της υπόθεσης.

Η δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Instagram, όπου ανέφερε χαρακτηριστικά «Στημένοι διαιτητές, ίσον στημένο πρωτάθλημα», αποτελεί μια ξεκάθαρη τοποθέτηση του διοικητικού ηγέτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η δήλωση αυτή έρχεται να προστεθεί στο κλίμα των αποκαλύψεων και των δικαστικών εξελίξεων που αφορούν το ελληνικό μπάσκετ.

Ο κ. Γιαννακόπουλος, μέσω της ίδιας ανάρτησης, έθεσε και μια σειρά από ερωτήματα, τα οποία στρέφονται προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Οι τοποθετήσεις του υπογραμμίζουν την έντονη ανησυχία που επικρατεί στον χώρο του αθλήματος.

Ερωτήματα για «μια ομάδα» και τους τίτλους της

Στην ανάρτησή του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε σε «μια ομάδα» που, όπως υποστήριξε, έχει υπερασπιστεί «άπειρες φορές» τους δύο από τους προφυλακισμένους για στήσιμο αγώνων. Αυτή η αναφορά δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με τις σχέσεις και τις πιθανές διασυνδέσεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Επιπλέον, ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού έθεσε το ζήτημα των τίτλων που φέρεται να έχει κατακτήσει η συγκεκριμένη ομάδα. Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για «πεντακάθαρους τίτλους» που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποκτήθηκαν με την «εντελώς τυχαία παρουσία των φυλακισμένων σχεδόν σε κάθε τελικό». Το σχόλιο αυτό υποδηλώνει μια αμφισβήτηση της νομιμότητας ορισμένων αποτελεσμάτων και εντείνει τις συζητήσεις γύρω από την αξιοπιστία του πρωταθλήματος.

Η περίπτωση του τέως προέδρου της ΕΟΚ

Ένα ακόμη σημείο που θίχτηκε στην τοποθέτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου αφορά τον τέως πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ). Ο κ. Γιαννακόπουλος αναρωτήθηκε γιατί ο τέως πρόεδρος, ο οποίος «έβγαινε φωτογραφία παντού μαζί τους» – εννοώντας τους προφυλακισμένους – δεν έχει «κατακεραυνωθεί», δεδομένου ότι οι εμπλεκόμενοι δεν γνώριζαν με ποιον άνθρωπο είχαν να κάνουν.

Το ερώτημα αυτό υποδηλώνει την ανάγκη για διερεύνηση των σχέσεων και των ευθυνών σε ανώτερο επίπεδο εντός της ομοσπονδίας. Η αναφορά στις κοινές φωτογραφίες φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα διαφάνειας και εγείρει περαιτέρω προβληματισμούς σχετικά με την έκταση του σκανδάλου και τους εμπλεκόμενους σε αυτό.

Γιατί δεν είναι έξαλλοι;

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ολοκλήρωσε την ανάρτησή του θέτοντας ένα ακόμη καίριο ερώτημα: «Γιατί δεν είναι έξαλλοι που κάποιοι αλήτες με τα στησίματά τους δίνουν και το δικαίωμα σε κάποιους να λένε». Αυτή η φράση αντικατοπτρίζει την αγανάκτηση και την απογοήτευση για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο ελληνικό μπάσκετ.

Η ερώτηση αυτή απευθύνεται έμμεσα σε όσους, κατά τον κ. Γιαννακόπουλο, θα έπρεπε να αντιδρούν πιο έντονα απέναντι στις αποκαλύψεις. Υποδηλώνει ότι οι πράξεις των εμπλεκομένων στο σκάνδαλο έχουν δώσει «πάτημα» για αρνητικά σχόλια και αμφισβητήσεις, πλήττοντας την εικόνα και την αξιοπιστία του αθλήματος συνολικά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta